В Кремле объяснили, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие
Ранее о возможности использования маломощного ядерного вооружения высказался Рамзан Кадыров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об использовании в рамках спецоперации «маломощного ядерного вооружения».
— Всё прописано в доктрине, иных соображений быть не может, — заявил Дмитрий Песков.
В 2020 году президент России Владимир Путин своим указом утвердил политику страны в области ядерного сдерживания. Критерии применения Россией ядерного оружия в сравнении с утверждённой в 2010 году военной доктриной не изменились. Это возможно в случаях:
- агрессии против России или её союзников с применением оружия массового уничтожения;
- когда под угрозу поставлено существование самого государства.