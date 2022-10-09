«Зато теперь все с сахаром и бензином». Как крымчане пережили взрыв на мосту через Керченский пролив
Движение по уцелевшим рельсам и автомобильным полосам восстановлено. А в воскресенье заработает и паромная переправа для грузовиков
На самой высокой точке Керчи — горе Митридат — людей словно на народных гуляниях. Отсюда открывается отличный вид на Крымский мост. Утром все с ужасом смотрели, как пламя выдыхалось до небес, а над проливом стелился черный дым. Потом было видно, как вертолеты проливали горящие железнодорожные пути, сбивая пламя. Затем керчане пытались разглядеть, что происходит на мосту, когда там работала группа криминалистов Следственного комитета, представители других силовых ведомств, МЧС.
— Ничего не понятно было, далеко — не разобрать, — объясняет Ирина Буторская. — А сейчас очень хотим увидеть, как мост снова заработает, пообещали, что вечером машины пойдут и даже поезда. Посмотрим, может, и иллюминацию зажгут?
Керчане ждали и дождались — по единственной оставшейся целой автомобильной полосе началось реверсивное движение из Крыма и на полуостров. Пока только легковушек и автобусов. Небольшими группами, по 10 машин, с интервалом 10–15 минут и с полным тщательным досмотром. Но началось. А сейчас ждут первые поезда: два состава — в Москву из Симферополя и в Санкт-Петербург из Севастополя — сегодня ушли с вокзалов по расписанию. А утром казалось, что всё, пропал Крымский мост.
Напомним, в 06:15 на Крымском мосту взорвалась фура, направлявшаяся из Краснодарского края в Крым. От взрыва загорелись семь цистерн с топливом состава, двигавшегося по железнодорожному мосту над грузовиком. Взрывом были разрушены два автомобильных пролета моста. К сожалению, не обошлось без жертв. Следственный комитет, возбудивший уголовное дело, заявил о трех погибших: водителе грузовика, а также пассажирах легкового автомобиля, который ехал по мосту рядом с взорвавшейся фурой. Их тела удалось поднять из пролива, а автомобиль пока нет — мешает волнение моря. Нет пока информации и о личностях погибших. Что же касается водителя взорванного грузовика, то, по версии телеграм-канала Mash, им может быть
Последствия взрыва вызвали панику у крымчан — почувствовав себя отрезанными от большой земли, они с утра бросились скупать продукты и бензин на заправках. Но истерика длилась недолго — сейчас АЗС крымских городов работают в обычном ритме, никаких очередей нет, а закончившийся утром бензин залили в хранилища.
— Зато теперь все с бензином в канистрах и сахаром в мешках, — смеется продавец сети супермаркетов «Пуд» Елена Кочетова. — Я еще утром пенсионеркам говорила: «Куда вы столько берете, вам же не донести». Не слушали. Слава богу, ажиотаж быстро прекратился.
Нет утренней толчеи и растерянности и на железнодорожных вокзалах. Тех, кто должен был отправляться утренними поездами, расселили в гостиницы. А вечерние составы Симферополь — Москва, Севастополь — Санкт-Петербург, Симферополь — Кисловодск, Евпатория — Москва уже ушли на материк по расписанию. Продажа билетов на поезда в Крым и обратно снова открыта. Ждать придется только водителям грузовиков — пока по Крымскому мосту их движение запрещено. А из-за шторма в Керченском проливе пока нельзя открыть работу паромной переправы. Начало движения паромов ждут только утром. Все легковые автомобили, выстроившиеся в очередь на паром с утра, рванули к Крымскому мосту. А для водителей грузовиков на старом керченском аэродроме устроили импровизированный лагерь. Здесь силами МЧС развернуты полевые кухни, походные душевые, биотуалеты. Водителей бесплатно кормят и раздают одеяла.
Еще сложней пассажирам без автомобилей, которые планировали сегодня добраться до Краснодарского края на пароме. Большинство из них остались ночевать на лавочках у паромной переправы. Остальные сняли номера в городских гостиницах. Ну а самые умные туристы остались в своих отелях. Тем более что за лишние сутки проживания и питания никто денег у них не просит. Отельеры отнеслись к ЧП с пониманием.
— Мы точно не станем беднее, если бесплатно поможем нашим туристам, попавшим в сложную ситуацию, — говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Сейчас загрузка наших гостиниц и гостевых домов небольшая — 20–30 процентов, людям есть где жить, а уж покормить нескольких отдыхающих — нет проблем. Может, нас иногда и ругают, но в тяжелую минуту крымские отельеры всегда придут на помощь.
Всё, что известно о ЧП на Крымском мосту, мы собираем в онлайн-хронике. Ранее в Сети появилось видео сильного пожара на нем. Сам момент взрыва грузовика на Крымском мосту попал на видео. Жители Крыма рассказали, что увидели в момент ЧП на мосту. После взрыва Крымского моста на полуострове паника: люди начали массово запасаться бензином и продуктами. На другом берегу ситуация тоже стала напряженной — Алексей из станицы Тамань Краснодарского края рассказал, что происходило там.