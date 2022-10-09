«Это не морской климат, как в Сочи или Анапе. Это ад». Россиянка о том, как переехала на юг и почему сбежала оттуда
Удержать девушку не смогли ни пляжи, ни цены, ни вкусные фрукты
Героиня этой статьи никогда не хотела переезжать в Краснодар в отличие от большинства сибиряков, дальневосточников и уральцев, которые просто массово уезжают на юг, мечтая пожить в тепле. Но пару лет назад ее близкий человек получил приглашение поработать на юге. Девушка, всю жизнь бывшая легкой на подъем, поехала за ним. Однако в мире вкусных фруктов, солнца и моря она продержалась недолго — и, по ее словам, «сбежала оттуда со скоростью света».
О минусах южного города (и всех плюсах, которые только смогла вспомнить) екатеринбурженка рассказала в авторской колонке.
Климат
Я никогда не пойму людей, которые тысячами переезжают в Краснодар в надежде на прекрасный климат и вечное лето. Из переехавших 50% — сибиряки и дальневосточники, 40% — уральцы, еще 10% — Москва, Якутия, Владивосток и другие города. И если людей из центральной России еще можно как-то понять, то о чем думают сибиряки — я не знаю. Вы по 30, а то и 50 лет живете в прохладном свежем лете, привычном межсезонье и суровой зиме. Вы к этому привыкли, ваши организмы к этому адаптировались. Так каково же вам вдруг оказаться в сплошном пекле и сауне?
Про сауну летом я не вру. В тени температура может достигать 45 градусов, на солнце — все 50.
На капоте машины можно пожарить яичницу, и это не шутка.
Зимой погода в Краснодаре просто мерзкая, она меняется со скоростью света. 29 декабря может быть +30, а 31-го — уже +5 и ливень с промозглым ветром. Вместо снега под ногами — грязная серая масса.
Так как это можно назвать «шикарным мягким климатом»? Лично я страдала от давления и плохого самочувствия. Хотя, признаю, осень и весна в Краснодаре хороши. Только длятся они по месяцу.
Природа
Мне, как выросшей на Урале, катастрофически не хватало лесов, деревьев во дворах, да даже просто парков! В Краснодаре негде отдохнуть от палящего солнца или отдышаться от выхлопов машин. А власти вместо высадки новых деревьев только вырубают старые.
Я не аллергик, но именно в Краснодаре я с августа по сентябрь опухала, чихала, у меня сильно зудела носоглотка, слезились глаза. Все — из-за амброзии. Я пичкала себя антигистаминными препаратами, но они слабо помогали. Притом с амброзией, в отличие от деревьев, мэрия не спешит бороться. Она растет полями посреди города, на трамвайных остановках, в немногочисленных парках.
Пробки
Если вы думаете, что самые ужасные пробки в Москве, то вы просто не жили в Краснодаре. Потратить на пару километров два часа — это норма. И неважно, будний это день или выходной, в центре города или на окраине.
Стоят не только машины, но и общественный транспорт. Просто представьте себя в пробке из пяти трамваев в 45-градусную жару. Людей в салоне — как сельди в бочке, кого-то зажало в дверях, форточки закрыты, кондиционер сломан. Все потеют, ты дышишь кучей малоприятных запахов, свободных мест нет. И так вы едете по 20 минут от одной остановки до другой.
Культура вождения в Краснодаре тоже какая-то запредельная. Таксист или водитель маршрутки может посреди пробки спокойно выйти покурить и поболтать с другом. А когда сядет обратно — еще 10 минут постоит, позанимается своими делами, и только потом поедет дальше.
Перенаселенность
Причина пробок — ужасное перенаселение. Город не выдерживает наплыва приезжих. Краснодар как был маленькой заасфальтированной деревней, так ей по сути и остается. Только теперь эта деревня трещит по швам.
Да, по краям города клепают дешевые унылые новостройки. Но инфраструктуры для них нет, жителям предлагается обходиться без детсадов, школ и больниц. В итоге в школах по 15 первых классов, а в больницах сто человек — это обычная очередь в регистратуру. Вылечиться оперативно в Краснодаре можно только в частных клиниках, иначе зайдешь полубольным, а выйдешь еще с тремя болезнями.
Для меня нормальный город — это центр из высоток и бизнес-центров плюс частные дома на окраинах. В Краснодаре все наоборот, центр и есть один сплошной частный сектор. Ты сидишь на работе в центральном офисе и слышишь, как из соседнего двора кукарекает петух.
Не знаю, дело тут в перенаселении или просто в плохом качестве трубопроводов, но воду отключают почти каждый день. А если она есть, то, вероятно, черная. Как американо.
Однажды воду отключили прямо в Новый год. После взгляда на лужи за окном это окончательно добило ощущение праздника.
Культурная жизнь
Гуляний и фестивалей в Краснодаре, по-моему, просто нет. На Урале я привыкла к большим праздникам по любому поводу — День города, молодежи или металлурга, Ночь музыки, Ночь музеев, Масленица, всякие гастрофесты. В Краснодаре праздник — это, в лучше случае, когда перекрыли пару улиц, чтобы прохожие погуляли по ней туда-обратно. На Новый год еще устанавливают елку (естественно, о ледовых городках речи не идет). Ах да, в День города еще могут пустить небольшой салют с берега Кубани.
На мой взгляд, в Краснодаре даже посмотреть нечего. Местные достопримечательности — это улица Красная и парк Галицкого, обойдете вы их за полдня. Дальше — только раскаленный асфальт, хилые новостройки и петухи за заборами.
Отношение к приезжим
Для общения с местными стоит запастись терпением. К их «хэканью», «гэканью», словам типа «синенькие, тутовник, соус, кулек» привыкать вы будете долго.
Но местные особенности — это просто особенности. Было бы куда проще, если бы приезжих не ненавидели. Каждый раз, когда какой-нибудь сибиряк пишет в местном паблике: «Собираюсь переезжать в Краснодар, в каких районах лучше жить?» в комментариях собирается парад гиен.
Местных за злобу называют «кубаноидами». С некоторыми правда бывает тяжело. Стоит назвать в разговоре любой минус города — тут же услышишь кучу мата с обязательным «вот и вали домой».
Работа
На рынке труда все очень печально. Из-за перенаселения тут дикая конкуренция, жутко развито кумовство. В любой компании все нормальные вакансии заняты на три поколения вперед. А если ты еще и «понаех», то собеседования становятся одной сплошной пассивной агрессией. Рабочие места предпочитают отдавать местным.
Так что почти все свободные вакансии — это менеджера по продажам и риелторы. Деньги они делают, впаривая приезжим второсортные новостройки за огромную комиссию. Диапазон зарплат — 10–25 тысяч (ладно, 40, если вы ужасно бесценный сотрудник). А если представить, что вы — директор, живущий на работе по 15 часов 7 дней в неделю, то можете рассчитывать на 100–200 тысяч. Но, естественно, 80% населения не получают больше 35.
Единственный шанс сделать большие деньги — уезжать на побережье летом. Катать туристов на бананах, держать точки с едой, аттракционы. За сезон вполне можно поднять миллион на одних только водных развлечениях.
Цены
В Краснодаре дешевле жилье, но дороже продукты. Местные любят говорить: «Зато нам не надо тратиться на пуховики, кучу курток и зимнюю обувь». На самом деле осенью и зимой бывает холодная погода, и хотя бы неделю-другую я ходила в зимней обуви и пуховиках. Местные при этом гуляют в легких куртках и кроссовках — но, мне кажется, они просто делают вид, что им так комфортно.
Местного от приезжего, кстати, очень легко отличить по материальному положению.
А как же море?
Многие переезжают в Краснодар, потому что «море рядом». Но это не так! Да, по карте до ближайшего пляжа, Джубги или Лермонтовки, где-то 150 километров. Но это не трасса от Екатеринбурга до Нижнего Тагила, где 120 километров проезжаешь за 1,5 часа. Это — 4–5 часов, и то если выедешь в три часа утра в будний день. На машине, на автобусе — без разницы, в пробках стоят все.
Есть «Ласточки», которым пробки не мешают, но на море все равно не накатаешься: ни хватит ни нервов, ни денег, ни выходных.
Иначе привет, диарея с температурой. С ними уже никакое море не будет нужно.
На мой взгляд, если вам срочно нужно море — лучше съездить в Турцию с гарантией хорошей погоды и комфортного all inclusive, чем за те же деньги испытывать судьбу отдыхом в Краснодарском крае.
Но хоть какие-то плюсы?
Краткий список из всего, что я смогла вспомнить:
- много солнечных дней, а такая погода все-таки вдохновляет;
- из моего окна было видно красивые закаты и гору Фишт — прекрасный пейзаж;
- цветы и букеты стоят дешевле, особенно летом;
- много фруктов и ягод весь теплый сезон (если не брезгуешь, то можно срывать абрикосы прямо в центре города);
- дешевое (очень!) жилье: в прошлом году однушка в новостройке стоила 2,5 миллиона, а съем хорошей квартиры неподалеку от центра — 12–18 тысяч;
- парк Галицкого, очень красивый и облагороженный;
- море все-таки гораздо ближе, чем в Екатеринбурге;
- еще рядом Крым — несколько часов на машине и наслаждайся красотами;
- и Азовское море недалеко (жаль только, там скучно и нет инфраструктуры).
Люди со всей страны, в зрелом возрасте, целыми семьями ежегодно продают все и уезжают в Краснодар, при этом ни разу в нем не побывав. Пожалуйста, не уезжайте в неизвестность из-за пары красивых слов в интернете. В конце концов, не в море счастье. Обычная жизнь в Краснодаре такая же, как везде — дом, работа, дом. А вот за редкие вылазки на море вы можете заплатить своим комфортом и нервами.
Ранее екатеринбуржец, переехавший в Крым, рассказал, что такое жизнь на полуострове на самом деле. Он предупреждает: вы всегда должны быть готовы вернуться обратно.
А вот девушка, уехавшая с Урала в Анапу, осталась от нее в восторге. По ее словам, жить и отдыхать в Анапе — это небо и земля. В Сочи ситуация схожая: несмотря на все минусы города, его плюсы оказались куда важнее для одной уральской семьи.