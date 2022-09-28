«Не забирайте вы с сёл последних мужиков!»: фермер — о том, как мобилизация лишает его урожая

Только что мне позвонил знакомый фермер из Волгоградской области. У него осталось 880 гектаров подсолнуха, свеклу убрать не успели, а двух комбайнеров забрали, мобилизовали. Говорит: мы все сели на ж..., что делать, не знаем.

Я его очень понимаю. У меня у самого в хозяйстве поле в 480 гектаров ячменя осталось неубранным, а еще не успели убрать 80 гектаров картошки, и двух комбайнеров также мобилизовали. Остался один комбайнер, мы с ним одним просто не справимся. Сегодня выпал снег, и мы сейчас пытаемся с ним убрать хотя бы картошку: она дороже. Мы в этот раз посадили суперэлитный сорт, для семян, затратили миллионы рублей. Что делать и как теперь убирать, я также не знаю.