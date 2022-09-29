Учителя могут вручить повестку во время мобилизации. Объясняем, когда это возможно
Юристы рассказали, кто имеет право вручить повестку призывнику
Авторы портала «Объясняем.рф» ответили на вопрос о том, насколько законно отправлять педагогов вручать повестки. Оказывается, это возможно лишь в определенных случаях и работает не только по отношению к учителям.
— Глава муниципального образования как председатель мобилизационной комиссии может уполномочить гражданское лицо выдавать повестки, — сообщили на портале.
Мы разбирали с юристом все правила вручения повестки по закону. Повестки должны вручать только лично в руки призывнику и под подпись. Вручать повестки могут сотрудники военкомата, ваш непосредственный руководитель на работе и работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата.
— Человек, который пытается вручить вам повестку, должен представиться и предоставить документы: во-первых, удостоверяющие личность, во-вторых, подтверждающие, что человек имеет отношение к военному комиссариату, — говорит юрист Андрей Конышев. — Простое физическое лицо, не заключившее никакой договор с военкоматом, не имеет права вручить повестку. Сотрудники полиции или ГИБДД, насколько я понимаю, также пока не имеют права вручать повестки — они могут только сопровождать сотрудников, у которых имеются такие полномочия.