Опечатать квартиру и забрать с работы: что не может сделать военком



Могут ли вызвать в военкомат по телефону?

Никаких законов, которые говорят о том, что вас могут вызвать в военкомат по телефону, нет. Только личная повестка в руки.



Если же вам позвонили, сохраните номер и уточните у звонившего, из какого конкретно комиссариата он звонит, какая у него должность и фамилия. Если он всё это расскажет, можете жаловаться в полицию — у вас будут данные человека, который в данной ситуации становится нарушителем.



Может ли военком прийти домой?

С точки зрения закона, никаких ограничений по месту выдачи повестки нет и вручить вам ее дома вполне могут. В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество получателя. Главное условие — ее должны вручить лично в руки и под подпись. Никакой процедуры отправки через «Госуслуги», заказным письмом с уведомлением о вручении или передачи через родственников нет.

