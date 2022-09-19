Откуда появился Abibas и останутся ли деньги у россиян? Потапенко — о фарцовке, семье и самоцензуре

— Поскольку я увлекался музыкой, в первую очередь роком, соответственно, я начал менять пластинки. Параллельно я начал шить шапки-«пидорки», это такие «петушки». Из чего они делались? Покупались женские, соответственно, рейтузы, распарывались, складывались пополам, сшивались по контуру. Сверху накладывался трафарет, такой синий, и на нем набивался Adidas. Собственно говоря, не многие понимают, почему Abibas. Не потому, что китайцы не знали английского языка. Это мы не знали. Если возьмете синий трафарет — там нет английского текста. Мы хотели написать d и обратной стороной просто перепутали.