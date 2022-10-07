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Спецоперация на УкраинеПодробности

Один регион России не отдал ни одного мобилизованного

Сенатор Владимир Полетаев заявил, что в Республике Алтай не мобилизовали ни одного мужчину

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Пока одни регионы заявляют, что закончили частичную мобилизацию, в других ее еще даже не начинали

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Ни одного человека не призвали из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации. Об этом сенатору Владимиру Полетаеву рассказал алтайский военком Олег Денисенко.

— По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки, — написал Полетаев у себя в Telegram-канале.

Такую же информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Республики Алтай Михаил Максимов. А военком Денисенко в беседе с изданием «Толк» сообщил, что «план есть, но не на это время».

— Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время, — цитирует издание военного комиссара.

— Информацию о квоте для регионов не комментируем. В настоящее время о наличии претензий к работе военкоматов не известно. Межведомственное взаимодействие налажено. Все данные актуализируются, — добавил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

В разговоре с РБК Максимов уточнил, что подлежащим частичной мобилизации вручили предписания, из них скомплектовали подразделение, но отправка состоится «с поступлением соответствующих указаний». Также, по его словам, с момента объявления частичной мобилизации в Республике Алтай более 50 человек добровольно пришли в военкоматы, еще около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы

По данным Росстата, численность населения республики составляет 221 559 человек, около четверти из них — городское население.

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Напомним, в рамках частичной мобилизации, по словам Сергея Шойгу, со всей России планируется призвать 300 тысяч человек. В начале недели Шойгу говорил, что в Вооруженные силы прибыло более 200 тысяч мобилизованных.

Республика АлтайВоенкомВоенкоматПризывСпецоперация на УкраинеЧастичная мобилизация
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