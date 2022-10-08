«Хвост отрывали, гоняли меня»: как риелтор стала единорожкой, чтобы радовать больных детей
Она делает это бесплатно по зову сердца
Мечтали ли вы в детстве увидеть наяву героя вашего любимого мультфильма? У детей из Екатеринбурга есть такая возможность! Светлана Каптиева — агент по недвижимости и деловая женщина, которая по зову сердца помогает маленьким пациентам, и делает она это нетипично — в образе единорога или мишки Тедди.
Дважды в неделю Светлана перевоплощается в мультяшного героя и гуляет около главного входа в Областную детскую клиническую больницу
Семь лет назад ее жизнь резко изменилась. Она многое потеряла, но обрела веру. Светлана стала бесплатно помогать пожилым людям и оказывать риелторские услуги, а год назад внутренние трансформации и желание дарить любовь привели ее к детям.
Как риелтор стала волонтером
— У меня прошла переоценка, всё перевернулось, — поделилась Светлана Каптиева. — Эта история очень серьезная, очень душевная и даже связана с религией. Для меня стало важным дарить любовь и добро. Особенно тем детям, которым нужно внимание, которым плохо в какой-то момент.
Она родилась пятым ребенком в большой семье. Ей всегда хотелось внимания, так как детей вокруг было много.
— Все праздники я была на табуретке, любила выступать, с табуретки меня сложно было согнать. Когда стала взрослеть, понимала, что хочу развиваться в сфере театра. Мне нужны были стихи, песни, пляски, но, к сожалению, в
Светлана продолжила свой творческий путь уже во взрослом возрасте. Она окончила театральные курсы и поняла, что взрослый театр не дает нужных эмоций. Наша героиня не планировала становиться волонтером, но год назад в преддверии дня рождения ей попалась интересная реклама, которая и определила это решение.
— Высветился сайт ростовых кукол в Нижнем Новгороде, и стоимость именно этого единорожки совпала с количеством денег на моей карте, — вспоминает екатеринбурженка. — Я поняла, что хочу радовать детей именно у больницы. Так и начались прогулки у детской областной. Сейчас у нас уже три костюма: мишка, единорог и кукла Лол. Две куклы подарили благотворители, мои клиенты по работе. У нас прибавляется количество людей, которые хотят делать мир добрее. Мы со всеми детками им очень благодарны.
Как реагируют дети
В один из дней мы подошли ко входу в больницу вместе со Светланой и наблюдали издалека, как реагируют детишки. У некоторых из них был неподдельный восторг, они широко открывали глаза и буквально визжали. Кто-то осторожно проходил мимо, замедляя шаг, чтобы внимательно рассмотреть.
Многие ребята подбегали обниматься и охотно знакомились. Они рассказывали, как их зовут, сколько им лет. Один мальчик задался вопросом, а сколько же лет самому единорогу?
— Дети иногда пытаются со мной поговорить, а в этой голове не слышно, они ждут ответа, а я не знаю, что отвечать, — поделилась женщина. — Тогда я говорю, что на Земле мои ушки слышат очень плохо. Я наблюдаю за реакцией детей издалека, и если вижу, что ребенок не расположен к общению, ни в коем случае к нему не подойду. Если он подходит ближе и пугается — я от него убегаю, делаю вид, что мне самой очень страшно.
Один из пациентов областной детской больницы часто встречается с единорожкой или мишкой и очень ревностно относится, если кто-то из детей тоже хочет обняться с куклой. Светлана рассказала, что он просто не подпускает других детишек.
— Все дети реагируют по-разному: бывало, хвост отрывали, гоняли меня, но в основном, конечно, все дети радуются, обнимают, — сказала Светлана. — Ребенок из Саратова хотел забрать домой, говорит: «Папа, я давно такого хотел, давай заберем».
А еще мы заметили огонек и даже проснувшегося ребенка в глазах многих родителей. Все радовались встрече с единорогом, потому что он подарил возможность хотя бы на несколько минут побыть маленьким и беззаботным. Кто-то даже сделал фото на память.
Особенности работы в костюме
Мы примерили на себя голову от костюма и поняли, что она очень тяжелая — а еще в ней практически не видно, что перед тобой находится, к тому же не хватает воздуха. И это только голова! Тогда мы спросили хозяйку единорога, сколько она обычно находится в этом скафандре.
— После того как я походила в костюме, прихожу в себя минут 15–20, — рассказала Светлана. — Я не обращаю внимания на то, что тяжело, потому что когда ходишь с детишками — забываешь об этом. Это только потом, когда сняла голову и присела, прошу воды и отдыхаю. В костюме плохая видимость, что-то видно из глаз единорога, которые из оргстекла, или через рот, который, кстати, является единственным местом, куда попадает кислород. Сколько попадает кислорода — всё мое, иногда его очень не хватает. Но всё равно всё хорошо.
Когда летом было жарко, женщина придумала вставлять в голову костюма вентилятор, чтобы тот воздух, который попадает внутрь, циркулировал. В голове она сделала дополнительную дырку для этих же целей. Когда глаза у единорога запотевают, Светлане приходится поднимать плечи и смотреть через рот. Максимум она может играть в костюме с детьми 40 минут.
— Если детки меня не отпускают и я в костюме уже больше этого времени — я просто сажусь на лавочку, задаю им какие-нибудь вопросы. Говорю, что мне срочно нужно улетать, я же неземной житель.
На вопрос, нет ли жалости или грусти, когда она играет с детьми, отвечает отрицательно.
— Я не думаю о том, что ребенку плохо, ведь он всё чувствует, — поделилась женщина. — Я думаю о том, как сделать так, чтобы нам было весело и хорошо. Даже если ребенок выходит и говорит, что у него «боба», я, конечно, подую на это место, а внутри говорю: «Господи, помоги этому ребенку». Мне всегда радостно с детьми.
Какие планы по развитию
— Меня часто просят прийти за деньги, встретить где-то ребенка или выступить на детских праздниках, — сказала Светлана. — Я отказываюсь, потому что хочу радовать только от души и по желанию. Но задумалась сейчас: если бы эти деньги поступали на благотворительный счет нашего хосписа, а не на мой, то можно было бы так сделать. Но это именно в больнице. По домам и по праздникам ходить не смогу: я не профессионал, просто любитель.
Светлана рассказывает, что ее поддерживает семья, все близкие и друзья. А несколько семей благотворителей — это ее клиенты, которые тоже разделяют желание радовать детей.
— Нас многие стали узнавать, становимся популярными — иногда даже узнают на улице, так как раньше я снимала ролики в TikTok, было 10 тысяч подписчиков, — поделилась екатеринбурженка. — Добро нужно распространять. Хотелось бы успевать навещать детей в хосписе и развивать это дальше здесь, в областной детской больнице. То, что я делаю — этого очень мало, хотелось бы гораздо масштабнее.
У Светланы уже есть напарница. Ее зовут Алена Зырянова, она уже выходила к детям и планирует помогать и дальше. Если вы тоже хотите встретиться с единорогом, мишкой или куклой Лол, приезжайте в областную детскую больницу, Светлана бывает там каждую среду и пятницу с 12 до 13 часов.
Посмотрите еще несколько фотографий. Кому из нас сейчас помешает доброта?..
А вот еще несколько добрых историй:
- артисты фонда «Доктор Клоун» приехали в Екатеринбург, чтобы навестить больных детишек, и в хосписе наконец воцарилось веселье. Посмотрите фоторепортаж и трогательное видео;
- уралец вопреки прогнозам начал ходить после тяжелейшего ДТП, по ссылке — интервью и видео, которое дает силы жить и бороться;
- посмотрите, как врачи спасли младенца, который не мог дышать, и сделали уникальную операцию его маме;
- а тут прекрасная история о трех героях, которые спасли тонувшего малыша.