«Люди были напуганы»: история москвичей, которые два дня простояли на границе с Грузией, но после пережитого развернулись обратно

Московская семья провела два дня в очереди на границе с Грузией и решила вернуться обратно. Они рассказали MSK1.RU о том, что пришлось пережить в Верхнем Ларсе.



«Планировал уехать надолго»

Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) вместе с женой и сыном давно планировали путешествие по Грузии.



— Про Грузию мы думали еще летом, потому что одноклассница сына вышла замуж за грузина, они в сентябре собирались устраивать венчание в Манглиси, — рассказывает москвич.