По всей России люди выстраиваются в очереди к нотариусам, чтобы оформить доверенность на близких
В некоторых нотариальных конторах приостановили прием документов — «забито всё»
Жители разных регионов России сидят и стоят в очередях к нотариусам. Срочное оформление доверенности на близких в период мобилизации и под выезд за рубеж — хит сезона. О небывалом наплыве клиентов рассказывают сотрудники нотариальных контор в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и других городах.
В некоторых конторах Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка», записи уже нет. У нотариуса на Наличной, 49 редакции сообщили, что уже приостановили прием документов, до вторника «забито всё». На Восстания у нотариуса все сидят по талонам —
Нотариусы, устав от однотипных вопросов, на автомате инструктировали, какие документы нужно мужчине взять с собой:
— Необходимо взять паспорт, СНИЛС, данные человека, которому он доверяет, знать, что он доверяет. Если это транспортное средство, взять с собой СТС. Если это объект недвижимости — просто сказать адреса. Если счета в банках — сказать, в каких банках они открыты. Если есть кредиты и договоры долевого участия, взять их с собой.
Очереди у офисов нотариусов выстроились и в Челябинске. О небывалом наплыве клиентов сообщил читатель 74.RU: ждать приема пришлось больше часа. Юристы считают, что такой ажиотаж может быть связан с мобилизацией и отъездом за пределы страны.
Большинство клиентов — мужчины призывного возраста и их родственники. В основном все делают доверенности на имущество.
Аналогичная ситуация во многих городах России — оформляются доверенности на распоряжение имуществом, получение зарплаты, в редких случаях — завещания.
— Оформляют доверенности. Например, если мужей забирают, а они собственники квартир и без них ее не получится продать — тогда делают доверенности на продажу собственности без участия собственника, — цитирует портал Е1.RU жителя Екатеринбурга, который тоже оказался в такой очереди.
Работники уральских нотариальных контор подтверждают слова своих клиентов. По их словам, мобилизованные с женами «идут потоком». Сложнее всего разбираться с документами родственникам мобилизованных. Как морально, так и финансово: не у всех хватает денег на оформление необходимых бумаг.
— Сын получил повестку, съездили к нотариусу. Он сделал завещание за 2,9 тысячи рублей. Хотел еще сделать генеральную доверенность, но денег с собой оказалось мало, она стоила бы еще
Оформление генеральной доверенности — распространенная процедура при длительном отъезде, подтверждают юристы. С таким документом родственники могут без ограничений пользоваться вещами доверенного лица в его отсутствие: в том числе обменивать, дарить, продавать квартиры, машины, дома.
— Большое количество обращений к нотариусам в последние дни может быть связано с необходимостью оформления доверенностей на распоряжение имуществом в связи с возможной мобилизацией граждан либо возможным убытием за границу РФ, — предположил директор консалтингового агентства «Советник» Константин Берсенев.
Какие еще документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы? Читайте инструкцию юриста.
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