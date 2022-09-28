Ушел Борис Моисеев. Каким запомнится нам эпатажный артист — в одном видео
Его песни пела вся страна
Сегодня стало известно о смерти Бориса Моисеева. Тело артиста обнаружил его арт-директор Сергей Горох.
Певец скончался в своей московской квартире. Ему было 68 лет.
— Не верится как-то совсем. Вспоминаешь его — всегда хочется улыбаться. Мы очень часто с ребятами собираемся и вспоминаем какие-то моменты, потому что он если в компании находился, то это обязательно смех до слез просто. Совершенно невероятные истории. Всё, что с ним связано, — это обязательно какое-то хорошее, радостное настроение, — вспоминает хореограф, основатель и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.
Борис Моисеев начинал как танцовщик и хореограф, но широкой публике стал известен в 90-х — как исполнитель песни «Голубая луна», которую спел в дуэте с Николаем Трубачом.
Борис Моисеев окончил Минское хореографическое училище и работал в Харьковском театре оперы и балета. Позже жил в Прибалтике, попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце восьмидесятых трио «Экспрессия», в котором был Моисеев, начало самостоятельную карьеру. Танцоры выступали в странах Европы и США, некоторое время Борис Моисеев работал в качестве хореографа и режиссера-постановщика муниципального театра в Новом Орлеане.
В 2010-м и 2015-м певец перенес два инсульта, из‑за чего его творческая активность свелась к минимуму. В последние годы на публике артист почти не появлялся.
Какой была его карьера и какими выдались последние годы жизни — смотрите в нашем видеосюжете (опубликован чуть выше).