«Люди были напуганы»: история москвичей, которые два дня простояли на границе с Грузией, но после пережитого развернулись обратно
Рассказываем, с чем столкнулись люди и что побудило их повернуть назад
Московская семья провела два дня в очереди на границе с Грузией и решила вернуться обратно. Они рассказали MSK1.RU о том, что пришлось пережить в Верхнем Ларсе.
«Планировал уехать надолго»
Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) вместе с женой и сыном давно планировали путешествие по Грузии.
— Про Грузию мы думали еще летом, потому что одноклассница сына вышла замуж за грузина, они в сентябре собирались устраивать венчание в Манглиси, — рассказывает москвич.
Планы изменились из-за объявленной частичной мобилизации. Алексей признается, что семья поддалась всеобщей панике. Однако была и другая причина.
— Примерно в это время наши друзья завершили дела в Москве. Венчание отложилось. И они собрались приехать в Грузию — резко и быстро. Мы присоединились к ним и поехали двумя машинами, — объясняет Алексей.
Планы у членов семьи были разные: Алексей с женой хотел путешествовать, а сын был не прочь остаться на подольше.
— Сын планировал уехать туда надолго. Причем совершенно непредсказуемо, насколько долго — не на месяц или два. А мы собирались с ним за компанию — поездить по Грузии и, может быть, через месяц вернуться, — говорит Алексей.
В ночь на субботу, 24 сентября, семья выехала из Москвы.
Утром в воскресенье они приехали во Владикавказ и выдвинулись к границе с Грузией.
Кортежи на границе и 35 тысяч за билет
Первая остановка произошла в 21 километре от Грузии. Тогда пробка серьезной не была, но движение стало медленным. Окончательно движение встало на расстоянии 18 километров от границы. Машины стали ползти.
— Мы в этой пробке провели около двух суток. В первый день мы продвинулись до расстояния где-то 14 километров от границы. Еще за сутки продвинулись до расстояния 7 километров от Верхнего Ларса, — делится Алексей.
Люди оставляли свои автомобили прямо на дороге. Это усугубляло ситуацию с пробками.
— Был только один момент, когда мы хорошо продвинулись. Утром на вторые сутки убрали брошенную машину. Ее сдвинули, и кусочек в 2–3 километра мы почти пролетели, — говорит москвич.
Были случаи, когда люди пытались срочно продать свое авто.
Более важной проблемой стали автомобили, которые едут к границе по встречной полосе.
— Типичная ситуация — кортеж. Проходит гаишная машина, через полминуты за ней проходит джип с местными номерами. И в хвосте за ним — три-четыре машины с номерами других регионов — Москвы, Питера и других, — рассказывает Алексей.
Другие люди пользовались автобусом. Однако билет на пазике стоил дороже, чем можно себе представить.
— Один наш знакомый, который ехал впереди, очень испугался мобилизации. Он заплатил 35 тысяч, чтобы пересечь границу. Его реально через границу перевезли, автобус был почти полностью забитый, — утверждает мужчина.
«Испугались, что еды не будет»
Семья описывает ужасное положение, в котором оказались многие люди в Верхнем Ларсе на границе с Грузией.
— Там невозможно спать, потому что ночью очередь тоже двигается медленно. Чуть-чуть уснул — и машины встают впереди вас. Люди не спят, — говорит жена Алексея.
С едой и водой тоже были проблемы.
— Там родник, поэтому оттуда можно было брать воду. А еды у многих людей уже не было, она заканчивалась. А в магазинчике в маленькой деревушке закончилось абсолютно всё: смели, — рассказывает москвичка.
Конфликты на границе
Не обошлось без напряженности. Уезжающие настолько устали от машин на встречной полосе, что начали их блокировать.
— Однако было неприятно, что к границе по встречке ехали машины. Поэтому люди вышли из машин и просто встали на дороге. И не пропускали их, встали стеной просто. Потому что все были в отчаянии, — говорит Алексей.
Полицейские отреагировали на ситуацию. По словам Алексея, после инцидента примерно день автомобили не ехали по встречной полосе. Однако другие службы внимания не оказывали.
В одну из ночей случилась перепалка. Мужчина устроил скандал и напугал людей в соседней машине.
— Ночь. Слышим, что в соседнюю машину стучат, матерятся. А там парень с девушкой из Херсона. Ребята боялись даже дверь открыть. Пришли мы и другие люди из соседних машин. Какой-то местный товарищ матерился и толком не мог объяснить, что к чему, только орал: «Убери машину», — рассказывает Алексей.
Оказалось, что мужчине нужно было проехать на фуре к повороту. Из-за пробки сделать это не удавалось.
На нервах были и пешеходы, которых было очень много. Они шли к границе и днем, и ночью.
— Из-за наплыва начали пускать пешеходов через границы. Возникали драки среди пешеходов, потому что кто-то из них пытался пройти без очереди, — говорит Алексей.
В создание пробок, как считает семья, пешеходы внесли свой вклад.
— Все были на взводе. Было ощущение, что даже эти люди могут смести границу. Но их начали пропускать. Пешеходы, как и левые машины, тоже создали пробку. Так что из-за них в том числе, — считает жена Алексея.
Конфликты коснулись и семьи Алексея. Его сын попытался рассказать сотруднику ГИБДД о машинах, которые проезжают по встречной полосе. Но в итоге, как уверяют герои публикации, молодого человека обвинили в том, что он «дезертир», а полицейский пригрозил парню, что его не пропустят через границу.
«Проезжают только левые, проплаченные»
После двух дней «абсурда» семья Алексея решила развернуться. Москвичи осознали, что продвигаться через границу бесперспективно. Сын Алексея дошел до КПП, сделал фотографии и рассказал родителям подробности.
— На КПП они увидели, что местные таксисты не пропускают ни одной машины из очереди. Проезжают только левые, проплаченные. Из очереди, может, одна машина в час проедет, — рассказывает Алексей.
Напугало и военное подкрепление, которое подошло к границе. В основном остановили новости о повестках на границе.
— Напугали мобильными военкоматами, закрытием на въезд в Северную Осетию. Других власти успокоили словами про то, что перегибы будут пресекаться, — утверждает Алексей.
Друзья семьи Алексея, которые ехали впереди, всё же пересекли границу и уехали в Грузию. Семь километров они преодолели за три дня. Суммарно они провели в пробке пять с половиной дней.
— Парень, который стоял сзади нас, был один в машине. Через четыре дня в очереди он сам развернулся и уехал, — говорит москвич.
После пережитого семья отправилась в Краснодарский край на отдых. Сын Алексея всё же покинул Россию.
— Насколько я понимаю, сейчас ситуация откатилась назад, нормализовалась. Проезд, судя по всему, стал абсолютно спокойным. Но мы продолжаем отдыхать, — завершает Алексей.
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