Путин подписал указ об отсрочке от призыва на частичную мобилизацию

5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» Владимир Путин заявил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией. Сегодня, 6 октября, документ опубликовали на официальном сайте Кремля. Согласно ему, отсрочка полагается не только тем, кого успел обозначить глава государства во время беседы с педагогами.

