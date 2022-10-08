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Интервью

«Хвост отрывали, гоняли меня»: как риелтор стала единорожкой, чтобы радовать больных детей

Она делает это бесплатно по зову сердца

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Екатеринбурженка Светлана Каптиева купила ростовую куклу и по зову сердца радует пациентов областной детской больницы

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Мечтали ли вы в детстве увидеть наяву героя вашего любимого мультфильма? У детей из Екатеринбурга есть такая возможность! Светлана Каптиева — агент по недвижимости и деловая женщина, которая по зову сердца помогает маленьким пациентам, и делает она это нетипично — в образе единорога или мишки Тедди.

Дважды в неделю Светлана перевоплощается в мультяшного героя и гуляет около главного входа в Областную детскую клиническую больницу № 1, чтобы повеселить детишек, которые идут к врачу или лежат в стационаре.

Семь лет назад ее жизнь резко изменилась. Она многое потеряла, но обрела веру. Светлана стала бесплатно помогать пожилым людям и оказывать риелторские услуги, а год назад внутренние трансформации и желание дарить любовь привели ее к детям.

Светлана приезжает в ОДКБ <nobr class="_">№ 1</nobr> каждую среду и пятницу, несмотря на то, что у нее есть основная работа

Светлана приезжает в ОДКБ № 1 каждую среду и пятницу, несмотря на то, что у нее есть основная работа

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Как риелтор стала волонтером

— У меня прошла переоценка, всё перевернулось, — поделилась Светлана Каптиева. — Эта история очень серьезная, очень душевная и даже связана с религией. Для меня стало важным дарить любовь и добро. Особенно тем детям, которым нужно внимание, которым плохо в какой-то момент.

Она родилась пятым ребенком в большой семье. Ей всегда хотелось внимания, так как детей вокруг было много.

— Все праздники я была на табуретке, любила выступать, с табуретки меня сложно было согнать. Когда стала взрослеть, понимала, что хочу развиваться в сфере театра. Мне нужны были стихи, песни, пляски, но, к сожалению, в 90-е годы не было такой возможности, это осталось внутри. Я получила строительное образование плюс второе образование психологическое, а внутреннее желание радовать осталось, — объясняет женщина.

Растет наша замена! Малышка сразу забрала у нас микрофон и пошла с ним к единорогу. Счастливы были все вокруг

Растет наша замена! Малышка сразу забрала у нас микрофон и пошла с ним к единорогу. Счастливы были все вокруг

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Светлана продолжила свой творческий путь уже во взрослом возрасте. Она окончила театральные курсы и поняла, что взрослый театр не дает нужных эмоций. Наша героиня не планировала становиться волонтером, но год назад в преддверии дня рождения ей попалась интересная реклама, которая и определила это решение.

— Высветился сайт ростовых кукол в Нижнем Новгороде, и стоимость именно этого единорожки совпала с количеством денег на моей карте, — вспоминает екатеринбурженка. — Я поняла, что хочу радовать детей именно у больницы. Так и начались прогулки у детской областной. Сейчас у нас уже три костюма: мишка, единорог и кукла Лол. Две куклы подарили благотворители, мои клиенты по работе. У нас прибавляется количество людей, которые хотят делать мир добрее. Мы со всеми детками им очень благодарны.

Когда Светлане попалась реклама этого единорога, она сразу оплатила его

Когда Светлане попалась реклама этого единорога, она сразу оплатила его

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Как реагируют дети

В один из дней мы подошли ко входу в больницу вместе со Светланой и наблюдали издалека, как реагируют детишки. У некоторых из них был неподдельный восторг, они широко открывали глаза и буквально визжали. Кто-то осторожно проходил мимо, замедляя шаг, чтобы внимательно рассмотреть.

Вот это да, настоящий единорог! Ну, кто ему не обрадуется?

Вот это да, настоящий единорог! Ну, кто ему не обрадуется?

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Многие ребята подбегали обниматься и охотно знакомились. Они рассказывали, как их зовут, сколько им лет. Один мальчик задался вопросом, а сколько же лет самому единорогу?

— Дети иногда пытаются со мной поговорить, а в этой голове не слышно, они ждут ответа, а я не знаю, что отвечать, — поделилась женщина. — Тогда я говорю, что на Земле мои ушки слышат очень плохо. Я наблюдаю за реакцией детей издалека, и если вижу, что ребенок не расположен к общению, ни в коем случае к нему не подойду. Если он подходит ближе и пугается — я от него убегаю, делаю вид, что мне самой очень страшно.

Светлана не подходит к ребенку, если он сам к ней не тянется

Светлана не подходит к ребенку, если он сам к ней не тянется

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Один из пациентов областной детской больницы часто встречается с единорожкой или мишкой и очень ревностно относится, если кто-то из детей тоже хочет обняться с куклой. Светлана рассказала, что он просто не подпускает других детишек.

— Все дети реагируют по-разному: бывало, хвост отрывали, гоняли меня, но в основном, конечно, все дети радуются, обнимают, — сказала Светлана. — Ребенок из Саратова хотел забрать домой, говорит: «Папа, я давно такого хотел, давай заберем».

А еще мы заметили огонек и даже проснувшегося ребенка в глазах многих родителей. Все радовались встрече с единорогом, потому что он подарил возможность хотя бы на несколько минут побыть маленьким и беззаботным. Кто-то даже сделал фото на память.

Маленький пациент всерьез воспринял сказочного персонажа и пытался узнать, сколько лет тот живет на свете

Маленький пациент всерьез воспринял сказочного персонажа и пытался узнать, сколько лет тот живет на свете

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Особенности работы в костюме

Мы примерили на себя голову от костюма и поняли, что она очень тяжелая — а еще в ней практически не видно, что перед тобой находится, к тому же не хватает воздуха. И это только голова! Тогда мы спросили хозяйку единорога, сколько она обычно находится в этом скафандре.

— После того как я походила в костюме, прихожу в себя минут 15–20, — рассказала Светлана. — Я не обращаю внимания на то, что тяжело, потому что когда ходишь с детишками — забываешь об этом. Это только потом, когда сняла голову и присела, прошу воды и отдыхаю. В костюме плохая видимость, что-то видно из глаз единорога, которые из оргстекла, или через рот, который, кстати, является единственным местом, куда попадает кислород. Сколько попадает кислорода — всё мое, иногда его очень не хватает. Но всё равно всё хорошо.

Мы примерили лишь голову от костюма, и через пять минут в ней стало трудно дышать. А еще она очень тяжелая

Мы примерили лишь голову от костюма, и через пять минут в ней стало трудно дышать. А еще она очень тяжелая

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Когда летом было жарко, женщина придумала вставлять в голову костюма вентилятор, чтобы тот воздух, который попадает внутрь, циркулировал. В голове она сделала дополнительную дырку для этих же целей. Когда глаза у единорога запотевают, Светлане приходится поднимать плечи и смотреть через рот. Максимум она может играть в костюме с детьми 40 минут.

— Если детки меня не отпускают и я в костюме уже больше этого времени — я просто сажусь на лавочку, задаю им какие-нибудь вопросы. Говорю, что мне срочно нужно улетать, я же неземной житель.

Почти все ребята с удовольствием общались с единорожкой и сами бежали к кукле

Почти все ребята с удовольствием общались с единорожкой и сами бежали к кукле

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На вопрос, нет ли жалости или грусти, когда она играет с детьми, отвечает отрицательно.

— Я не думаю о том, что ребенку плохо, ведь он всё чувствует, — поделилась женщина. — Я думаю о том, как сделать так, чтобы нам было весело и хорошо. Даже если ребенок выходит и говорит, что у него «боба», я, конечно, подую на это место, а внутри говорю: «Господи, помоги этому ребенку». Мне всегда радостно с детьми.

Светлана веселит не только тех, кто идет к врачу или от врача, но и тех, кто лежит в стационаре. Она машет им и танцует

Светлана веселит не только тех, кто идет к врачу или от врача, но и тех, кто лежит в стационаре. Она машет им и танцует

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Какие планы по развитию

— Меня часто просят прийти за деньги, встретить где-то ребенка или выступить на детских праздниках, — сказала Светлана. — Я отказываюсь, потому что хочу радовать только от души и по желанию. Но задумалась сейчас: если бы эти деньги поступали на благотворительный счет нашего хосписа, а не на мой, то можно было бы так сделать. Но это именно в больнице. По домам и по праздникам ходить не смогу: я не профессионал, просто любитель.

На этом фото прекрасно всё: эмоции ребёнка, мамы и погода. Сейчас она резко поменялась, как вы знаете

На этом фото прекрасно всё: эмоции ребёнка, мамы и погода. Сейчас она резко поменялась, как вы знаете

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Светлана рассказывает, что ее поддерживает семья, все близкие и друзья. А несколько семей благотворителей — это ее клиенты, которые тоже разделяют желание радовать детей.

— Нас многие стали узнавать, становимся популярными — иногда даже узнают на улице, так как раньше я снимала ролики в TikTok, было 10 тысяч подписчиков, — поделилась екатеринбурженка. — Добро нужно распространять. Хотелось бы успевать навещать детей в хосписе и развивать это дальше здесь, в областной детской больнице. То, что я делаю — этого очень мало, хотелось бы гораздо масштабнее.

У Светланы уже три костюма, два из них подарили ее клиенты по основной работе

У Светланы уже три костюма, два из них подарили ее клиенты по основной работе

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У Светланы уже есть напарница. Ее зовут Алена Зырянова, она уже выходила к детям и планирует помогать и дальше. Если вы тоже хотите встретиться с единорогом, мишкой или куклой Лол, приезжайте в областную детскую больницу, Светлана бывает там каждую среду и пятницу с 12 до 13 часов.

Посмотрите еще несколько фотографий. Кому из нас сейчас помешает доброта?..

У единорожки есть имя — Радуга

У единорожки есть имя — Радуга

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А вот еще несколько добрых историй:

  • артисты фонда «Доктор Клоун» приехали в Екатеринбург, чтобы навестить больных детишек, и в хосписе наконец воцарилось веселье. Посмотрите фоторепортаж и трогательное видео;
  • уралец вопреки прогнозам начал ходить после тяжелейшего ДТП, по ссылке — интервью и видео, которое дает силы жить и бороться;

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