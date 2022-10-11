«В Астане вас разуют и разденут»: казахстанец — о жизни эмигрантов из России, таксо-мафии и языковом патруле
Местный житель рассказал, как россияне адаптируются в новой стране и с какими проблемами сталкиваются
С 21 сентября, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, граждане РФ начали массово покидать страну. Одним из главных пристанищ для беженцев от воинской службы стал Казахстан.
E1.RU уже рассказывал истории переехавших в соседнюю страну россиян. На этот раз поговорили с местным жителем о том, как эмигранты обосновываются на новом месте, с какими сталкиваются проблемами и поменялась ли обстановка в Казахстане в последнее время.
Роману 41 год, он гражданин Казахстана, живет в приграничном городке Рудном, предприниматель, владеет и руководит несколькими компаниями. Роман не раз бывал в России, а сейчас, когда в родную страну хлынул поток соседей, помогает им освоиться на новом месте. В первый раз он познакомился с эмигрантами случайно, а во второй поехал на границу уже целенаправленно.
— Сначала мы с друзьями привезли семь человек. Потом съездили еще раз и взяли с собой девятерых на двух машинах, — рассказывает Роман.
Доехать от таможни до населенного пункта — дело очень недешевое. Из-за большой волны эмигрантов услуга таксистов превратилась в роскошь.
— Доходило до того, что ребят принимали у нас на стороне водители, мы их называем «таксо-мафия», и заламывали конские цены: до Костаная — 5–10 тысяч рублей, до Астаны — 20 тысяч рублей с человека. Такого раньше не было, — делится Роман.
Поэтому бизнесмен с друзьями и начал возить прибывающих в страну. Деньги брали только за бензин, а заодно и помогали освоиться на новом месте.
— Мы свозили ребят в пункт обмена валют, помогли оформить сим-карты, снять деньги в банке, завезли в супермаркет, показали, что где находится, — говорит Роман.
Одна из главных трудностей, с которой эмигранты сталкиваются на новом месте, — это поиск жилья. Все гостиницы переполнены, а цены на квартиры стали выше в два раза. К тому же из-за большого спроса в этой сфере активизировались мошенники.
— Цены повысились моментально. Раньше нормальная стоимость квартиры была восемь тысяч тенге в сутки (около тысячи рублей. — Прим. ред.). Сейчас самая убитая однушка стоит минимум 15 тысяч тенге, — рассказал Роман. — Мошенники чаще всего наживаются именно на квартирах. Представляются хозяевами, просят скинуть предоплату, а потом пропадают.
Но мошенничество процветает не только в сфере жилья. Иногда искатели наживы проворачивают махинации с валютой или предлагают за немалые деньги оформить документы, в то время как это можно сделать абсолютно бесплатно.
— С курсом очень многих обманывают. В обменниках один рубль стоит 7,2 тенге, а менялы могут отдать по 5–6. Как-то раз на таможне парень поменял деньги доверчивому россиянину по курсу 1 к 1: то есть 100 тысяч тенге на 100 тысяч рублей, — возмущается Роман.
Для того чтобы полноценно устроиться в Казахстане, нужно получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). Без этого номера, к примеру, нельзя открыть и вести счет в банке. Услуга предоставляется государством бесплатно, но и здесь неосведомленные граждане РФ могут нарваться на мошенников.
— В Астане с одного парнишки умудрились взять 40 тысяч абонентской платы за пользование ИИН на полгода. Просто развели пацана, взяли деньги за само оформление, да еще и за пользование, — рассказал Роман.
Многие граждане РФ, пересекая границу, устремляются в большие города, думая, что там их ждет сладкая жизнь, но это не так, предупреждает Роман.
— Кроме трех городов в Казахстане — Астаны, Алматы и Караганды — россияне других не знают. И спрашиваешь: «Почему вы туда едете?» Отвечают, что город большой. То есть человек из большого города едет туда же, — объясняет наш собеседник. — В Астане вас разуют и разденут. Здесь есть признаки национализма, никто не отрицает. Этого очень мало, но есть люди, которые провоцируют. На таких нарветесь — мало не покажется. У нас, в северной приграничной части, есть русские казахи, у них версия как бы с обновлением, с русской прошивкой, — шутя рассказывает Роман. — Мы понимаем, что никакой угрозы от России нет. Мы рядом, мы общаемся, у нас очень много друзей из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Москвы. Мы всё понимаем. Тем, кто южнее, это сложнее объяснить.
От России никакой угрозы нет, мы ее не видим. Это всё политика, люди как общались, так и общаются между собой.
В больших городах приезжие могут столкнуться и с языковым барьером. Здесь некоторым местным не нравится, когда с ними разговаривают не на родном языке.
— Недавно я прочитал, что поймали одного из лидеров «языковых патрулей». Они так сами себя называют, — объясняет Роман. — Люди ходят по улицам, заходят в магазин, а там стоит русская девушка. Они требуют, чтобы их обслуживали на казахском. Это на югах в основном. Хотелось бы, чтобы таким людям было реальное наказание за межнациональную рознь, а не просто: поймали, провели беседу, выпустили.
Некоторые россияне ищут хорошей жизни не только в Казахстане, многие едут через страну транзитом, рассказывает Роман. А дальше — на Бали, Гоа или в Таиланд. В таких случаях следует быть особенно осторожными в обращении с деньгами.
— Люди уезжают на юга с мыслью, что там рубль дорогой, мы сейчас будем шиковать, будем жить в шоколаде. Приезжают в ту же Астану, в столицу, а там-то цены высокие, и деньги кончаются. А если нарвутся на какого-нибудь мошенника, то средства исчезнут еще быстрее. Ну и вынуждены ехать обратно в Россию. Какой там Бали? Домой бы доехать, — рассказывает Роман.
Некоторые россияне хотят, пребывая в Казахстане, работать удаленно, но с этим тоже могут возникнуть проблемы. Если вы не трудитесь официально, через 90 дней вас попросят покинуть страну. В противном случае по истечении этого срока при пересечении границы уезжающего будет ждать штраф. Но есть одна хитрость: можно выехать, а потом вновь пересечь границу и находиться там эти же 90 дней, рассказал Роман.
— Мы будем устраивать одного парня на работу, он механик. Единственная проблема — у него нет загранпаспорта. А у нас банки не выдают пластиковые карты без этого документа и штампика в нём о пересечении границы. Даже если у человека есть загранник, но там нет штампика, тебе пластик не выдадут, — рассказывает Роман о бюрократических проблемах в стране.
Роман пытается помочь приезжим, чем может, но не очень поддерживает их решение покинуть родную страну. Люди, которых подвозил мужчина, были в возрасте 30–36 лет. Роман видит их молодыми, наивными парнями, которым оказалось сложно принять возникшие трудности.
— Я заметил, что бегут люди, которые выросли в парниковых условиях. В больших городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — за 30 лет создали такие тепличные условия, что человеку даже подниматься с дивана не надо, чтобы зарабатывать, получать какие-то блага: еда по телефону, работа на удаленке. Вот парни садятся в машину, у них глаза детские, они удивляются, смотрят на всё, они это всё в первый раз видят. Я понимаю, почему они бегут: потому что, повесь ему на шею автомат, он перетянет вниз. И вот в этом минус вашей власти — они не разъясняют, кого брать, кого не брать, люди боятся этого, вот и бегут. Эти молодые люди не приучены к жизни, они обитают в интернете, в этой виртуальной реальности, они все в телефоне, а живого общения нет.
Этих ребят выдернули из среды обитания, из комфортных условий. И они пытаются адаптироваться. Сказали, будет СВО и мобилизация — всё, у них животный страх. Их можно понять, страх — это нормальное явление. Приезжие скованны. Они как щенки, которых выкинули из коробки, и они не понимают, что происходит.
Бегут в соседнюю страну и взрослые мужчины, а однажды Роман встретил на границе молодого человека с символикой спецоперации на одежде.
— Парень вышел из машины, а у него кепка с буквой Z. Я ему говорю: «А что ты вообще тут делаешь? Ты же топишь за Россию». Он сел в авто и больше не выходил. Если ты поддерживаешь, то поддерживай до конца, — делится своим мнением Роман.
Некоторые российские таможенники не стесняются показывать свое негативное отношение к покидающим страну. Они вслух называют пересекающих границу молодых людей «женщинами», рассказывает Роман.
Сейчас очередь на границе схлынула. С чем это связано, он не знает. Но если приезжие появятся вновь, он приедет помочь.
— Таможня пустая. Почему, что случилось — неизвестно. Мобильных военкоматов, как пугали людей, не было. Сейчас люди проходят таможню очень быстро. Поток мигрантов резко образовался и буквально за какой-то час иссяк, — рассказывает Роман. — Если еще появятся люди, заберем без вопросов.
Мы узнали у нашего собеседника и об обстановке в стране в целом. По его словам, с массовым приездом россиян в Казахстане практически ничего не поменялось.
— В стране, городе всё абсолютно так, как и прежде. Я работаю с людьми, очень много езжу по городу. Первое время было много российских машин из разных регионов. Всё было забито возле кафе, заправок. Потом всё нормализовалось, — говорит Роман. — Думаю, что и с рабочими местами проблем возникнуть не должно. По официальным данным, в страну въехало 200 тысяч россиян, а уехало почти 150, люди ушли транзитом. То есть перенасыщения рынка не будет.
Роман дал несколько рекомендаций тем, кто решил остаться в его стране.
— Максимально контактируйте с органами, получайте ИИН только в ЦОНе (Центр обслуживания населения) бесплатно. А если кто-то помогает, смотрите, чтобы это было не сильно дорого. Валюту меняйте только в обменниках, у нас даже в банках дороже. Будьте внимательнее с квартирами, не вносите никакой предоплаты, — советует Роман. — Ну и не бойтесь общаться с людьми, мы не кусаемся.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
После объявления частичной мобилизации люди устремились не только в Казахстан, но и в Грузию, где тоже образовались огромные пробки. Сложности возникали и с пересечением границы в другую сторону: почитайте рассказ екатеринбурженки, которая вместе с семьей простояла в многокилометровой пробке больше двух дней без туалета и нормальной еды.
Все новости о частичной мобилизации в РФ мы собираем в специальном разделе.