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Спецоперация на Украине

Могут ли срочников отправить в ДНР и ЛНР после их присоединения к России? Отвечают юристы

Сейчас на этих территориях идет специальная военная операция

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Мнения юристов о том, могут ли военнослужащих-срочников отправить в ДНР и ЛНР, разделились

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В понедельник, 3 октября, Госдума рассмотрела законопроекты о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

На территории этих регионов сейчас ведется специальная военная операция, в которой участвуют контрактники. В конце сентября в России объявили частичную мобилизацию, и для участия в операции будут направляться также военнообязанные, находящиеся в запасе.

Мы спросили у юристов, могут ли в эти регионы направлять для прохождения службы солдат-срочников после того, как законопроекты будут приняты?

Юрист Евгений Крылов привел выдержку из указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»:

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям».

На вопрос, могут ли срочников отправить в эти регионы для прохождения «мирной» службы, он ответил так:

— Могут, потому что официальных заявлений о том, какое там положение, я не видел.

Юрист Любовь Шебанова считает, что в ближайшее время этого не случится и российские срочники смогут служить в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях «только после полного создания воинских формирований с определенной дислокацией».

— Этот процесс не быстрый, [займет] не один месяц точно, и сроки и необходимость создания [воинских формирований] определять будет Министерство обороны. И совершенно очевидно, что [направление военнослужащих-срочников] будет возможно только при возможности гарантированного обеспечения безопасности призванных срочников, — прокомментировала она.

Осенний призыв в этом году начнется на месяц позже, чем обычно, — 1 ноября. На службу призовут 120 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет.

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