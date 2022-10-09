«Это не морской климат, как в Сочи или Анапе. Это ад». Россиянка о том, как переехала на юг и почему сбежала оттуда

Для меня нормальный город — это центр из высоток и бизнес-центров плюс частные дома на окраинах. В Краснодаре все наоборот, центр и есть один сплошной частный сектор. Ты сидишь на работе в центральном офисе и слышишь, как из соседнего двора кукарекает петух.

Не знаю, дело тут в перенаселении или просто в плохом качестве трубопроводов, но воду отключают почти каждый день. А если она есть, то, вероятно, черная. Как американо.

Однажды воду отключили прямо в Новый год. После взгляда на лужи за окном это окончательно добило ощущение праздника.

Культурная жизнь

Гуляний и фестивалей в Краснодаре, по-моему, просто нет. На Урале я привыкла к большим праздникам по любому поводу — День города, молодежи или металлурга, Ночь музыки, Ночь музеев, Масленица, всякие гастрофесты. В Краснодаре праздник — это, в лучше случае, когда перекрыли пару улиц, чтобы прохожие погуляли по ней туда-обратно. На Новый год еще устанавливают елку (естественно, о ледовых городках речи не идет). Ах да, в День города еще могут пустить небольшой салют с берега Кубани.

