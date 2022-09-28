«Не забирайте вы с сёл последних мужиков!»: фермер — о том, как мобилизация лишает его урожая
Василий Мельниченко призывает военкомов по возможности не мобилизовать аграриев
Недавно Минобороны разъяснило, какие категории граждан не подпадают под частичную мобилизацию. Так, на военную службу не будут привлекать людей с высшим образованием, которые работают в определенных организациях: в банковской сфере, в компаниях российских операторов связи, некоторых СМИ и IT-компаниях.
Руководитель крестьянского хозяйства в Свердловской области Василий Мельниченко считает, что этот список нужно дополнить фермерами, трактористами и комбайнерами — теми, от кого зависит урожай. Почитайте его эмоциональную колонку.
Только что мне позвонил знакомый фермер из Волгоградской области. У него осталось 880 гектаров подсолнуха, свеклу убрать не успели, а двух комбайнеров забрали, мобилизовали. Говорит: мы все сели на ж..., что делать, не знаем.
Я его очень понимаю. У меня у самого в хозяйстве поле в 480 гектаров ячменя осталось неубранным, а еще не успели убрать 80 гектаров картошки, и двух комбайнеров также мобилизовали. Остался один комбайнер, мы с ним одним просто не справимся. Сегодня выпал снег, и мы сейчас пытаемся с ним убрать хотя бы картошку: она дороже. Мы в этот раз посадили суперэлитный сорт, для семян, затратили миллионы рублей. Что делать и как теперь убирать, я также не знаю.
Комбайнеры, трактористы — это штучные специалисты, их мало. Не знаю, где их брать. У нас полно охранников, менеджеров, мерчендайзеров, которые товар раскладывают. А вот комбайнеров и трактористов не хватает. Их бы поберечь надо.
Мне звонят фермеры из других регионов. Везде точно такая же картина, во всех регионах. В Липецкой области фермеры с ума сходят, их там подчистую мобилизуют. У нас, говорят, еще поля свеклы, кто убирать будет? Может, на первый взгляд кажется, что государственные интересы превыше свеклы — но она ведь тоже представляет государственный интерес. Да еще какой!
Или, например, в той же Липецкой области призвали фермера. На хозяйстве остались жена с детьми, несколько работников и неубранные поля. Жена не может работать без него. Прежде всего, юридически не может: он владелец, нужна его подпись. Но самое главное — она сама просто не умеет руководить хозяйством, нет у нее такого опыта. И что их ждет? Разорение? На полях ведь тоже битва — битва за урожай. Так оставьте людей на наших русских полях, тех, кто кормит нас.
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Понятно, что надо, что есть план по мобилизации, но к этому нужно подходить продуманно. Во всём должна быть целесообразность. Я сейчас не только про сельское хозяйство говорю, но и про промышленность, ведь те же тракторы и КАМАЗы кто-то должен делать. Техника нужна и в мирной жизни, и для военных целей.
Поэтому мне показалось совершенно разумным предложение Рамзана Кадырова в первую очередь мобилизовать представителей силовых структур. У нас их достаточно много: Росгвардия, ФСО, судебные приставы, ВОХР. Они все при форме, с нормальным состоянием здоровья, проблем с медкомиссией быть не должно. И по идее они более сознательные, так сказать, идеологически выверенные. Разве нет?
По возможности не нужно срывать людей с полей и заводов. У них нужные профессии, они пригодятся здесь. Всё равно боевого опыта у них нет, а быстро такому не обучишь.
В регионах и так демографическая ситуация аховая, тем более в деревнях, которые загибаются. Не забирайте вы с сёл последних мужиков! Есть еще мегаполисы — та же Москва, например.
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