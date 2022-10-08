Что делать с тревогой и растерянностью? На важные вопросы отвечает психолог Михаил Лабковский
Он также объяснил, как принимать решения и избавляться от проблем детства
Известный психолог, писатель и теле-, радиоведущий Михаил Лабковский в интервью проекта «Москва — Россия?» главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой рассказал о том, что делать с состоянием тревоги и растерянности, а главное, как принимать решения. Он поделился историями из детства и почему Москва отличается от всей остальной России, а стать москвичом непросто:
— Я родился в городе-герое Москве и думал, что я москвич. Недавно я узнал, что не совсем, притом что и мои родители тоже родились в Москве. Вы знаете, что москвич — это третье поколение? Вот дети у меня москвичи, а так как у меня бабки и деды не из Москвы, то я тоже не москвич.
В первом выпуске гостем стал редактор журнала MAXIM Александр Маленков. Он рассказал о главных болях коренного москвича и о письмах Жанне Фриске с зоны.
Во втором выпуске Оксана Маклакова поговорила со спортивным блогером, мужем Ксении Шойгу Алексеем Столяровым. Он рассказал, закроют ли YouTube, о будущем российского спорта и семье.
Третий разговор — с предпринимателем Дмитрием Потапенко — был посвящен ведению бизнеса в нестабильные времена. А прошлый раз мы поговорили с правозащитником Алексеем Федяровым о мобилизации зэков и грядущем разгуле преступности.