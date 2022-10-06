Могут ли срочников отправить в ДНР и ЛНР после их присоединения к России? Отвечают юристы

Мы спросили у юристов, могут ли в эти регионы направлять для прохождения службы солдат-срочников после того, как законопроекты будут приняты?



Юрист Евгений Крылов привел выдержку из указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»:

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям».