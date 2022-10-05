«Приключение без ответа на вопрос: "Когда домой?"». Колонка россиянина, который узнал о частичной мобилизации, находясь в Италии

Оттуда эти мысли превращаются в сладкие мечты, реализовывать которые можно и не торопиться. Само их наличие согревает душу.



По стечению обстоятельств оказавшись за рубежом, да еще и оторванным от семьи, на первый план выходит множество острых дилемм. А что тогда делать? На что жить? Быть может, одного желания преодолеть эти трудности достаточно. Быть может, лучше все-таки купить билет в Россию.



Логику рассуждений при поиске ответов рушит упорно сидящая в голове мысль: «Ну меня-то всё это точно не коснется». То ли надежда, то ли самоутешение.

