«Хвост отрывали, гоняли меня»: как риелтор стала единорожкой, чтобы радовать больных детей

Мы примерили на себя голову от костюма и поняли, что она очень тяжелая — а еще в ней практически не видно, что перед тобой находится, к тому же не хватает воздуха. И это только голова! Тогда мы спросили хозяйку единорога, сколько она обычно находится в этом скафандре.

— После того как я походила в костюме, прихожу в себя минут 15–20, — рассказала Светлана. — Я не обращаю внимания на то, что тяжело, потому что когда ходишь с детишками — забываешь об этом. Это только потом, когда сняла голову и присела, прошу воды и отдыхаю. В костюме плохая видимость, что-то видно из глаз единорога, которые из оргстекла, или через рот, который, кстати, является единственным местом, куда попадает кислород. Сколько попадает кислорода — всё мое, иногда его очень не хватает. Но всё равно всё хорошо.