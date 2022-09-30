Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО

Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО. Об этом в своём телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина уже «де-факто» прошла путь в НАТО и доказала совместимость со «стандартами Североатлантического союза».

— Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке, — написал Владимир Зеленский.