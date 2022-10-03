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Спецоперация на Украине

В Кремле объяснили, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие

Ранее о возможности использования маломощного ядерного вооружения высказался Рамзан Кадыров

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21 сентября в России объявили частичную мобилизацию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об использовании в рамках спецоперации «маломощного ядерного вооружения».

— Всё прописано в доктрине, иных соображений быть не может, — заявил Дмитрий Песков.

В 2020 году президент России Владимир Путин своим указом утвердил политику страны в области ядерного сдерживания. Критерии применения Россией ядерного оружия в сравнении с утверждённой в 2010 году военной доктриной не изменились. Это возможно в случаях:

  • агрессии против России или её союзников с применением оружия массового уничтожения;
  • когда под угрозу поставлено существование самого государства.
РоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизацияЯдерное вооружение
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