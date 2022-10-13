Судимость дает отсрочку от мобилизации? Разбираемся с юристами
И смотрим, как это работало при мобилизации 1914 и 1941 годов
С тем, что отсрочку от мобилизации получают многодетные матери, отцы-одиночки, студенты и аспиранты, мы разобрались. Но есть еще одна категория, вручать повестки которой не имеют право. Частичной мобилизации в России не подлежат судимые граждане, но с оговорками: судимость должна быть по тяжкой статье и не погашена. Разбираемся, что скрывается за этими формулировками и как призыв на службу осужденных происходил раньше.
Что о мобилизации с судимостью говорится в законах
На вопрос о том, могут ли мобилизовать осужденного, отвечал проект «Объясняем.рф».
— Могут, если судимость была снята или погашена, в соответствии с указом президента РФ от
Ссылка сделана на президентский указ «Вопросы прохождения военной службы». Там судимость, в частности, упоминается в статье 5 «Порядок отбора кандидатов из числа граждан (иностранных граждан) на военную службу по контракту». Вот что говорится:
— Заявление лица, изъявившего желание поступить на военную службу по контракту, может быть возвращено военным комиссаром (начальником пункта отбора, командиром воинской части) при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления.
При этом в России есть и федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
— Согласно закону «О мобилизации в РФ», призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, «имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления», — объясняет председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов. — Исходя из этого, не могут быть мобилизованы граждане, имеющие непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений. В то же время граждане, у которых судимость погашена, как и граждане, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть призваны в рамках мобилизации.
— Есть отличия от призыва на срочную службу, — уточняет юрист Алексей Табалов. — Там с любой судимостью не подлежат призыву, а в случае мобилизации — только с судимостью за тяжкие преступления.
Что такое тяжкие преступления
Категории преступлений — от небольшой тяжести до особо тяжких — прописаны в Уголовном кодексе РФ.
— Тяжкими преступлениями считаются либо умышленные преступления, за которые может быть назначено наказание от 5 лет, либо совершенные по неосторожности с наказанием от 10 лет лишения свободы, — объясняет адвокат Илья Филатов.
Например, к тяжким преступлениям относится совершение ДТП, в котором погиб человек, если водитель в тот момент находился в состоянии опьянения или скрылся с места аварии (часть 4 статьи 264 УК РФ). А также незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в особо крупном размере (часть 3 статьи 228 УК РФ). В числе тяжких преступлений также дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК РФ), получение взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — либо с применением оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо по найму, либо если потерпевшим был малолетний ребенок (части 2 статьи 111 УК РФ).
Что такое непогашенная судимость
Судимость считается погашенной не после фактического отбывания наказания, а позже.
— Срок погашения судимости определяется назначенным видом наказания, — объясняет Илья Филатов. — Если наказание не связано с лишением свободы, например, штраф, тогда по истечении года с момента отбытия [или оплаты штрафа]. Если назначено лишение свободы условно, то судимость погашается по истечении испытательного срока. Если человек попал в места лишения свободы, то за тяжкие преступления судимость погашается по истечении 8 лет с момента освобождения.
— То есть вы отбыли, например, 10 лет, и только через 8 лет после этого снимается судимость, — добавляет Алексей Табалов. — Поэтому люди, которые имеют эту судимость, и она не снята и не погашена, призыву по мобилизации не подлежат.
Как всё работает на практике
В этом контексте интересна история с судимостью теперь уже бывших хоккеистов «Салавата Юлаева». Воспитаннику клуба Владиславу Лукину 3 октября в Уфе вынесли приговор за покупку военного билета и водительских прав. Вину он признал, и суд назначил в качестве наказания штраф в
— Но мы видим в ряде регионов, когда таких людей [с судимостью за тяжкие преступления] пытались призвать на военную службу, — говорит юрист Алексей Табалов. — Это незаконно, и необходимо обжаловать такие действия военного комиссариата и призывной комиссии по мобилизации.
Наши коллеги из Е1.RU писали о том, как в Новоуральске повестка пришла
А как мобилизацию проводили раньше?
Нынешняя частичная мобилизация — первая в современной России. До этого мобилизацию объявляли в 1914 и 1941 годах. Об отличиях уже рассказывал кандидат исторических наук, доцент Федор Дроздов. Но нам интересна ситуация с мобилизацией осужденных в те годы. В
Во время Первой мировой войны в 1914 году осужденных не мобилизовали, хотя прошения поступали неоднократно. В частности, авторы обращений просили прекратить следствие против них или пересмотреть дела с условием дальнейшей мобилизации в армию в качестве добровольцев. В ответ большинство получило отказы. Достоверно известно лишь об одном случае, когда прошение удовлетворили.
Во время Второй мировой войны ситуация была иной. Указы 12 июля и 24 ноября
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Что еще почитать о мобилизованных
В Снежинске удалось вернуть домой мобилизованного учителя истории.
«У меня полная паника, а всем плевать»: супруга военного пенсионера — о том, как ее мужа призвали на службу в 52 года.
А вот история челябинки, мужа которой мобилизовали за три недели до рождения ребенка.
В Аргаяшском районе после отправки в Елань и возвращения оттуда умер
Уполномоченный по правам человека рассказала, сколько аннулировано повесток и возвращено мобилизованных на Южном Урале.
Власти заверили, что многодетных отцов отодвинули во вторую очередь частичной мобилизации.
Все новости по этой теме собраны в единый сюжет. А вот справочный путеводитель 74.RU.