Судимость дает отсрочку от мобилизации? Разбираемся с юристами

— То есть вы отбыли, например, 10 лет, и только через 8 лет после этого снимается судимость, — добавляет Алексей Табалов. — Поэтому люди, которые имеют эту судимость, и она не снята и не погашена, призыву по мобилизации не подлежат.



Как всё работает на практике