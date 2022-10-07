Прокуратура не стала возбуждать первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации
Следователи собираются обжаловать решение
Пензенская прокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о частичной мобилизации. Об этом написал у себя в telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
— Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию ущерба, причиненного 48-часовым задержанием, — написал Чиков.
Следственный комитет, утверждает адвокат, намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении уголовного дела.
О возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации стало известно 5 октября. Дело возбудили против 32-летнего жителя Пензы по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).
Ранее сенатор Андрей Клишас заявлял, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно.
— Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно, т. к. согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу, — написал Клишас у себя в telegram-канале. — Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Государственной думой.