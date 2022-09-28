На службу призовут 120 тысяч срочников — главное об осеннем призыве, который начнется уже в субботу
Разбираемся, кому идти в армию, кому положена отсрочка и сколько всё это продлится
Уже в конце этой недели — с 1 октября — в России начнется традиционный осенний призыв на срочную службу. К нему в этом году повышенный интерес — особенно на фоне новостей о частичной мобилизации. Указ об осеннем призыве еще не подписан, но о нем практически всё известно. Рассказываем, сколько срочников призовут в ближайшее время, сколько им служить и отправят ли их на территорию проведения СВО.
1
Сколько будет длиться осенний призыв в 2022 году?
В этом году, как и всегда, осенний призыв стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Эти сроки прописаны в законе и менять их причин нет.
С 1 октября призывные комиссии начнут присылать повестки, призывников будут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний — 12 месяцев.
Сроки меняются только на Крайнем Севере и в приравненных к нему территориях. Здесь призыв начнется на месяц позже — с 1 ноября. Кроме того, молодых людей, которые проживают в селах и заняты на посевных и уборочных работах, будут призывать с 15 октября по 31 декабря, а педагогов осенью традиционно не призывают — для них существует только весенний призыв с 1 мая по 15 июля.
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2
Сколько человек призовут в этот призыв?
Потребность в призывниках в России медленно падает. Если в прошлый осенний призыв набирали 127,5 тысячи новобранцев, то в этот — 120 тысяч.
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3
Кто подлежит осеннему призыву в 2022 году?
Под осенний призыв подпадают молодые люди от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу. Соответственно, это парни 1995–2004 годов рождения. При этом 18 лет должно исполниться не позже 31 декабря, а не ранее 1 января 2023 года не должно наступить 27 лет.
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4
Студентов будут призывать?
В Минобороны уверяют, что студентов-очников осенний призыв точно не коснется. А вот заочную, вечернюю и дистанционную формы обучения законодательство не рассматривает достаточными основаниями для отсрочки.
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5
Кому положена отсрочка?
Кроме студентов-очников отсрочка в этом призыве положена айтишникам, по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам. Остановимся на каждом пункте подробнее.
Отсрочка для айтишников
В этот призыв отсрочку от армии получат IT-специалисты до 27 лет. Еще в марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, действие правил распространяется на специалистов с высшим образованием и годовым стажем. Во-вторых, компании, которые хотели получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны были сформировать их список за 50 дней до призыва (то есть не позднее 12 августа) и отправить его в Минцифры. Ну и в-третьих, организация должна быть аккредитована.
Отсрочка для студентов
Еще раз пройдемся по студентам. Вот кто имеет право на отсрочку по учебе:
- студенты, обучающиеся очно по программам среднего профессионального образования;
- обучающиеся по программам подготовки к высшему образованию (при условии, что вы проходите курс впервые, обучаетесь за счет бюджета и не более года);
- обучающиеся очно по программам бакалавриата (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);
- обучающиеся очно по программам специалитета (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);
- обучающиеся очно по программам магистратуры (при отсутствии диплома магистра), поступившие на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.
Отсрочка также предоставляется обучающимся очно в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), в ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе).
Все организации и программы образования должны иметь государственную аккредитацию
Чтобы получить отсрочку, необходима справка с места учебы, заверенная печатью и подписанная руководством учебного заведения.
Обычно отсрочка предоставляется один раз, но есть исключения:
- если призывник получил первую отсрочку, пока учился в школе, он имеет право на повторную отсрочку в связи с обучением на подготовительных курсах в вуз; она дается на срок до одного года, если молодой человек поступил на курсы в год окончания школы и учится за счет бюджета;
- если первая отсрочка была связана с обучением на подготовительных курсах — тогда можно повторно воспользоваться такой возможностью при поступлении на обучение по программа бакалавриата или специалитета;
- если призывник получил первую отсрочку, когда учился на бакалавриате, и в этот же год поступил на магистратуру.
Если молодой человек призывного возрасте поступает в магистратуру с дипломом специалиста, отсрочка не полагается.
Также важно помнить, что отсрочка сохраняется, если молодой человек взял академ, перевелся на другой факультет или в другое учебное заведение того же уровня, и если он восстановился в том же учебном заведении (если только его не отчислили). В обоих случаях отсрочка сохраняется при условии, что срок, на который она была предоставлена, не увеличивается более чем на один год.
Отсрочка по состоянию здоровья
Если призывника признают временно негодным к военной службе, ему предоставят отсрочку сроком на один год. Далее нужно проходить повторное освидетельствование, по результатам которого отсрочку или продлят, или отменят. Среди заболеваний, по которым дают отсрочку, эпилепсия, шизофрения, болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи, пародонтит, гидронефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь — список довольно внушительный.
Чтобы получить отсрочку по состоянию здоровья, нужно подготовить документы:
- выписку из медкарты (с печатью, заверенная лечащим и главным врачами);
- данные о проведенных медицинских исследованиях с подписями и печатями;
- лист медосвидетельствования с указанной категорией годности к военной службе (за подписью и печатью врача-специалиста).
Отсрочка по семейным обстоятельствам
На отсрочку по семейным обстоятельствам можно рассчитывать в следующих случаях:
- уход за близкими родственниками (отец, мать, жена, брат, сестра, усыновитель), при условии, что больше за ними некому ухаживать;
- опекунство или попечительство над родными несовершеннолетними братом или сестрой при отсутствии тех, кто должен их содержать по закону (родители, усыновители);
- призывник воспитывает ребенка без матери (отсрочка дается до наступления совершеннолетия ребенка);
- у призывника два и более детей (отсрочка дается до наступления совершеннолетия детей);
- у призывника ребенок-инвалид младше трех лет (отсрочка — пока ребенку не исполнится три годы);
- у призывника есть ребенок и беременная жена, срок не менее 26 недель (отсрочка дается на срок до рождения ребенка, дальше — до совершеннолетия детей).
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6
Срочников будут привлекать к СВО?
По данным Минобороны, призывников не будут привлекать к участию в СВО. Независимо от того, есть у них специальность или нет, их направят в подразделения на территории России.
О том, что призывников не будут направлять в горячие точки, министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил в конце марта 2022 года. В начале июля он еще раз подтвердил, что «военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции».
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7
Альтернативная служба будет?
Авторы правительственного проекта «Объясняем.рф» 25 сентября, отвечая на вопрос, есть ли альтернативная гражданская служба при призыве по мобилизации, ответили, что «альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена». Но это касается только тех, кто призван по частичной мобилизации. Остальных, кто отправляется в армию по осеннему плану, это правило не касается, поэтому они имеют такое право в установленных федеральным законом случаях.
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