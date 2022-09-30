«Молиться и ждать меня». Истории и фотографии мобилизованных со всей страны
Как в России прощаются с мужчинами, которые едут на специальную военную операцию
Слезы прощания у военкоматов во всех уголках страны за неделю стали новой российской реальностью. Тысячи мужчин отправляются в зону специальной военной операции после объявленной в стране частичной мобилизации. Фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding посмотрели, как родные и близкие провожают мужей, отцов и друзей. Глядя на эти кадры, сложно сдержать эмоции.
Москва. Мобилизационный пункт в кинотеатре
В столице один из мобилизационных пунктов развернут в кинотеатре «Молодежный» в Текстильщиках. На этой неделе под песни «Любэ», Олега Газманова и марш «Прощание славянки» оттуда отправляли новых призывников.
— У меня брат, 44 года. Сказали, что его необязательно на фронт отправлять будут, — рассказал один из провожающих. — В тыловой службе тоже много работы! Сейчас привезут, посмотрят, у кого какое здоровье, у кого какая специальность, и распределят.
Санкт-Петербург. «У меня дед воевал, отец воевал. И я хочу воевать»
У одного из военкоматов Питера призывники и их родные в очереди обсуждали, что страшно всем.
— Не страшно только отморозкам, — сказала мама одного из мобилизованных парней. — А нормальным людям, конечно, страшно.
Артему 33 года, повестку ему принесли домой.
— Я ждал повестку. В 18 лет я не попал и теперь очень хотел.
— В смысле не попали на срочную службу?
— Да. Не взяли по состоянию здоровья, что-то с коленом было. Надеюсь, сейчас возьмут. У меня все друзья там.
— Где «там»?
— Там, куда мы все сейчас поедем, — говорит он и улыбается.
— Вы как будто на утренник поедете, а не в зону боевых действий.
— У меня дед воевал, отец воевал. И я хочу воевать. У меня есть военный билет, там говорится, что я не годен к строевой службе. Но я буду проситься добровольцем.
Кудрявая девушка смотрит на крыльцо такими глазами, что кажется, вот-вот расплачется. Рядом с ней женщина в строгом пальто. Их молодой человек и сын сейчас внутри. Повестку принесли домой вчера. Ему 27, служил в армии, связист ПВО. Работает старшим диспетчером-логистом, загружает машины на складе.
— Что вы сейчас чувствуете?
— Ужас. Просто ужас, — говорит мать.
Ярославская область. «Уж лучше бы сразу его увезли»
К военкомату в Ростове Великом стянулись запасники, получившие накануне повестки, и один доброволец.
— За страну свою надо воевать, поддерживать нужно, — говорит мужчина. Ему 30, в армии не служил. — Всё узнаю по повестке, по факту. Вот захотелось мне туда идти. Ни капли не страшно. Знакомые приезжали живые, всё нормально. Мне кажется, это должен любой россиянин делать. Кто-то должен за свою страну постоять. Как вы без нас останетесь все?
Дома его будут ждать бабушка и жена. Последняя тихо стоит рядом, потупив взгляд. На ее футболке изображен
— Конечно, мне страшно, — подняла она глаза. — Как вы думаете, страшно мне или нет? Пробовала отговорить — бесполезно. Понимаете? Он всё равно поедет.
Женщина пришла, чтобы добиться мобилизации
— Ведь в деревне пьют те, кого призывают. Какая у них будет дисциплина? Ее не будет! Уж лучше бы сразу его увезли. Нет порядка! — эмоционально жалуется она. — Если велели к 12 приехать, пусть забирают. А то тягают народ. Он потом будет неделю пьянствовать. Он первый раз приехал из военкомата, и бутылка сразу в одно горло. Хорошо еще, нигде не арестовали. И я, как конвоир, бегаю, чтобы он только ничего не учудил. А ведь
Челябинск. «Слышь, Саня, я в следующий раз тоже поеду, я не зассу!»
В Челябинске 27 сентября провожали
— Лучше мы к ним (к украинцам. — Прим. ред.), чем они к нам, — без улыбки говорит один из мобилизованных. — Мы в семье всё обсудили, жена знает ситуацию. Сейчас приедет, конечно, будут и слезы, и сопли. Но куда деваться-то?
В селе Долгодеревенском в Сосновском районе Челябинской области друзей и родных провожали воодушевленно.
— Давай, Саня, за... [загаси] их по-русски! — наставляет своего друга один из провожающих, крепкий парень лет тридцати. — Слышь, Саня, я в следующий раз тоже поеду, я не зассу! Я тебе обещаю! Давай, на!
Казань. «А жене теперь только молиться и ждать меня»
Из Казани отправляют не только местных мобилизованных, но и запасников из Башкирии.
— У меня двое сыновей дома, жена осталась, — рассказывает один из них. — Плакала, когда провожала, пацаны мои еще толком ничего не понимают. А жене теперь только молиться и ждать меня, такая ваша женская доля.
Полицейский, принявший корреспондента казанского портала 116.RU за одну из провожающих, заметил, что некоторые мобилизованные приезжают пьяными и их оставляют на газоне, чтобы пришли в себя:
— Мужиков везут отовсюду, а они в дороге накидываются. И что делать с такими?
Екатеринбург. «Я машина, машина-убийца»
Около сотни человек собрались на этой неделе и у военкомата Чкаловского района Екатеринбурга.
— Долг есть долг, он парень, он должен идти, — говорит Сергей, отец
Сам Саша заметил:
— Мы все готовимся к лучшему, но думаем о худшем. А так, настроение — огонь. Самое главное, чтобы все шли, идите все — и всё будет хорошо. Опасений нет никаких. Я младший сержант. Состояние здоровья отличное, я машина, машина-убийца.
Мама другого призывника рыдает у ворот военкомата.
— Как я отношусь к тому, что сына забирают? Отвратительно! Мы же знаем, куда он поедет, — говорит заплаканная женщина.
Ее сын, 29-летний сержант, после того как прошел срочку, еще почти пять лет служил по контракту.
— Я дома спал после работы, после ночной смены. Постучались в дверь, пришли товарищи, вручили повестку, я открыл дверь, взял. Даже не задумывался о том, поеду ли, — говорит призывник, обнимая и успокаивая маму.
В Верхней Пышме с призывниками прощались у ДК «Металлург».
— До утра не спали. Страшно, больно. Очень страшно, — сквозь слезы говорит Эльвира, у нее призвали
Новосибирск. «Что хороните-то?
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В Колывани, в поселке в часе езды от Новосибирска, мобилизация началась буквально сразу после выступления Владимира Путина. Перед призывниками и родственниками выступил глава района Евгений Артюхов:
— Родственники, я вас прошу, маленько отойдите, мы ребят достойно проводим, я руки им пожму. И поддерживайте не слезами, а радостью, понимаете? Что хороните-то? Там есть кому воевать. Понятно или нет? И парни, настроение нормальное сделайте, чтобы уходили с радостью. Не надо ничего плакать. Зачем оплакивать? Зачем вот это всё, как говорится, мысли свои куда-то денете? Ждите и надейтесь. Всё будет нормально.
В самом Новосибирске призывников и добровольцев провожали в ДК «Металлург».
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Красноярск. Проводы на вокзале
26 сентября с железнодорожного вокзала Красноярска ушел поезд с первыми мобилизованными. Призывников привозили автобусами из разных районов края. Сначала они прибыли на сборный пункт у вокзала, потом переместились на перрон.
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