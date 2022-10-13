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Судимость дает отсрочку от мобилизации? Разбираемся с юристами

И смотрим, как это работало при мобилизации 1914 и 1941 годов

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Вопросы мобилизации судимых прописаны в законе

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С тем, что отсрочку от мобилизации получают многодетные матери, отцы-одиночки, студенты и аспиранты, мы разобрались. Но есть еще одна категория, вручать повестки которой не имеют право. Частичной мобилизации в России не подлежат судимые граждане, но с оговорками: судимость должна быть по тяжкой статье и не погашена. Разбираемся, что скрывается за этими формулировками и как призыв на службу осужденных происходил раньше.

Что о мобилизации с судимостью говорится в законах


На вопрос о том, могут ли мобилизовать осужденного, отвечал проект «Объясняем.рф».

— Могут, если судимость была снята или погашена, в соответствии с указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237, — говорится в ответе.

Ссылка сделана на президентский указ «Вопросы прохождения военной службы». Там судимость, в частности, упоминается в статье 5 «Порядок отбора кандидатов из числа граждан (иностранных граждан) на военную службу по контракту». Вот что говорится:

— Заявление лица, изъявившего желание поступить на военную службу по контракту, может быть возвращено военным комиссаром (начальником пункта отбора, командиром воинской части) при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления.

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При этом в России есть и федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

— Согласно закону «О мобилизации в РФ», призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, «имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления», — объясняет председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов. — Исходя из этого, не могут быть мобилизованы граждане, имеющие непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений. В то же время граждане, у которых судимость погашена, как и граждане, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть призваны в рамках мобилизации.

— Есть отличия от призыва на срочную службу, — уточняет юрист Алексей Табалов. — Там с любой судимостью не подлежат призыву, а в случае мобилизации — только с судимостью за тяжкие преступления.

Что такое тяжкие преступления


Категории преступлений — от небольшой тяжести до особо тяжких — прописаны в Уголовном кодексе РФ.

— Тяжкими преступлениями считаются либо умышленные преступления, за которые может быть назначено наказание от 5 лет, либо совершенные по неосторожности с наказанием от 10 лет лишения свободы, — объясняет адвокат Илья Филатов.

Например, к тяжким преступлениям относится совершение ДТП, в котором погиб человек, если водитель в тот момент находился в состоянии опьянения или скрылся с места аварии (часть 4 статьи 264 УК РФ). А также незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в особо крупном размере (часть 3 статьи 228 УК РФ). В числе тяжких преступлений также дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК РФ), получение взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — либо с применением оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо по найму, либо если потерпевшим был малолетний ребенок (части 2 статьи 111 УК РФ).

Что такое непогашенная судимость


Судимость считается погашенной не после фактического отбывания наказания, а позже.

— Срок погашения судимости определяется назначенным видом наказания, — объясняет Илья Филатов. — Если наказание не связано с лишением свободы, например, штраф, тогда по истечении года с момента отбытия [или оплаты штрафа]. Если назначено лишение свободы условно, то судимость погашается по истечении испытательного срока. Если человек попал в места лишения свободы, то за тяжкие преступления судимость погашается по истечении 8 лет с момента освобождения.

— То есть вы отбыли, например, 10 лет, и только через 8 лет после этого снимается судимость, — добавляет Алексей Табалов. — Поэтому люди, которые имеют эту судимость, и она не снята и не погашена, призыву по мобилизации не подлежат.

Как всё работает на практике


В этом контексте интересна история с судимостью теперь уже бывших хоккеистов «Салавата Юлаева». Воспитаннику клуба Владиславу Лукину 3 октября в Уфе вынесли приговор за покупку военного билета и водительских прав. Вину он признал, и суд назначил в качестве наказания штраф в 2,2 миллиона рублей. В сентябре бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Михаила Воробьева за дачу взятки в обмен на военный билет приговорили к штрафу в 2 миллиона рублей. А затем воспитанника того же клуба Анвара Сулейманова за покупку военного билета приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В аналогичном преступлении сознался и бывший футболист молодежной команды «Уфа» Дмитрий Белозёров. Гособвинитель запросил для него 2,6 миллиона рублей штрафа, но фактически было назначено 400 тысяч. Во всех случаях обвинение спортсменам предъявляли по тяжкому преступлению, то есть от мобилизации они по закону сейчас застрахованы.

— Но мы видим в ряде регионов, когда таких людей [с судимостью за тяжкие преступления] пытались призвать на военную службу, — говорит юрист Алексей Табалов. — Это незаконно, и необходимо обжаловать такие действия военного комиссариата и призывной комиссии по мобилизации.

Наши коллеги из Е1.RU писали о том, как в Новоуральске повестка пришла 26-летнему парню с непогашенной судимостью. Он вышел из колонии в 2018 году, отсидев три года по тяжкой статье за наркотики. А героями 161.RU стали родственники заключенных, которые пытались — успешно и безуспешно — помешать отправке на передовую.

А как мобилизацию проводили раньше?


Нынешняя частичная мобилизация — первая в современной России. До этого мобилизацию объявляли в 1914 и 1941 годах. Об отличиях уже рассказывал кандидат исторических наук, доцент Федор Дроздов. Но нам интересна ситуация с мобилизацией осужденных в те годы. В 2020-м на эту тему на основе архивных документов была написана научная статья.

Во время Первой мировой войны в 1914 году осужденных не мобилизовали, хотя прошения поступали неоднократно. В частности, авторы обращений просили прекратить следствие против них или пересмотреть дела с условием дальнейшей мобилизации в армию в качестве добровольцев. В ответ большинство получило отказы. Достоверно известно лишь об одном случае, когда прошение удовлетворили.

Во время Второй мировой войны ситуация была иной. Указы 12 июля и 24 ноября 1941-го объявили в СССР военную мобилизацию заключенных: «Заключенные, отбывающие наказание за малозначимые преступления и осужденные на срок до пяти лет, подавшие заявления руководству исправительно-трудового учреждения с просьбой отправить их на фронт, подлежали освобождению из мест лишения свободы. Кроме того, мобилизации на фронт подлежали и лица, отбывшие наказание и годные к строевой службе». При этом рассчитывать на амнистию взамен на участие в боевых действиях не могли осужденные за особо тяжкие преступления и за антигосударственную деятельность.

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