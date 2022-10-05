Можно ли узнать, есть ли кто-то из родных в списке на мобилизацию? Публикуем официальный ответ

Государственный портал «Объясняем.рф» продолжает отвечать на вопросы россиян об объявленной в России мобилизации. На этот раз дали официальное пояснение о том, существуют ли списки мобилизованных, могут ли близкие запасников узнать, ждать ли им повестки.



— Родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа. Повестка гражданину, подлежащему мобилизации, должна быть вручена ему лично в руки, — говорится в официальном ответе.