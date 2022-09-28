Ушел Борис Моисеев. Каким запомнится нам эпатажный артист — в одном видео

Сегодня стало известно о смерти Бориса Моисеева. Тело артиста обнаружил его арт-директор Сергей Горох.



Певец скончался в своей московской квартире. Ему было 68 лет.

— Не верится как-то совсем. Вспоминаешь его — всегда хочется улыбаться. Мы очень часто с ребятами собираемся и вспоминаем какие-то моменты, потому что он если в компании находился, то это обязательно смех до слез просто. Совершенно невероятные истории. Всё, что с ним связано, — это обязательно какое-то хорошее, радостное настроение, — вспоминает хореограф, основатель и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.