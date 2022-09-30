«Куда придет повестка, если я живу не по прописке?» Объясняем за минуту
В военкоматах рассказали, как доставляют бумаги адресатам
Четыре региона России уже выполнили план по частичной мобилизации. Это Адыгея, Брянская область, Крым и Бурятия. В остальных продолжают разносить повестки, но что будет, если вы живете не по прописке? Повестка не придет совсем или ее всё же вручат? Разбираемся в коротком видео.
— Повестка гражданину придет по месту состояния на воинском учете, — ранее объяснял врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. — Если человека нет дома, повестка не вручается. Сотрудник может уточнить данные, где находится гражданин в данный период времени.
Но даже если вы сменили адрес, повестка все-таки может найти получателя. Есть практика, когда их доставляют прямо на работу — в отдел кадров. Что грозит, если проигнорировать мобилизацию? И могут ли вас объявить в розыск? Отвечаем на эти вопросы в ролике выше.
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