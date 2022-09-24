Изменения в законе о военной службе: кого и как они коснутся
Теперь призванные из запаса несут такую же уголовную ответственность, как и контрактники
24 сентября Владимир Путин подписал пакет поправок, касающихся военной службы. В них сказано, что теперь призванные на военные сборы из запаса будут нести такую же уголовную ответственность за неявку на службу или самовольное оставление места службы, как и контрактники. Поправки ужесточают или вводят уголовную ответственность за ряд деяний. Среди них — самовольное оставление части, дезертирство, неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время и отказ от участия в военных или боевых действиях, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Кому именно грозит уголовный срок? Что делать, чтобы не попасть под эту статью? Отвечает юрист Юлия Федотова.
По новым изменениям, все те, кто мобилизован, приравниваются к тем, кто служит по контракту. Получается, как я это вижу, на всех людей из списка мобилизованных, в отношении которых уже выписали повестки, это всё распространяется. Что и за что им грозит?
Первое — это самовольное оставление части или места службы. Сразу говорю, в чём разница от дезертирства. Суть самоволки в том, что у человека нет цели избежать несения военной службы и она бывает на определенный срок. Размер наказания ранжируется в зависимости от срока: до 10 суток, от 10 суток до месяца либо свыше месяца. Самое тяжелое наказание за самоволку — больше месяца: за нее грозит от 5 до 10 лет.
За дезертирство в период мобилизации также введена уголовная ответственность. Здесь уже посерьезнее сроки: от 5 до 15 лет. И да, распространяется на тех, кто мобилизован.
В статье 339, «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами», речь идет о симуляции болезни, причинении повреждения, членовредительстве, подлоге документов и иной обмане. По сути дела, под эту статью подпадает, например, когда призывник, приходя на медкомиссию, жалуется на плохое самочувствие, а на самом деле у него ничего не болит. Хотя как это установить — тоже спорный момент. Либо человек врет, что у него температура, и подделывает результаты градусника. Членовредительство — это сломать себе ногу или руку. То есть любого рода действие, направленное на то, чтобы человек уклонился от мобилизации. Здесь грозит от 5 до 10 лет.
Уголовная ответственность вводится и за добровольную сдачу в плен (статья 352.1 УК РФ) — от 3 до 10 лет. Для того чтобы нести за это ответственность, в итоге нужно либо вернуться в Россию, либо вернуться в часть, либо еще каким-то образом попасть из другого государства.
За мародерство (статья 356.1) теперь грозит до 6 лет. Тут есть разные варианты наказания, но самый тяжелый, с угрозами убийства, например, — от 8 до 15 лет. Здесь под мародерством понимается противоправное безвозмездное изъятие, похищение чужого имущества, находящегося при убитых или раненых, имущество гражданского населения.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек. Мы рассказывали, кого призовут в первую очередь и как будет проходить призыв.
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