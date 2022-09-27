Как долго продлится частичная мобилизация? Главные новости СВО за 26 сентября

Военкома госпитализировали, он находится в больнице в критическом состоянии. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (от 12 до 20 лет) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (максимальные санкции предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет).



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