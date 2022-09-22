«Много мужиков с грустными лицами». Россияне рассказали об огромных очередях на выезде из страны — фотографии

На границах России с другими странами образовались пробки. В частности, пишет MSK1.RU, огромные очереди появились на пропускных пунктах с Финляндией. Мы узнали, какая обстановка на других контрольно-пропускных пунктах.



Финляндия

Сервис Nagranitse.ru на 12:57 фиксирует в общей сложности 100 машин на пропускном пункте в Брусничном.