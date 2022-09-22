Призывники едут на запад? Что ждет солдат-срочников, если новые территории войдут в состав России

Но разве можно по закону отправлять срочников за границу, ведь обычно они служат в пределах Российской Федерации?

— В положении о порядке прохождения военной службы сказано, что военнослужащие по призыву могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после упомянутой выше подготовки, и никаких отсылок, что этот вооруженный конфликт должен быть на территории России, нет, — утверждает Алексей Табалов. — То есть по закону срочников могли отправлять на СВО и раньше.