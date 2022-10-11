СМИ сообщают о новых взрывах на территории Украины
С 9 утра мск над Украиной звучит воздушная тревога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, как сообщают украинские СМИ, начала рассылать оповещения из-за угрозы ракетных ударов по территории страны. С 9 утра мск над страной начала звучать воздушная тревога, а спустя несколько минут украинские издания начали писать, что на некоторые области пришлись ракетные удары.
ТАСС со ссылкой на издание «Страна» подтверждает, что воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области рассылает экстренные оповещения. По последним данным иностранных изданий, взрывы были в Одесской области (оттуда сообщают о поражении «инфраструктурного объекта») и в Виннице.
Обновлено в 9:35 мск: СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге.
Власти Киева сообщили, что вводят почасовые отключения электроэнергии — их продолжительность составит до четырех часов. Ранее государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала, что более 300 населенных пунктов в стране остаются без электричества.
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Первые ракетные удары по Украине были нанесены в понедельник, 10 октября. Владимир Путин на заседании Совета безопасности подтвердил, что ракетные удары по Киеву были запущены «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Президент России добавил, что «в случае продолжения терактов ответы будут жесткими и будут соответствовать масштабу угроз».