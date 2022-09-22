«Много мужиков с грустными лицами». Россияне рассказали об огромных очередях на выезде из страны — фотографии
Показываем, что прямо сейчас происходит на границе с Казахстаном, Финляндией, Монголией и Грузией
На границах России с другими странами образовались пробки. В частности, пишет MSK1.RU, огромные очереди появились на пропускных пунктах с Финляндией. Мы узнали, какая обстановка на других контрольно-пропускных пунктах.
Финляндия
Сервис Nagranitse.ru на 12:57 фиксирует в общей сложности 100 машин на пропускном пункте в Брусничном.
В телеграм-чате «На границе.ру» пишут, что раньше по ночам было пусто, а теперь на Торфяновке стоят по несколько часов. Там же обсуждают и ситуацию на других пунктах пропуска.
— «Брусника» (КПП «Брусничное». — Прим. ред.) в сторону Финляндии — проехали за четыре часа обе границы. Серьезных досмотров не было, просто очень много машин, — написала в чате Мария Морозова.
«Брусничное» — один из трех многосторонних автомобильных пунктов пропуска через российско-финляндскую границу на территории Выборгского района Ленинградской области. Пункт находится на шоссе, построенном еще в 60-е годы XX века вдоль Сайменского канала для технологических нужд и соединяющем Выборг и Лаппеэнранту. КПП на финской стороне границы называется «Нуйямаа».
Читатель MSK1.RU также пересек границу в «Брусничном». Мужчина рассказал, что со стороны России таможенный паспортный контроль весь автобус прошел за час с небольшим. Там спрашивали: куда едете, когда возвращаетесь, сколько наличных везете.
— Перед финским пунктом долго ждали очереди, наверное, около часа. На паспортном контроле спрашивали: куда едете, что там будете делать, просили показать бронь отеля и обратный билет.
По словам мужчины, обстановка там спокойная, все пассажиры автобуса из Питера успешно пересекли пункт пропуска. А возле финского пункта местные телевизионщики снимают сюжет и берут интервью у россиян. Но перед КПП собралась очередь из машин.
Тем временем пограничная служба Финляндии сообщила в соцсетях, что 21 сентября в Суоми прибыло через восточную границу 4824 гражданина России. В целом ночь со среды на четверг выдалась на границе более оживленной, чем обычно. Для сравнения: неделей ранее, тоже в среду, в страну приехало всего 3133 россиянина.
Казахстан
В Челябинской области на границе России с Казахстаном возле пункта пропуска «Бугристое» машины встали в пробке. Как сообщает с места событий корреспондент 74.RU, затор из фур растянулся на несколько километров. Номера большинства грузовых автомобилей казахстанские. Очередь из легковушек чуть короче.
— Сама граница открыта. Людей запускают группами по 10 человек каждые 40 минут, — передает корреспондент 74.RU Ульяна Зайкова. — Машины тоже запускают партиями по 15 штук, примерно каждые 30–40 минут.
Те, кто вот-вот пересечет границу, рассказывают, что простояли в пробке около 8 часов.
— В Казахстан едем машину покупать, и сына везу туда, — рассказал мужчина на внедорожнике. — Он учится в Германии, студент. Боюсь, что потом пересечь границу не получится.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области на звонки журналистов не ответили, а по общему телефону ведомства заверили, что ехать в Казахстан можно без ограничений:
— Всё работает в штатном режиме, без изменений.
А вот на границе Казахстана и Тюменской области нет огромных очередей из автомобилей, покидающих страну. Об этом передает журналист 72.RU Артур Галиев, который находится в приграничном поселке Ильинка Казанского района:
— На границе стоит 15–20 машин. Людей пропускают. Есть те, кто приезжает на такси и идет пешком через границу. На пропускном спрашивают, где служил человек и когда. Больше ничего. В основном стоят те, кто решил выехать из-за частичной мобилизации.
Ограничений на пересечение границы с Казахстаном через пропускные пункты, расположенные в Тюменской области, пока нет. Об этом рассказали в пограничной службе ФСБ. Проблем с переходом границы нет и в Курганской области.
Читатель издания 66.RU, который пересекал границу с Казахстаном этой ночью, отметил, что там образовалась внушительная очередь и было «много мужиков с грустными лицами».
Грузия
Часть людей сообщает о проблемах с прохождением границы с Грузией. В частности, о сложностях сообщают на пограничном пункте в Ларсе.
— Вчера проходили границу РФ без проблем. Потом граница в Грузии. Нас втроем пустили (я, подруга и ее муж), моего отправили в кабинет и потом отдали паспорт с бумажкой белой об отказе. Причины не назвали. Но многих разворачивали, при мне девушку молодую русскую развернули: просто отказ — и всё, — рассказала девушка с ником Olala в телеграм-чате «Чат Погранконтроля».
При этом, чтобы добраться до самой границы в Верхнем Ларсе, людям приходится стоять по несколько часов.
— Ребята... Стоим с 4 утра, просвета нет, оставьте эту затею, — написал Николай Белкин в телеграм-чате Верхнего Ларса.
Монголия
В Бурятии на границе с Монголией тоже огромные очереди. Видео с ними стали появляться в различных телеграм-каналах.
При этом, как пишет РБК со ссылкой на Eagle, МИД Монголии заявил, что на погранпереходе Кяхта (Бурятия) — Алтанбулаг (Селенгинский аймак) нет очередей, пункт пропуска работает в штатном режиме.
Огромная очередь из мужчин образовалась в аэропорту Внуково. Как отметил телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы», очевидцы сообщают, что на паспортном контроле их проверяют дополнительно — берут паспорта и вызывают на беседу с пограничниками.
— Видела, что одного молодого человека увели с пограничного контроля, думаю, что для беседы, — отметила MSK1.RU Мария. — В остальном всё прошло без вопросов. По поводу количества мужчин — на моих стойках погранконтроля было не очень много, в основном все с семьей и детьми.
Когда наш корреспондент приехал в аэропорт, очередей там уже не было.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Ранее мы рассказывали, куда из России можно уехать на поезде или машине. Тем, кто планирует эмиграцию, будет интересен сюжет о том, как переехать в Грузию, на Кипр, в Турцию или Португалию. Если вы намерены получить шенгенскую визу, читайте нашу подробную инструкцию, как это сделать.