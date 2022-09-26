В Кремле прокомментировали возможное закрытие границ
Слухи об этом появились на выходных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможном закрытии границ во время частичной мобилизации. Информация об этом появилась на выходных в некоторых телеграм-каналах.
— В настоящий момент никаких решений на этот счет нет, — заявил Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах страны пока не принималось.
Ранее мы рассказывали о том, какие очереди выстроились на пограничных пунктах Казахстана в Челябинской, Тюменской и Волгоградской областях. Подробную информацию о частичной мобилизации мы собираем в онлайн-трансляции.