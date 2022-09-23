«Отец уезжает, а детей здесь оставляет»: сибирячка рассказала, что происходит на границе с Литвой

Я просто интересовалась, надолго уезжают люди или нет, доверенности оформляли на 10, 15, 20, 30 лет. Пришла женщина, у нее муж уезжает. Пока она сидела в приемной, ей позвонила подруга из турагентства и сказала, что в среду вечером были раскуплены вообще все туры в Турцию. Люди звонят, спрашивают, а уже просто ничего нет. Куда еще летят люди, я даже не представляю, не всегда было удобно спрашивать.



Литва как раз накануне перекрыла границы, всех развернула. Рассказывали, что все, кто ехал с родственниками рядом, с гражданами Литвы — их пропустили. Те, кто имел разрешение и даже шенгенские визы, тех развернули — это было со вторника на среду, а новость прозвучала только в среду.