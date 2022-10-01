Что нас ждет в октябре: мобилизованным сохранят работу, пенсию для участников ВОВ увеличат
7 изменений, по которым начинаем жить уже сейчас
На календаре уже октябрь, и как бы ни менялась наша с вами жизнь, что-то должно оставаться постоянным. Например, наша подборка обо всех важных изменениях в законах. В этом месяце увеличатся пенсии ветеранов, зарплаты чиновников, водительские права станут электронными, а «Госуслуги» — более оперативными. Обо всём этом — и не только — рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Поддержка мобилизованных
На этой неделе Госдума приняла несколько законопроектов, защищающих права мобилизованных граждан и добровольцев. В первую очередь это трудовые гарантии — сохранение рабочего места за мобилизованным и возможность вернуться на него в течение трех месяцев после прохождения службы. Трудовой договор будет приостанавливаться на основании заявления работника, к которому надо приложить копию повестки. Работнику должны выплатить зарплату за отработанное время не позднее дня приостановления трудового договора. А после того, как он вернется, в течение полугода сможет попросить отпуск в любое удобное время независимо от стажа.
Также мобилизованные (или те, кто находится на иждивении мобилизованных) смогут приостановить обязательства по кредиту или уменьшить размер платежей на время службы. В случае гибели обязательства по кредиту прекращаются с учетом лимитов, которые определит правительство. Еще одни поправки предполагают, что мобилизованных и членов их семей освободят от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Зарплаты министров, федеральных чиновников и военнослужащих повысятся
Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат лицам, занимающим государственные должности в Российской Федерации в 1,04 раза — то есть на 4%. Среди них председатель правительства и его заместитель, председатель Совфеда и его заместитель, председатель Госдумы и его первый заместитель, генпрокурор, председатель Верховного суда, секретарь Совбеза, председатели Избиркома и Центробанка и другие. Должность самого президента тоже государственная, так что и у него зарплата вырастет. Также отдельным указом подняли зарплаты министров, сотрудников аппарата президента и других федеральных чиновников.
Зарплаты повысят и сотрудникам органов исполнительной власти, в которых «предусмотрена военная и приравненная к ней служба», — это сотрудники центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, учреждений социальной сферы, реабилитационных центров для инвалидов, гидрометеорологической службы. Причем повышение коснется не только чиновников, но и водителей, грузчиков, уборщиков и прочего обслуживающего персонала.
Кроме того, с 1 октября будут следующие повышения:
- размеры окладов по воинским должностям, по воинским званиям военнослужащих-контрактников и по воинским должностям военнослужащих-призывников;
- размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям росгвардейцев и полицейских, таможенников, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов УИС и принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы и начальников органов Федеральной фельдъегерской связи;
- размеры вознаграждения преподавателям юридических дисциплин в вузах и научным работникам, имеющим ученую степень по юридической специальности, представителям общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе комиссий по приему квалификационного экзамена на должность судьи;
- должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ;
- размеры вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда.
Доплата к пенсиям для участников ВОВ
Участники Великой Отечественной войны и члены их семей будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 15,5% (от уже назначенной пенсии). Кроме того, с 1 октября размер денежного довольствия, которое учитывается при исчислении пенсии военным пенсионерам, составит 85,47% (от указанного денежного довольствия).
Электронные водительские права
С 1 октября можно будет предъявить водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто». При этом наличие удостоверения в бумажном виде по-прежнему обязательно, полная замена на электронный формат станет возможной после внесения поправок в ПДД.
На карту «Мир» будут переводить больше пособий
Перечень социальных выплат, которые будут зачисляться на карту «Мир», расширится. В него добавили:
- выплаты малоимущим гражданам, установленные в соответствии с законом о государственной социальной помощи;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
«Госуслуги» будут работать оперативнее
С 1 октября получить государственные и муниципальные услуги будет намного проще. Необходимые документы и информация будут предоставляться на основании запроса в электронной форме в момент обращения. Речь идет о тех документах, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госуслуги, и для подготовки которых не нужно дополнительных действий.
Донорскую кровь из России нельзя вывозить за рубеж
Российские фармацевтические компании, которые используют плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья. Донорскую плазму будут направлять непосредственно на фармацевтические заводы — таким образом производители быстрее станут получать нужные компоненты. Также запрещен вывоз донорской крови, полученной в России, в другие страны, за исключением гуманитарной помощи. В базе данных донорства крови и ее компонентов будет содержаться больше информации.