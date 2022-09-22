«Никакой брони у депутатов нет»: Володин ответил на главные вопросы о частичной мобилизации
Спикер Госдумы рассказал о причинах, гарантиях и о тех, кто подлежит частичной мобилизации
С начала объявления частичной мобилизации прошли сутки. За это время у нас с вами появилось множество вопросов, которыми мы раньше не задавались. Мы стараемся отвечать на них максимально оперативно. Например, о том, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, об основных и дополнительных выплатах — сколько будут получать за службу мобилизованные россияне, разбирали с медицинским юристом, кого по состоянию здоровья точно не призовут при мобилизации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также ответил на несколько вопросов, которые волнуют многих, — о причинах мобилизации и гарантиях мобилизованным, о тех, кто подлежит частичной мобилизации, и о депутатах, которые в последнее время особенно часто говорят о своем стремлении отправиться «на фронт», но напоминая при этом, что у них бронь.
— Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров, — рассказал Вячеслав Володин, объясняя причины частичной мобилизации. — Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало четыре фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил.
Рассказывая о тех, кто подлежит частичной мобилизации, спикер Госдумы перечислил такие данные:
- частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность;
- всего призовут 300 тысяч военнослужащих запаса;
- частичная мобилизация не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и
т. д.
— Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ, — рассказал Володин, говоря о гарантиях. — Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит.
Что же до депутатов, которые в последнее время особенно активно выражают свое стремление отправиться в зону боевых действий, но напоминают, что у них бронь, Володин заявил, что никакой брони у них нет.
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— Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет, — отметил глава Госдумы. — В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
О мобилизации граждан 21 сентября заявил Владимир Путин: он выступил с обращением к россиянам и подписал соответствующий указ. Как объяснили в Кремле, решение было принято потому, что «Россия сталкивается с военным арсеналом всей НАТО» в спецоперации на Украине. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.