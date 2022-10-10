Взрывы по всей Украине. Что произошло этим утром — кадры с места ЧП и заявления первых лиц

Утром 10 октября в разных городах Украины прогремели взрывы. Сообщалось об ударах по Харькову, Киеву, Львову и другим городам.



В школах украинской столицы отменили занятия. Люди спрятались в метро и других укрытиях. Кадры с разрушенными и горящими зданиями облетели все соцсети. Что творилось на улицах в эти минуты — смотрите на видео, которое опубликовано чуть выше.