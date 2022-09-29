Рассказ мужчины, который бросил всё и уехал в Казахстан. Сколько там стоит жилье и что говорят местные
История мужчины, чья жизнь поменялась за пару дней
Бросить привычный быт, схватить вещи, покинуть родной город и на авто добраться до границы с Казахстаном. По ту сторону КПП — неизвестность, поиск жилья и трудности. На подобный шаг некоторые россияне решились после объявления в стране частичной мобилизации. Так поступил и 27-летний ярославец Андрей (имя изменено. — Прим. ред.). Он пересек границу с Казахстаном в воскресенье, 25 сентября.
Мы расспросили нашего читателя о переезде и поиске жилья. Узнали, как в последние дни устроена его жизнь и с чем ему пришлось столкнуться.
Пробка растянулась на 10 км
— После начала военной спецоперации мысли о переезде меня посещали, но серьезно я к ним отнесся после объявления частичной мобилизации. Я имею военный билет, в котором указано, что я не служил, не имею военной специальности и не годен к службе в армии, кроме как в военное время — имею категорию В, — рассказал Андрей.
От Ярославля до границы с Казахстаном чуть больше 23 часов езды на машине и почти 2000 километров. Ехать надо через Кострому, преодолеть Йошкар-Олу, Казань, Оренбург. Андрей объяснил, что достаточно быстро решился на столь долгое путешествие.
— Мы пересекали границу на КПП «Жайсан» на границе Оренбурга. До границы мы с приятелем добирались на личном автомобиле, поскольку у нас было много вещей с собой. Там мы уперлись в огромную пробку. Она начиналась за 10 километров до КПП. Сейчас, насколько я знаю, она стала еще больше.
Андрей пошел проходить КПП пешком, а его товарищ остался в машине, чтобы пройти таможню вместе с ней.
— Я прошел 10 км до начала пешей очереди, и оттуда началось прохождение границы. Кстати, пешая очередь двигалась намного быстрее, чем автомобильная. И до калитки КПП я прошел примерно за два часа. После этого началась регистрация на границе и прохождение паспортного контроля.
Что спрашивали пограничники
Андрей объяснил, что на таможне людей делили на группы по 30 человек и запускали на территорию КПП. После этого людей выстраивали в колонны по три человека. К окну пропускного пункта подходили тройками и предоставляли документы. Андрей предъявил загранпаспорт.
— Мне задали несколько вопросов: где находятся мои близкие родственники, где находится девушка — пограничник увидел, что у меня под чехол телефона вставлена фотография. Уточнили цель поездки и собираюсь ли я вернуться в Россию. Спросили, что я буду делать, если на нашу страну нападут. После этого мне напомнили, что существует ответственность, если я не явлюсь по повестке. Спросили, знаю ли я об этом. Сказали, что ждут меня через две недели, и пожелали счастливого пути, — рассказал Андрей.
По словам ярославца, из 30 человек, которые в одно время проходили контроль, 2–3 человек развернули.
— После российского КПП мы прошли на нейтральную территорию. Оттуда уже — на территорию казахстанской границы. В тот день постоянно шел дождь, был ветер. Все люди стояли на клочке земли, окруженном забором. Спрятаться от непогоды было негде. Людей с детьми пропускали быстрее, но в целом всё двигалось очень медленно.
Таксисты заселяют приезжих в собственные квартиры
По словам Андрея, как только ты пересекаешь границу, тебя окружают таксисты и люди, занимающиеся трансферами. Они же предлагают помощь в поиске временного жилья.
— Но поскольку все квартиры уже давным-давно были разобраны, как и хостелы с гостиницами, таксисты предлагали переночевать у них в квартире, прямо с их семьями. Мой путь лежал в Актобе, и я остановился дома у таксиста, который меня туда вез, — объяснил Андрей. — Других вариантов у меня не было. Разумеется, это было не бесплатно. Ночь в комнате с двумя людьми стоила примерно 2,5–3 тысячи рублей. Я спал на диване, другие ребята спали на полу в спальниках. И цена, соответственно, никак для них не менялась.
Актобе — город в Западном Казахстане, административный центр Актюбинской области. Численность населения, по состоянию на 2017 год, чуть больше 400 тысяч человек.
Впрочем, по словам Андрея, бесплатно можно переночевать в мечети или кинотеатре. Кроме того, некоторые жители Казахстана уже вызвались безвозмездно приютить семьи с детьми.
После ночи в квартире таксиста Андрей начал искать варианты жилья. Пользовался специальными сервисами и тематическими чатами.
— Квартира более-менее нормальная, хотя бы сколько приличная для жизни, не на самой окраине будет стоить от 3,5 тысячи рублей за ночь. Цены могут увеличиваться до бесконечности — 5, 10 тысяч рублей за ночь. Сколько угодно, — объяснил Андрей. — Я остановился не в самой плохой квартире. Плачу за нее 3750 рублей в сутки. За эту цену я получил халупу: свет на кухне не работает, вилок нет. И еще куча всего, что выясняется в процессе жизни. Казахстанцы ни о чем не говорят, все мелочи выясняешь по ходу.
Жители Казахстана, по словам нашего читателя, пытаются предложить за деньги всевозможные услуги. К примеру, отвезти куда-то, помочь в регистрации, показать, где и что купить.
— В Актобе, говорят, цены на жилье еще нормальные. В крупных городах типа Алма-Аты и Астаны цены фантастические. Москва и Питер отдыхают.
А что с инфраструктурой?
Андрей рассказал, что в окрестностях городов также можно снять дачный дом. Это стоит намного дешевле, но по комфорту разительно отличается — в деревянных домах вместо центрального отопления, как правило, установлены печи.
— В отличие от цен на жилье, расценки на бытовые вещи и продукты довольно приятные. Что-то стоит дороже, чем в России, что-то дешевле. Здесь есть продукты, которые у нас достать сложно. Та же самая кока-кола или товары других ушедших из России производителей, — объяснил Андрей. — Плюс тут хорошие цены на бензин, меньше, чем в России. Поэтому цены на такси ниже, чем в Москве и даже Ярославле.
В Казахстане работает приложение «Яндекс.Такси». Открытием для Андрея стало, что оно поддерживает привязанную российскую карту, то есть с платой за поездку проблем нет. При этом российской картой нельзя расплатиться в магазинах.
— Карты «Мир» можно использовать только для снятия наличных денег в терминалах «Сбербанка». Их в городе немного, они очень загружены. Деньги в банкоматах могут заканчиваться. Есть ограничение на суточное снятие в 100 тысяч тенге (чуть больше 12 тысяч рублей). Я проблем с наличными пока не испытываю. Но они могут возникнуть, если карты «Мир» перестанут работать, — сказал Андрей. — Плюс к этому после регистрации можно завести себе ИИН, после чего появится возможность открыть счет и получить карточку казахстанского банка. После этого можно совершать операции между Россией и Казахстаном.
Как относятся к приезжим русским
По приезде в Казахстан каждый должен зарегистрироваться, иначе его будут считать нелегалом. Местные предлагают помочь с регистрацией за деньги, хотя сама процедура бесплатная. Андрей объяснил, что регистрировать приезжего должен либо хозяин съемной квартиры, либо отель.
— Тут сразу видно, что ты русский. Идешь по улице, кто-то может ехать на машине и просто из окна закричать: «О, русские, стойте», — остановится что-то спросить, поболтать. В целом относятся хорошо, но в Актобе и раньше жило много русских, все привыкли, — рассказал Андрей. — Стиль общения у местных интересный. Даже если человек не испытывает к тебе негативных эмоций, может разговаривать очень эмоционально, с экспрессивными речевыми оборотами. Плюс тут очень любят русский мат. Люди могут разговаривать полностью на казахском, а материться на русском. Кстати, русский язык понимают 99% людей. На русском дублируются реклама, ценники, объявления.
Андрей сказал, что пока не ходил в локальные кафе. Успел побывать в ресторанах фастфуда. В Казахстане есть и «Макдоналдс», и «Бургер Кинг». Обслуживание не отличается.
— Кухня тут интересная, вкусные национальные блюда. Когда я приехал домой к таксисту — меня угостили чаем. Я прихожу на кухню, а там национальные пироги и чай с молоком, — объяснил Андрей.
Арендодатели выселяют местных
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Несмотря на спокойное отношение к русским, некоторое недовольство у местных есть. Андрей рассказал, что есть случаи, когда местные арендодатели выселяют из квартир казахские семьи, чтобы втридорога сдавать их русским.
— Это целая проблема. Местные недовольны, что их, по сути, лишают жилья и увеличивают цены. Ведь ценник растет не только для русских, но и для своих. Им это не нравится. Из-за этого происходят некоторые конфликты. Мне, например, сказали, что на железнодорожный вокзал лучше не соваться. Я там не был, не знаю, что может случиться.
Ранее мы рассказывали подобную историю жителя Волгограда, который бросил всё и сбежал в Казахстан.