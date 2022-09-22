Призывники едут на запад? Что ждет солдат-срочников, если новые территории войдут в состав России
Спрашиваем юристов, увеличивается ли риск участия в боевых действиях призванных в армию солдат
1 октября в России начнется осенний призыв в армию, но до этого времени должно произойти важное событие — референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если эти территории будут признаны частью РФ, изменится их правовой статус. Насколько это может сказаться на призывниках, которые попадут в армию в ближайшее время? До сих пор их не отправляли в зону специальной военной операции (СВО), и хотя случился скандал, связанный с попаданием срочников в зону СВО, массовой переброски до сих пор не было. Возможна ли она будет с юридической точки зрения теперь? Об этом мы спросили юристов, специализирующихся на военном праве.
Закон разрешает это и сейчас
Вопреки бытующему мнению, привлечение солдат срочной службы к участию в вооруженных конфликтах предусмотрено законодательством. Юрист Алексей Табалов объясняет:
— По закону срочников можно направлять в зону боевых действий спустя четыре месяца службы и после прохождения специальной военной подготовки. Но после того как было доказано, что в самом начале конфликта призывники попали в зону военных действий, власть громко заявила, что призывников туда отправлять не будут. Действительно, в последующем мы не наблюдали обращений такого рода. Но проблема в другом: превращение призывника в контрактника — дело двух минут, он просто ставит подпись под контрактом.
Но разве можно по закону отправлять срочников за границу, ведь обычно они служат в пределах Российской Федерации?
— В положении о порядке прохождения военной службы сказано, что военнослужащие по призыву могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после упомянутой выше подготовки, и никаких отсылок, что этот вооруженный конфликт должен быть на территории России, нет, — утверждает Алексей Табалов. — То есть по закону срочников могли отправлять на СВО и раньше.
Тогда что меняется?
Возможное включение новый территорий в состав России может серьезно повлиять на положение не только срочников, но и всех военнообязанных.
— Во-первых, на совершенно законных основаниях можно отправлять солдат-срочников для прохождения военной службы на эти территории, — говорит Алексей Табалов. — По территории России солдат распределяет Министерство обороны, и в данном случае оно может направить срочников в одну из новых областей без согласия.
То есть важное отличие: после присоединения территорий не нужна будет формулировка о том, что срочник участвует в военном конфликте. Де-юре его будут просто направлять в расположенную там войсковую часть.
Алексей Табалов продолжает:
— То же касается мобилизованных запасников: их могут направить туда для прохождения военных сборов. То же с гражданами, которые отказываются по убеждениям проходить военную службу, имея право на альтернативную гражданскую: их смогут перебрасывать на новые территории для выполнения тех или иных работ.
По сути, присоединение областей позволяет властям снизить градус формулировок: военнослужащие отправляются уже не в другую страну для участия в конфликте, а для прохождения сборов, подготовки или службы в одном из субъектов РФ.
Будут ли отправлять срочников в зону СВО?
Хотя вопрос звучит постоянно, ответить на него сейчас мы не в состоянии. Опрошенные эксперты склонятся к мнению, что участие срочников в боевых действиях — маловероятный вариант.
— Очевидно, что для участия в специальной военной операции нужны профессиональные и опытные военные, ветераны боевых действий, и вряд ли имеет смысл в использовании срочников: никто не будет рисковать неопытными бойцами, — считает юрист компании «Филатов и партнеры» Максим Белобров. — Другое дело, что их могут привлекать к тем или иным работам в тылу, а также направлять на территории новых субъектов, если там будут сформированы российские войсковые части или их филиалы. Их могут использовать для охраны уже занятых территорий. Но в целом это маловероятно, потому что иначе не было бы смысла объявлять частичную мобилизацию: если она объявлена, значит, власти ищут военнослужащих с опытом и не полагаются на срочников.
Близкого мнения придерживается и Алексей Табалов:
— Власти ничто не мешает использовать срочников и сейчас для участия в боевых действиях, вопрос же в том, пойдет ли она ни это? Ну, разве что совсем будет хреново с контрактниками и мобилизованными.
В случае направления срочников на территории новых субъектов РФ, по мнению Алексея Табалова, их могут привлекать для тылового обеспечения, например, для складских работ.
— Но вряд ли в боевых действиях, — подытоживает он.
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Ситуация для срочников, вероятно, осложняется тем, что нынешний отказ властей использовать их в опасных зонах связан в большей степени с настроем самих властей, а не с законодательными ограничениями. Поэтому предугадать, как изменится ситуация в течение года и более срочной службы, пока нельзя.
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