СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили. Станции будут работать как укрытия.

По сообщениям СМИ, в крупнейших городах Украины пропало электричество. В некоторых районах Львовской и Киевской области, Хмельницке оно пропало частично, в Житомире электричества нет по всему городу.