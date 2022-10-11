«В Астане вас разуют и разденут»: казахстанец — о жизни эмигрантов из России, таксо-мафии и языковом патруле

— Сначала мы с друзьями привезли семь человек. Потом съездили еще раз и взяли с собой девятерых на двух машинах, — рассказывает Роман.

Доехать от таможни до населенного пункта — дело очень недешевое. Из-за большой волны эмигрантов услуга таксистов превратилась в роскошь.

— Доходило до того, что ребят принимали у нас на стороне водители, мы их называем «таксо-мафия», и заламывали конские цены: до Костаная — 5–10 тысяч рублей, до Астаны — 20 тысяч рублей с человека. Такого раньше не было, — делится Роман.