Опечатать квартиру и забрать с работы: что не может сделать военком
10 прав военных комиссаров, о которых вам стоит знать
Полномочия военкомов не безграничны даже в режиме частичной мобилизации. У них есть свои четко прописанные правила и инструкции, которых они и должны придерживаться. Понятно, что за то время, пока в России не было частичной мобилизации, об этих правилах могли забыть сами военные комиссары. Тем важнее помнить о правах военкомов нам с вами. Что они могут делать, а что нет, нам рассказали на горячей линии по частичной мобилизации, адвокат и эксперт по военному праву.
Могут ли вызвать в военкомат по телефону?
Никаких законов, которые говорят о том, что вас могут вызвать в военкомат по телефону, нет. Только личная повестка в руки.
Если же вам позвонили, сохраните номер и уточните у звонившего, из какого конкретно комиссариата он звонит, какая у него должность и фамилия. Если он всё это расскажет, можете жаловаться в полицию — у вас будут данные человека, который в данной ситуации становится нарушителем.
Может ли военком прийти домой?
С точки зрения закона, никаких ограничений по месту выдачи повестки нет и вручить вам ее дома вполне могут. В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество получателя. Главное условие — ее должны вручить лично в руки и под подпись. Никакой процедуры отправки через «Госуслуги», заказным письмом с уведомлением о вручении или передачи через родственников нет.
Может ли военком провести обыск у меня дома?
Если призывника нет дома, сотрудники военкомата начинают опрос его соседей и родственников. А вот заходить к вам домой и устраивать обыск — таких полномочий у представителей военкомата нет.
Может ли военком опечатать квартиру?
У сотрудников военкоматов нет права опечатывать квартиры. Если вы все-таки обнаружили, что вашу дверь опечатали, смело обращайтесь в полицию.
Может ли военком забрать с работы?
У военных комиссаров есть право на поиск людей, подлежащих частичной мобилизации, через работодателя, но на рабочем месте он может только вручить вам повестку. Но приказать собираться — за границами его полномочий. Кроме того, если у вас есть бронь, предъявите ее военкому, чего два раза вставать.
Может ли военком забрать паспорт гражданина из МФЦ?
Такое действие военкома незаконно, и его можно обжаловать в прокуратуре.
Могут ли без повестки забрать в призывной пункт?
Нет. Гражданин может явиться в военкомат только добровольно или по повестке, врученной ему лично. Повестку могут вручить сотрудники военкомата (предъявив удостоверение) или те, кого военный комиссар на это уполномочил.
Может ли военком объявить меня в розыск?
— Военкомат в розыск не объявляет, — говорит адвокат Татьяна Васина. — Он может направить материал проверки в органы предварительного расследования, в рамках уголовного дела могут объявить в розыск. Могут объявить, а могут не объявить; могут возбудить дело, а могут не возбуждать.
Может ли военком отправить на повторное обследование?
Если вынести медицинское заключение о годности к военной службе по состоянию здоровья невозможно, призываемого (на основании решения комиссии) могут отправить на повторное обследование. Это правомерно и делается для того, чтобы поставить окончательный диагноз и решить вопроса о присвоении категории годности к военной службе.
Может ли военкомат заставить делать операцию?
Закон не выделяет призывников или допризывников в отдельную группу пациентов, лишенных права на отказ от любого медицинского вмешательства, в том числе оперативного. Кроме того, закон говорит о том, что у гражданина есть право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Кроме случаев, когда от этого зависит его жизнь.
Так что никто, согласно действующему законодательству, не имеет права заставлять вас делать операцию. Комиссия может (и должна) только вынести решение о вашей годности к военной службе.
Может ли военком забыть про меня?
Никакие законы этот момент не предусматривают, и в этом вопросе работает пресловутый человеческий фактор. Так что если ваше личное дело затеряется, военком про вас, конечно, забудет. До тех пор, пока не найдет это личное дело, которое последние 20 лет так прекрасно подпирало покосившийся шкаф.
— В такой ситуации призывник никакой ответственности, конечно же, не несет, — говорит эксперт по военному праву Алина Петрова. — Уголовная ответственность предусмотрена только за неявку без уважительной причины по повестке, обязывающей призывника отправляться служить, причем врученной по всем правилам.
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Эта частичная мобилизация первая в России, поэтому и появляется много вопросов. В законах была теория, но на практике они обкатываются сейчас. Исключение составляет разве что процедура вручения повестки — она стандартная и применяется каждый год во время призыва на срочную службу или военные сборы. Правда, многие запасники последние свои повестки получали достаточно давно, поэтому не помешает лишний раз вспомнить все правила вручения повестки.