«Зато теперь все с сахаром и бензином». Как крымчане пережили взрыв на мосту через Керченский пролив

Напомним, в 06:15 на Крымском мосту взорвалась фура, направлявшаяся из Краснодарского края в Крым. От взрыва загорелись семь цистерн с топливом состава, двигавшегося по железнодорожному мосту над грузовиком. Взрывом были разрушены два автомобильных пролета моста. К сожалению, не обошлось без жертв. Следственный комитет, возбудивший уголовное дело, заявил о трех погибших: водителе грузовика, а также пассажирах легкового автомобиля, который ехал по мосту рядом с взорвавшейся фурой. Их тела удалось поднять из пролива, а автомобиль пока нет — мешает волнение моря. Нет пока информации и о личностях погибших. Что же касается водителя взорванного грузовика, то, по версии телеграм-канала Mash, им может быть 52-летний Махир Юсупов. Он профессиональный водитель, два года назад перебрался с семьей из Казани в Краснодарский край. Сегодня утром в 05:52 его машина заехала на мост, а в 06:05 взорвалась.

