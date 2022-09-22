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Обзор

Когда авиабилеты стоят сотни тысяч — куда из России можно уехать на поезде или машине

Публикуем список стран, в которые можно попасть по земле

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Границы со многими соседними странами можно пересечь на поезде

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В связи с резко возросшим спросом на авиабилеты международные перелеты стали совсем не бюджетным способом добраться до зарубежных стран. Цены на рейсы в Ереван, Дубай и даже в Алма-Ату взлетели до 600–700 тысяч рублей.

Мы уже рассказывали, куда сейчас можно улететь без визы. Но в таких условиях гораздо проще и дешевле пересечь сухопутную границу на своем автомобиле или на поезде. Публикуем подборку стран, куда можно уехать по земле.

Казахстан

Условия: виза не нужна, загранпаспорт не нужен.

Как добраться: на автомобиле, на поезде.

Путь из Москвы: от 1200 км, ~17 часов.

С Казахстаном у России самая протяженная сухопутная граница. Из-за этого пунктов пропуска немало: 30 в 10 регионах. Ближе всего к Москве расположены КПП в Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях.

Поезда ходят по маршрутам Самара — Караганда, Омск — Караганда, Казань — Алма-Ата, Астрахань — Атырау. Билеты — от 2500 до 10 000 рублей.

Белоруссия

Условия: виза не нужна, загранпаспорт не нужен.

Как добраться: на автомобиле, на поезде.

Путь из Москвы: от 470 км, ~ 6 часов.

В Белоруссию въезд для российских автомобилей свободный, из документов достаточно российского паспорта. Никаких ограничений на въезд нет. Оптимальный путь — по Минскому шоссе.

В Минск и Брест прямо из Москвы ежедневно ходят «Ласточки». Стоимость билетов — от 1800 рублей до Минска и от 2800 до Бреста.

Грузия

Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.

Как добраться: только на автомобиле.

Путь из Москвы: 1790 км, ~ 24 часа.

В Грузию можно попасть через единственный пропускной пункт — Верхний Ларс — Дарьяли. Он находится в горах Северной Осетии, на Военно-Грузинской дороге. Для въезда россиянам понадобится загранпаспорт.

Монголия

Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.

Как добраться: на автомобиле, на поезде.

Путь из Москвы: от 4600 км, ~ 68 часов.

Монголию и Россию связывают восемь пропускных пунктов для автомобилей. Они находятся в четырех регионах: Республике Алтай, Республике Тыве, Забайкальском крае и в Бурятии. Проехать можно по загранпаспорту без визы.

Поезда ходят из Иркутска в Улан-Батор и обратно дважды в неделю. Стоимость билетов — от 8000 рублей.

Узбекистан

Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.

Как добраться: на автомобиле, на поезде.

Путь из Москвы: 3400 км, ~ 48 часов.

Чтобы попасть на машине в Узбекистан, необходимо сначала пересечь границу с Казахстаном. В дороге предстоит провести двое суток.

В Ташкент на поезде можно добраться из Самары и Волгограда. Билеты — от 7000 рублей.

Таджикистан

Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.

Как добраться: на автомобиле, на поезде.

Путь из Москвы: 3900 км, ~ 54 часа.

Так же как в Узбекистан, в Таджикистан можно попасть на автомобиле только через Казахстан. При себе обязательно иметь действующий загранпаспорт.

Поезда в Душанбе ходят из Волгограда. Билеты обойдутся в 7000–8000 рублей.

Азербайджан

Условия: виза не нужна, загранпаспорт нужен.

Как добраться: только на автомобиле.

Путь из Москвы: 2300 км, ~ 29 часов.

В теплый Баку на автомобиле можно попасть по шоссе Е-119 через Махачкалу. Въезд в Азербайджан осуществляется по российскому загранпаспорту.

Железнодорожного сообщения между Россией и Азербайджаном нет.

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