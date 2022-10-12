«Ты его оттуда выцарапай, меня забирай»: 50-летний отец просил мобилизовать его вместо больного сына

«Я пойду за него»

У семьи Артема аккуратный дом и большой участок — по двору бегают куры, индюшки, собаки и коты. Когда Артем помогал по хозяйству, то быстро уставал. Мама рассказывает, что при анемии у него может критически понизиться давление (так же резко снижается уровень гемоглобина. — Прим. ред.), после любой нагрузки нужно долго восстанавливаться. Семья переживает, что на боевой Артем просто не справится физически. Диагноз у него врожденный.

Маму не пустили к военкому, когда они приезжали все вместе, запустили только отца и одну из сестер. Девочки ездят туда почти каждый день. По рассказам брата, с мобилизованными почти не контактируют в сборном пункте и ничего им не объясняют.