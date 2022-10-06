«То, что происходит сейчас, — это безобразие!» Ветеран спецназа — об ошибках при мобилизации

Владимир Ефимов — офицер запаса, служил в Афганистане еще до введения туда советских войск. Потом, находясь в армейском запасе, перешел работать в МВД, был командиром Уральского батальона спецназа, участвовал в осетино-ингушском конфликте, штурмовал Белый дом в Москве. В 2014 году помогал с отправкой добровольцев в Донбасс.

К 18 годам Владимир уже был мастером спорта по самбо, а также КМС по мотокроссу, по дзюдо и по водно-моторному спорту.



— Плюс 25 прыжков с парашютом, удостоверение водителя малотоннажного судна. Еще прошел курсы в школе минеров-подрывников, — вспоминает ветеран спецназа. — Всё это я получил на курсах при ДОСААФ. Сейчас много ли призывников может рассказать о такой подготовке? Где массовая подготовка ребят до призыва и после? Мобилизационная работа была такая, что на каждого еще с 16 лет формировалось дело. Призывников регулярно приглашали на стрельбища, в военкоматы. Тогда еще до призыва распределяли по командам, в военкоматах сидели только военные.

