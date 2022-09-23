«Отец уезжает, а детей здесь оставляет»: сибирячка рассказала, что происходит на границе с Литвой
В Калининградской области мужчины оформляют доверенности на управление имуществом
После объявленной в России частичной мобилизации жизнь изменилась. Кто-то уже получил повестку и отправился на сборы, кто-то пытается уехать из страны, пока не закрыли границы. Бывшая жительница Новосибирска несколько лет назад переехала в Калининградскую область и работает там в нотариальной конторе. Она рассказала, что сейчас происходит на границе с Литвой, далее — от первого лица.
У нас все массово оформляют доверенности на управление квартирами и автомобилями, чтобы уехать в первом попавшемся направлении. Реакция людей была молниеносной. Было 9 утра, я только пришла на работу. Руководительница прочитала все новости по дороге на работу, она уже знала, что произошло, сказала, что сегодня вообще не может ничего делать — переживает.
У нас начался немыслимый поток звонков:
— Когда вам нужны документы?
— Сегодня, потому что завтра мы уезжаем.
В среду у людей уже были куплены билеты на вечер четверга. Всем резко нужны были документы на управление всем, что остается. Чтобы вообще дома в принципе не появляться.
Я просто интересовалась, надолго уезжают люди или нет, доверенности оформляли на 10, 15, 20, 30 лет. Пришла женщина, у нее муж уезжает. Пока она сидела в приемной, ей позвонила подруга из турагентства и сказала, что в среду вечером были раскуплены вообще все туры в Турцию. Люди звонят, спрашивают, а уже просто ничего нет. Куда еще летят люди, я даже не представляю, не всегда было удобно спрашивать.
Литва как раз накануне перекрыла границы, всех развернула. Рассказывали, что все, кто ехал с родственниками рядом, с гражданами Литвы — их пропустили. Те, кто имел разрешение и даже шенгенские визы, тех развернули — это было со вторника на среду, а новость прозвучала только в среду.
У людей паника — они лишь бы куда готовы уехать. Одна женщина говорит: «Не знаю куда, куда будет билет для мужа, туда и куплю». Без самолета у нас не выехать. По земле, чтобы приехать в Питер, нужно пересечь только Литву и Белоруссию. Мы же отрезаны от всех, и, честно говоря, люди тут даже немного боятся. Литва и Польша не должна нас захватить, но всё равно страх такой есть у некоторых людей.
На работе мы сидим до ночи. Формально мы можем сказать, что в пять часов закрыты. Но просто идем людям навстречу. Они делают по пять документов, по шесть документов. В том числе согласие на вывоз детей, потому что отец уезжает, а детей здесь оставляет. Чтобы потом можно было перевезти детей за границу. Доверенности на управление квартирами, машинами, причем с правом передоверия, чтобы можно было потом передоверить в будущем кому угодно.
Вчера мужчина сидел до 9 вечера, ждал свои документы, потому что на утро у него был билет. Второй мужчина — они сегодня были записаны на 11 утра, его жена вечером позвонила и попросила принять — сказала, что купила билет на раннее утро. Говорят, что в Калининграде очередь по 20 человек, поэтому едут в область.
Люди уезжают, где будут жить и как, не знают. Большинство говорит, что если получится, то надолго. Не говорят, правда, куда.