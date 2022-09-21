Мобилизуют ли с категорией годности В? Юрист объясняет, кого могут призвать в армию

Сегодня, 21 сентября, президент России выступил с обращением к нации. Он заявил о частичной мобилизации в стране. Глава государства также уточнил, что соответствующий указ он уже подписал и мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.



Владимир Путин в своей речи отметил, что призывать будут только тех, кто состоит в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.