«Никакой брони у депутатов нет»: Володин ответил на главные вопросы о частичной мобилизации

С начала объявления частичной мобилизации прошли сутки. За это время у нас с вами появилось множество вопросов, которыми мы раньше не задавались. Мы стараемся отвечать на них максимально оперативно. Например, о том, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, об основных и дополнительных выплатах — сколько будут получать за службу мобилизованные россияне, разбирали с медицинским юристом, кого по состоянию здоровья точно не призовут при мобилизации.

