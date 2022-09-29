Рассказ мужчины, который бросил всё и уехал в Казахстан. Сколько там стоит жилье и что говорят местные

— После начала военной спецоперации мысли о переезде меня посещали, но серьезно я к ним отнесся после объявления частичной мобилизации. Я имею военный билет, в котором указано, что я не служил, не имею военной специальности и не годен к службе в армии, кроме как в военное время — имею категорию В, — рассказал Андрей.



От Ярославля до границы с Казахстаном чуть больше 23 часов езды на машине и почти 2000 километров. Ехать надо через Кострому, преодолеть Йошкар-Олу, Казань, Оренбург. Андрей объяснил, что достаточно быстро решился на столь долгое путешествие.