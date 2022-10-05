Можно ли узнать, есть ли кто-то из родных в списке на мобилизацию? Публикуем официальный ответ
Государственный портал выпустил пояснение
Государственный портал «Объясняем.рф» продолжает отвечать на вопросы россиян об объявленной в России мобилизации. На этот раз дали официальное пояснение о том, существуют ли списки мобилизованных, могут ли близкие запасников узнать, ждать ли им повестки.
— Родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа. Повестка гражданину, подлежащему мобилизации, должна быть вручена ему лично в руки, — говорится в официальном ответе.
В Минобороны ранее поясняли, что во время частичной мобилизации нет строгих очередностей призыва. В первую очередь призывать будут тех, кто служил в армии и имеет боевой опыт. Также учитываются подходящие военно-учетные специальности. Сообщалось, что в приоритете стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.
Что касается возраста, то всё зависит от звания.
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— В приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет, — поясняли на портале «Объясняем.рф» ранее.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Из запаса призвать планировали 300 тысяч человек. Днем 4 октября министр обороны России заявил, что в стране уже мобилизовали 200 тысяч человек.