СМИ сообщают о новых взрывах на территории Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, как сообщают украинские СМИ, начала рассылать оповещения из-за угрозы ракетных ударов по территории страны. С 9 утра мск над страной начала звучать воздушная тревога, а спустя несколько минут украинские издания начали писать, что на некоторые области пришлись ракетные удары.



ТАСС со ссылкой на издание «Страна» подтверждает, что воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области рассылает экстренные оповещения. По последним данным иностранных изданий, взрывы были в Одесской области (оттуда сообщают о поражении «инфраструктурного объекта») и в Виннице.