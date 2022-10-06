Путин подписал указ об отсрочке от призыва на частичную мобилизацию
Разбираемся, кто ее получит
5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» Владимир Путин заявил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией. Сегодня, 6 октября, документ опубликовали на официальном сайте Кремля. Согласно ему, отсрочка полагается не только тем, кого успел обозначить глава государства во время беседы с педагогами.
Публикуем полный список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации, согласно тексту указа:
- учащиеся образовательных и научных организаций среднего профессионального и высшего образования с государственной аккредитацией (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);
- аспиранты;
- студенты среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), которые учатся в инновационных научно-технологических центрах;
- учащиеся духовных образовательных организаций по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
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Отсрочка по мобилизации предоставляется тем, кто получает первое образование соответствующего уровня, и распространяется на учащихся очных и очно-заочных отделений.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Напомним, что по закону призыву на частичную мобилизацию в первую очередь подлежат те, у кого есть боевой опыт и подходящая военно-учетная специальность: рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработники, но потребность в таких специалистах минимальная.
Также есть довольно внушительный список тех, кого не ждут в военкомате: отсрочку от частичной мобилизации получают родители-одиночки, многодетные матери, депутаты и другие.