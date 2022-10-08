Как получить повестку в военкомат на приеме у терапевта районной поликлиники. Чудеса частичной мобилизации

Как положено, записался сначала на прием к терапевту через портал «Горздрав». С выписками и медкартой вошел в кабинет к доктору. Записывался к женщине, а за столом увидел мужчину в белом халате.



Как рассказал «Фонтанке» Алексей, терапевт посмотрел на него, взял телефон и якобы произнес в трубку фразу, показавшуюся пациенту «паролем»: «У меня проблемы с вистой» («Виста» — медицинская информационная система). Практически тут же открылась дверь, вошли медсестра и высокий мужчина в белом халате с повесткой в руках: «По закону Российской Федерации вы обязаны явиться в военкомат для уточнения данных».

