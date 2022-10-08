Что делать с тревогой и растерянностью? На важные вопросы отвечает психолог Михаил Лабковский

— Я родился в городе-герое Москве и думал, что я москвич. Недавно я узнал, что не совсем, притом что и мои родители тоже родились в Москве. Вы знаете, что москвич — это третье поколение? Вот дети у меня москвичи, а так как у меня бабки и деды не из Москвы, то я тоже не москвич.