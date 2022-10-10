Путин рассказал о ракетных ударах по Украине: главные новости вокруг СВО за 10 октября

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 10 октября.



Удары по Украине

Утром в Киеве прогремела серия взрывов — об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с изданием УНИАН заявил, что «в Киеве были слышны четыре взрыва». УНИАН сообщили о повторных ударах по Днепру, двух прилетах по Житомиру, а также взрывах в Тернополе и Хмельницком. По сообщениям СМИ, в крупнейших городах Украины пропало электричество. В некоторых районах Львовской и Киевской области, Хмельницке оно пропало частично, в Житомире электричества нет по всему городу.