20idei
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 6/10
usd 60.02
eur 60.05
Тема дняКак и когда будут приходить повестки?
Все новости
Все новости

Мобилизуют ли с категорией годности В? Юрист объясняет, кого могут призвать в армию

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации с 21 сентября

В России с 21 сентября начнется частичная мобилизация

Поделиться

Сегодня, 21 сентября, президент России выступил с обращением к нации. Он заявил о частичной мобилизации в стране. Глава государства также уточнил, что соответствующий указ он уже подписал и мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

Владимир Путин в своей речи отметил, что призывать будут только тех, кто состоит в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Как заявил РИА Новости секретарь СПЧ Александр Точенов, ограниченно годных к службе (категория В), согласно закону, призывать не будут. Но, по мнению юриста Евгения Крылова, они все-таки могут попасть под частичную мобилизацию.

— В указе сказано, что призываются граждане запаса, и точка. Состав запаса определяется 52-й статьей федерального закона о воинской обязанности. В его число входят даже женщины, которые имеют военно-учетные специальности, — сказал МSK1.RU юрист Евгений Крылов. — Если будут какие-то новые разъяснения по поводу данного указа, тогда будут корректировки.

Как отметил Евгений Крылов, устно Владимир Путин в обращении сказал, что подлежат частичной мобилизации в первую очередь те, кто прошел военную службу, но в тексте указа про это ничего не было:

— Это было сказано устно. А текст расходится с позицией. Поэтому достоверно это, [будут ли их призывать], неизвестно. Посмотрим, что будет дальше, — объяснил эксперт.

Вот еще несколько полезных разборов про частичную мобилизацию:

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

По теме

ВоенкоматМобилизацияЕвгений КрыловМобилизация в России
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2