«Молиться и ждать меня». Истории и фотографии мобилизованных со всей страны

Санкт-Петербург. «У меня дед воевал, отец воевал. И я хочу воевать»

У одного из военкоматов Питера призывники и их родные в очереди обсуждали, что страшно всем.

— Не страшно только отморозкам, — сказала мама одного из мобилизованных парней. — А нормальным людям, конечно, страшно.

Артему 33 года, повестку ему принесли домой.



— Я ждал повестку. В 18 лет я не попал и теперь очень хотел.



— В смысле не попали на срочную службу?



— Да. Не взяли по состоянию здоровья, что-то с коленом было. Надеюсь, сейчас возьмут. У меня все друзья там.

