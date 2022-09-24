Изменения в законе о военной службе: кого и как они коснутся

Кому именно грозит уголовный срок? Что делать, чтобы не попасть под эту статью? Отвечает юрист Юлия Федотова.

По новым изменениям, все те, кто мобилизован, приравниваются к тем, кто служит по контракту. Получается, как я это вижу, на всех людей из списка мобилизованных, в отношении которых уже выписали повестки, это всё распространяется. Что и за что им грозит?

Первое — это самовольное оставление части или места службы. Сразу говорю, в чём разница от дезертирства. Суть самоволки в том, что у человека нет цели избежать несения военной службы и она бывает на определенный срок. Размер наказания ранжируется в зависимости от срока: до 10 суток, от 10 суток до месяца либо свыше месяца. Самое тяжелое наказание за самоволку — больше месяца: за нее грозит от 5 до 10 лет.