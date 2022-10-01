Что нас ждет в октябре: мобилизованным сохранят работу, пенсию для участников ВОВ увеличат

Также мобилизованные (или те, кто находится на иждивении мобилизованных) смогут приостановить обязательства по кредиту или уменьшить размер платежей на время службы. В случае гибели обязательства по кредиту прекращаются с учетом лимитов, которые определит правительство. Еще одни поправки предполагают, что мобилизованных и членов их семей освободят от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Зарплаты министров, федеральных чиновников и военнослужащих повысятся

Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат лицам, занимающим государственные должности в Российской Федерации в 1,04 раза — то есть на 4%. Среди них председатель правительства и его заместитель, председатель Совфеда и его заместитель, председатель Госдумы и его первый заместитель, генпрокурор, председатель Верховного суда, секретарь Совбеза, председатели Избиркома и Центробанка и другие. Должность самого президента тоже государственная, так что и у него зарплата вырастет. Также отдельным указом подняли зарплаты министров, сотрудников аппарата президента и других федеральных чиновников.