Когда авиабилеты стоят сотни тысяч — куда из России можно уехать на поезде или машине
Публикуем список стран, в которые можно попасть по земле
В связи с резко возросшим спросом на авиабилеты международные перелеты стали совсем не бюджетным способом добраться до зарубежных стран. Цены на рейсы в Ереван, Дубай и даже в Алма-Ату взлетели до 600–
Мы уже рассказывали, куда сейчас можно улететь без визы. Но в таких условиях гораздо проще и дешевле пересечь сухопутную границу на своем автомобиле или на поезде. Публикуем подборку стран, куда можно уехать по земле.
Казахстан
Условия: виза не нужна, загранпаспорт не нужен.
Как добраться: на автомобиле, на поезде.
Путь из Москвы: от 1200 км, ~17 часов.
С Казахстаном у России самая протяженная сухопутная граница. Из-за этого пунктов пропуска немало: 30 в 10 регионах. Ближе всего к Москве расположены КПП в Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях.
Поезда ходят по маршрутам Самара — Караганда, Омск — Караганда, Казань — Алма-Ата, Астрахань — Атырау. Билеты — от 2500 до
Белоруссия
Условия: виза не нужна, загранпаспорт не нужен.
Как добраться: на автомобиле, на поезде.
Путь из Москвы: от 470 км,
В Белоруссию въезд для российских автомобилей свободный, из документов достаточно российского паспорта. Никаких ограничений на въезд нет. Оптимальный путь — по Минскому шоссе.
В Минск и Брест прямо из Москвы ежедневно ходят «Ласточки». Стоимость билетов — от 1800 рублей до Минска и от 2800 до Бреста.
Грузия
Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.
Как добраться: только на автомобиле.
Путь из Москвы: 1790 км,
В Грузию можно попасть через единственный пропускной пункт — Верхний Ларс — Дарьяли. Он находится в горах Северной Осетии, на Военно-Грузинской дороге. Для въезда россиянам понадобится загранпаспорт.
Монголия
Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.
Как добраться: на автомобиле, на поезде.
Путь из Москвы: от 4600 км,
Монголию и Россию связывают восемь пропускных пунктов для автомобилей. Они находятся в четырех регионах: Республике Алтай, Республике Тыве, Забайкальском крае и в Бурятии. Проехать можно по загранпаспорту без визы.
Поезда ходят из Иркутска в Улан-Батор и обратно дважды в неделю. Стоимость билетов — от
Узбекистан
Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.
Как добраться: на автомобиле, на поезде.
Путь из Москвы: 3400 км,
Чтобы попасть на машине в Узбекистан, необходимо сначала пересечь границу с Казахстаном. В дороге предстоит провести двое суток.
В Ташкент на поезде можно добраться из Самары и Волгограда. Билеты — от 7000 рублей.
Таджикистан
Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.
Как добраться: на автомобиле, на поезде.
Путь из Москвы: 3900 км,
Так же как в Узбекистан, в Таджикистан можно попасть на автомобиле только через Казахстан. При себе обязательно иметь действующий загранпаспорт.
Поезда в Душанбе ходят из Волгограда. Билеты обойдутся в 7000–8000 рублей.
Азербайджан
Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.
Как добраться: только на автомобиле.
Путь из Москвы: 2300 км,
В теплый Баку на автомобиле можно попасть по шоссе
Железнодорожного сообщения между Россией и Азербайджаном нет.
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