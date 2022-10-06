Могут ли срочников отправить в ДНР и ЛНР после их присоединения к России? Отвечают юристы
Сейчас на этих территориях идет специальная военная операция
В понедельник, 3 октября, Госдума рассмотрела законопроекты о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
На территории этих регионов сейчас ведется специальная военная операция, в которой участвуют контрактники. В конце сентября в России объявили частичную мобилизацию, и для участия в операции будут направляться также военнообязанные, находящиеся в запасе.
Мы спросили у юристов, могут ли в эти регионы направлять для прохождения службы солдат-срочников после того, как законопроекты будут приняты?
Юрист Евгений Крылов привел выдержку из указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г.
«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям».
На вопрос, могут ли срочников отправить в эти регионы для прохождения «мирной» службы, он ответил так:
— Могут, потому что официальных заявлений о том, какое там положение, я не видел.
Юрист Любовь Шебанова считает, что в ближайшее время этого не случится и российские срочники смогут служить в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях «только после полного создания воинских формирований с определенной дислокацией».
— Этот процесс не быстрый, [займет] не один месяц точно, и сроки и необходимость создания [воинских формирований] определять будет Министерство обороны. И совершенно очевидно, что [направление военнослужащих-срочников] будет возможно только при возможности гарантированного обеспечения безопасности призванных срочников, — прокомментировала она.
Осенний призыв в этом году начнется на месяц позже, чем обычно, — 1 ноября. На службу призовут 120 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет.
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