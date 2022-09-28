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«Не забирайте вы с сёл последних мужиков!»: фермер — о том, как мобилизация лишает его урожая

Василий Мельниченко призывает военкомов по возможности не мобилизовать аграриев

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Василий Мельниченко просит военкомов по возможности не мобилизовать аграриев: они очень нужны, чтобы обеспечить нас продуктами

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Недавно Минобороны разъяснило, какие категории граждан не подпадают под частичную мобилизацию. Так, на военную службу не будут привлекать людей с высшим образованием, которые работают в определенных организациях: в банковской сфере, в компаниях российских операторов связи, некоторых СМИ и IT-компаниях.

Руководитель крестьянского хозяйства в Свердловской области Василий Мельниченко считает, что этот список нужно дополнить фермерами, трактористами и комбайнерами — теми, от кого зависит урожай. Почитайте его эмоциональную колонку.

Только что мне позвонил знакомый фермер из Волгоградской области. У него осталось 880 гектаров подсолнуха, свеклу убрать не успели, а двух комбайнеров забрали, мобилизовали. Говорит: мы все сели на ж..., что делать, не знаем.

Я его очень понимаю. У меня у самого в хозяйстве поле в 480 гектаров ячменя осталось неубранным, а еще не успели убрать 80 гектаров картошки, и двух комбайнеров также мобилизовали. Остался один комбайнер, мы с ним одним просто не справимся. Сегодня выпал снег, и мы сейчас пытаемся с ним убрать хотя бы картошку: она дороже. Мы в этот раз посадили суперэлитный сорт, для семян, затратили миллионы рублей. Что делать и как теперь убирать, я также не знаю.

Комбайнеры, трактористы — это штучные специалисты, их мало. Не знаю, где их брать. У нас полно охранников, менеджеров, мерчендайзеров, которые товар раскладывают. А вот комбайнеров и трактористов не хватает. Их бы поберечь надо.

Мне звонят фермеры из других регионов. Везде точно такая же картина, во всех регионах. В Липецкой области фермеры с ума сходят, их там подчистую мобилизуют. У нас, говорят, еще поля свеклы, кто убирать будет? Может, на первый взгляд кажется, что государственные интересы превыше свеклы — но она ведь тоже представляет государственный интерес. Да еще какой!

Или, например, в той же Липецкой области призвали фермера. На хозяйстве остались жена с детьми, несколько работников и неубранные поля. Жена не может работать без него. Прежде всего, юридически не может: он владелец, нужна его подпись. Но самое главное — она сама просто не умеет руководить хозяйством, нет у нее такого опыта. И что их ждет? Разорение? На полях ведь тоже битва — битва за урожай. Так оставьте людей на наших русских полях, тех, кто кормит нас.

Два года назад Мельниченко возглавил группу «Развитие сельских территорий» и как общественник часто общается с фермерами со всей страны

Два года назад Мельниченко возглавил группу «Развитие сельских территорий» и как общественник часто общается с фермерами со всей страны

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Понятно, что надо, что есть план по мобилизации, но к этому нужно подходить продуманно. Во всём должна быть целесообразность. Я сейчас не только про сельское хозяйство говорю, но и про промышленность, ведь те же тракторы и КАМАЗы кто-то должен делать. Техника нужна и в мирной жизни, и для военных целей.

Поэтому мне показалось совершенно разумным предложение Рамзана Кадырова в первую очередь мобилизовать представителей силовых структур. У нас их достаточно много: Росгвардия, ФСО, судебные приставы, ВОХР. Они все при форме, с нормальным состоянием здоровья, проблем с медкомиссией быть не должно. И по идее они более сознательные, так сказать, идеологически выверенные. Разве нет?

По возможности не нужно срывать людей с полей и заводов. У них нужные профессии, они пригодятся здесь. Всё равно боевого опыта у них нет, а быстро такому не обучишь.

В регионах и так демографическая ситуация аховая, тем более в деревнях, которые загибаются. Не забирайте вы с сёл последних мужиков! Есть еще мегаполисы — та же Москва, например.

Всю информацию о частичной мобилизации в России мы собираем в специальной ленте.

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