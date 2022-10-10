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СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко

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Глава Хмельницкой ОВА заявил, что в области работает ПВО

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В Киеве прогремела серия взрывов, сообщают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с изданием УНИАН заявил, что «в Киеве были слышны четыре взрыва». Также сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Также УНИАН сообщает о повторных ударах по Днепру, двух прилетах по Житомиру, а также взрывах в Тернополе и Хмельницком. Глава Хмельницкой ОВА заявил, что в области работает ПВО.

Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях. В Киевской области работает ПВО.

ТАСС, со ссылкой на очевидцев, сообщает, что в центре Киева прогремели три взрыва: в центральном Печерском районе, на улице Владимирской в Шевченковском районе и на Воздухофлотском проспекте. Поднимается дым. Звуки взрывов были слышны с 08:20 мск.

Движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили. Станции будут работать как укрытия.

По сообщениям СМИ, в крупнейших городах Украины пропало электричество. В некоторых районах Львовской и Киевской области, Хмельницке оно пропало частично, в Житомире электричества нет по всему городу.

КиевСпецоперация на Украине
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