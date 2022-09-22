Когда авиабилеты стоят сотни тысяч — куда из России можно уехать на поезде или машине

В связи с резко возросшим спросом на авиабилеты международные перелеты стали совсем не бюджетным способом добраться до зарубежных стран. Цены на рейсы в Ереван, Дубай и даже в Алма-Ату взлетели до 600– 700 тысяч рублей.

Мы уже рассказывали, куда сейчас можно улететь без визы. Но в таких условиях гораздо проще и дешевле пересечь сухопутную границу на своем автомобиле или на поезде. Публикуем подборку стран, куда можно уехать по земле.