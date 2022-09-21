Мобилизуют ли с категорией годности В? Юрист объясняет, кого могут призвать в армию
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации с 21 сентября
Сегодня, 21 сентября, президент России выступил с обращением к нации. Он заявил о частичной мобилизации в стране. Глава государства также уточнил, что соответствующий указ он уже подписал и мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.
Владимир Путин в своей речи отметил, что призывать будут только тех, кто состоит в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Как заявил РИА Новости секретарь СПЧ Александр Точенов, ограниченно годных к службе (категория В), согласно закону, призывать не будут. Но, по мнению юриста Евгения Крылова, они все-таки могут попасть под частичную мобилизацию.
— В указе сказано, что призываются граждане запаса, и точка. Состав запаса определяется
Как отметил Евгений Крылов, устно Владимир Путин в обращении сказал, что подлежат частичной мобилизации в первую очередь те, кто прошел военную службу, но в тексте указа про это ничего не было:
— Это было сказано устно. А текст расходится с позицией. Поэтому достоверно это, [будут ли их призывать], неизвестно. Посмотрим, что будет дальше, — объяснил эксперт.
Вот еще несколько полезных разборов про частичную мобилизацию: