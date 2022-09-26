По всей России люди выстраиваются в очереди к нотариусам, чтобы оформить доверенность на близких

Жители разных регионов России сидят и стоят в очередях к нотариусам. Срочное оформление доверенности на близких в период мобилизации и под выезд за рубеж — хит сезона. О небывалом наплыве клиентов рассказывают сотрудники нотариальных контор в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и других городах.



В некоторых конторах Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка», записи уже нет. У нотариуса на Наличной, 49 редакции сообщили, что уже приостановили прием документов, до вторника «забито всё». На Восстания у нотариуса все сидят по талонам — 300 штук , которые начали выдавать в девять утра, расхватали почти сразу. В нотариальной конторе на Московском проспекте, 150 сообщили, что могут записать лишь на четверг или пятницу. В живой очереди шансов мало — к вечеру еще не отпущены те, кто занимал с утра.