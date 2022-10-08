20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 61.25
eur 59.98
Тема дняТройное ДТП на Большевистской
Все новости
Все новости

Что делать с тревогой и растерянностью? На важные вопросы отвечает психолог Михаил Лабковский

Он также объяснил, как принимать решения и избавляться от проблем детства

124

Известный психолог, писатель и теле-, радиоведущий Михаил Лабковский в интервью проекта «Москва — Россия?» главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой рассказал о том, что делать с состоянием тревоги и растерянности, а главное, как принимать решения. Он поделился историями из детства и почему Москва отличается от всей остальной России, а стать москвичом непросто:

— Я родился в городе-герое Москве и думал, что я москвич. Недавно я узнал, что не совсем, притом что и мои родители тоже родились в Москве. Вы знаете, что москвич — это третье поколение? Вот дети у меня москвичи, а так как у меня бабки и деды не из Москвы, то я тоже не москвич.

Третий разговор — с предпринимателем Дмитрием Потапенко — был посвящен ведению бизнеса в нестабильные времена. А прошлый раз мы поговорили с правозащитником Алексеем Федяровым о мобилизации зэков и грядущем разгуле преступности.

Михаил ЛабковскийМоскваПсихология
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2