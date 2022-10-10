Взрывы по всей Украине. Что произошло этим
утром — кадры с места ЧП и заявления первых лиц
Россия нанесла удары по нескольким городам
Утром 10 октября в разных городах Украины прогремели взрывы. Сообщалось об ударах по Харькову, Киеву, Львову и другим городам.
В школах украинской столицы отменили занятия. Люди спрятались в метро и других укрытиях. Кадры с разрушенными и горящими зданиями облетели все соцсети. Что творилось на улицах в эти минуты — смотрите на видео, которое опубликовано чуть выше.
Один из ударов, как сообщил мэр Харькова, пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, возникли перебои с водоснабжением.
Без воды и частично без света остался и Львов — городские ТЭЦ были остановлены из-за взрыва на объекте критической инфраструктуры. С аналогичными проблемами столкнулись жители и ряда других населенных пунктов Украины. Подробнее о разрушениях инфраструктуры мы рассказывали здесь.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по всей стране. По его словам, взрывы — результат падения ракет. Есть погибшие и раненые.
Российские власти также сделали несколько заявлений. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены». Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
— Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры — энергетической инфраструктуры, военного управления и связи, — сообщил президент.
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По его словам, взрыв на Крымском мосту