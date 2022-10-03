Как получить отсрочку? 10 вопросов о кредитных каникулах для мобилизованных
Разбираемся, какие кредиты можно будет отсрочить и как это можно сделать
На прошлой неделе Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Оформить их смогут не только мобилизованные, но и члены их семей. Собрали ответы на все важные вопросы по этому поводу — какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего.
1
По каким кредитам можно получить каникулы?
Каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), взятые до начала мобилизации — 21 сентября 2022 года — или до начала участия в спецоперации. Также каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые мобилизованными ИП (или добровольцами). Размер кредита и займа значения не имеют.
Обращаться за кредитными каникулами можно в любой момент, пока действует кредитный договор или договор займа, но до 31 декабря 2023 года. Их предоставляют только по заявлению заёмщика, автоматически кредитные каникулы не оформляются.
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2
К кому и как обратиться за кредитными каникулами?
Обращаться нужно к своему кредитору — в банк, микрофинансовую организацию и так далее — по телефону или любым другим способом, указанным в договоре (например, по обычной или электронной почте). Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство.
Вместе с обращением нужно приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Но если не получится сделать это в момент обращения, то кредитор может самостоятельно запросить их в Минобороны или другом ведомстве. Также он может запросить их у заёмщика, в таком случае нужно будет предоставить документы не позднее окончания льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы.
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3
На какой срок предоставляются каникулы?
Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Их можно продлить на время, пока заёмщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации. При этом кредитные каникулы не могут начинаться ранее 21 сентября, а по кредитным картам — ранее даты обращения с требованием о каникулах.
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4
Как понять, что кредитные каникулы предоставлены?
Кредитор рассмотрит обращение в течение 10 дней, а затем сообщит, что каникулы предоставлены (либо о том, что в них отказано). Если подтверждение или отказ не пришли в течение 15 дней, то кредитные каникулы считаются действительными с момента отправки обращения.
Кроме того, кредитор должен отправить новый график платежей до завершения кредитных каникул.
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5
Если у меня просрочка, что будет с ней после получения кредитных каникул?
Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и по ней начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят — расти они не будут. После окончания каникул их нужно будет уплатить. При этом неустойки, штрафы или пени, назначенные по кредитам и займам с 24 февраля до вступления в силу закона о кредитных каникулах, не подлежат уплате для следующих:
- контрактников и военнослужащих национальной гвардии;
- сотрудников спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов (полный список указан в п. 6 статьи 1 № 61-ФЗ «Об обороне»;
- пограничников, находящихся на территории России и обеспечивающих проведение СВО;
- добровольцев.
Сами кредитные каникулы не испортят кредитную историю.
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6
Будут ли начисляться проценты по кредитам или займам во время каникул?
Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться следующим образом:
- по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на момент обращения за каникулами, но не выше изначальной процентной ставки по договору. Эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал;
- по ипотечным кредитам и займам — по ставке, определенной договором, но так, как если бы вы продолжали вносить платежи в полном объеме. Это означает, что с каждым платежным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается.
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7
Может ли банк во время каникул продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге?
Нет, в период кредитных каникул банк не имеет право это сделать. Кроме того, пока продолжаются каникулы, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато.
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8
Можно ли выйти из кредитных каникул досрочно?
Прервать кредитные каникулы и вернуться в график платежей можно в любой момент — достаточно уведомить об этом кредитора. А можно не прерывать кредитные каникулы, но при этом вносить посильные платежи — они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.
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9
Как платить по кредиту после окончания каникул?
Срок возврата по всем кредитам автоматически продлевается как минимум на время каникул, чтобы после окончания льготного периода размер платежей оставался прежним (каким был до начала каникул). Кредитор должен направить новый график платежей до завершения каникул.
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10
В каком случае могут списать кредитные долги?
Долг списывается в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы членов его семьи тоже должны быть списаны в этих случаях. Такая норма распространяется на ситуации, возникшие после 24 февраля 2022 года.
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