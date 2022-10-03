Как получить отсрочку? 10 вопросов о кредитных каникулах для мобилизованных

Каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), взятые до начала мобилизации — 21 сентября 2022 года — или до начала участия в спецоперации. Также каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые мобилизованными ИП (или добровольцами). Размер кредита и займа значения не имеют.

Обращаться за кредитными каникулами можно в любой момент, пока действует кредитный договор или договор займа, но до 31 декабря 2023 года. Их предоставляют только по заявлению заёмщика, автоматически кредитные каникулы не оформляются.