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Спецоперация на Украине

Дневник призывника: мобилизованный показал реальные казармы — публикуем видеосюжет

Иван Птицын снимает будни военных на видео

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Иван Птицын сам пришел в военкомат — по мобилизационному предписанию, вклеенному в военный билет. Его вместе с другими призывниками 27 сентября разместили в учебном центре в Екатеринбурге. А уже в ночь на 29 сентября служащих посадили на самолет.

— Двоюродного брата убили во время спецоперации 28 августа — я без замедлений пришел в военкомат сам, и после вручили повестку, — объясняет свою мотивацию Иван.

Теперь военнослужащий показывает реальные будни призывников на видео. Он рассказал, что их разместили в спортзале. За два дня обучения новобранцы маршировали, получили форму и оружие. Также Иван дал совет мобилизованным — брать с собой теплые зимние берцы. Подробнее, как живут мобилизованные, смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Новобранец собрал вещи перед отправлением

Новобранец собрал вещи перед отправлением

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Мобилизованных готовят к отправке

Мобилизованных готовят к отправке

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ПризывУчебный центрПовесткиЧастичная мобилизация
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