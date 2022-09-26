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По всей России люди выстраиваются в очереди к нотариусам, чтобы оформить доверенность на близких

В некоторых нотариальных конторах приостановили прием документов — «забито всё»

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Обстановка в одной из нотариальных контор Санкт-Петербурга

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Жители разных регионов России сидят и стоят в очередях к нотариусам. Срочное оформление доверенности на близких в период мобилизации и под выезд за рубеж — хит сезона. О небывалом наплыве клиентов рассказывают сотрудники нотариальных контор в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и других городах.

В некоторых конторах Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка», записи уже нет. У нотариуса на Наличной, 49 редакции сообщили, что уже приостановили прием документов, до вторника «забито всё». На Восстания у нотариуса все сидят по талонам — 300 штук, которые начали выдавать в девять утра, расхватали почти сразу. В нотариальной конторе на Московском проспекте, 150 сообщили, что могут записать лишь на четверг или пятницу. В живой очереди шансов мало — к вечеру еще не отпущены те, кто занимал с утра.

Нотариусы, устав от однотипных вопросов, на автомате инструктировали, какие документы нужно мужчине взять с собой:

— Необходимо взять паспорт, СНИЛС, данные человека, которому он доверяет, знать, что он доверяет. Если это транспортное средство, взять с собой СТС. Если это объект недвижимости — просто сказать адреса. Если счета в банках — сказать, в каких банках они открыты. Если есть кредиты и договоры долевого участия, взять их с собой.

«Новеньких в очередь не берем, но тех, кто документы уже сдал, обслужим сегодня, на завтра они не перейдут. Насчет завтра не знаю», — сообщили «Фонтанке»

«Новеньких в очередь не берем, но тех, кто документы уже сдал, обслужим сегодня, на завтра они не перейдут. Насчет завтра не знаю», — сообщили «Фонтанке»

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Очереди у офисов нотариусов выстроились и в Челябинске. О небывалом наплыве клиентов сообщил читатель 74.RU: ждать приема пришлось больше часа. Юристы считают, что такой ажиотаж может быть связан с мобилизацией и отъездом за пределы страны.

Большинство клиентов — мужчины призывного возраста и их родственники. В основном все делают доверенности на имущество.

Такая обстановка — в одной из нотариальных контор Челябинска

Такая обстановка — в одной из нотариальных контор Челябинска

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Аналогичная ситуация во многих городах России — оформляются доверенности на распоряжение имуществом, получение зарплаты, в редких случаях — завещания.

— Оформляют доверенности. Например, если мужей забирают, а они собственники квартир и без них ее не получится продать — тогда делают доверенности на продажу собственности без участия собственника, — цитирует портал Е1.RU жителя Екатеринбурга, который тоже оказался в такой очереди.

Работники уральских нотариальных контор подтверждают слова своих клиентов. По их словам, мобилизованные с женами «идут потоком». Сложнее всего разбираться с документами родственникам мобилизованных. Как морально, так и финансово: не у всех хватает денег на оформление необходимых бумаг.

— Сын получил повестку, съездили к нотариусу. Он сделал завещание за 2,9 тысячи рублей. Хотел еще сделать генеральную доверенность, но денег с собой оказалось мало, она стоила бы еще 2,7 тысячи, — рассказала мать призванного.

Некоторые часами сидят в очередях

Некоторые часами сидят в очередях

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Оформление генеральной доверенности — распространенная процедура при длительном отъезде, подтверждают юристы. С таким документом родственники могут без ограничений пользоваться вещами доверенного лица в его отсутствие: в том числе обменивать, дарить, продавать квартиры, машины, дома.

— Большое количество обращений к нотариусам в последние дни может быть связано с необходимостью оформления доверенностей на распоряжение имуществом в связи с возможной мобилизацией граждан либо возможным убытием за границу РФ, — предположил директор консалтингового агентства «Советник» Константин Берсенев.

Какие еще документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы? Читайте инструкцию юриста.

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НотариусыЧастичная мобилизация
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