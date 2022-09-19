Откуда появился Abibas и останутся ли деньги у россиян? Потапенко — о фарцовке, семье и самоцензуре
Он объяснил, будет ли голод в РФ и что делать, чтобы у тебя не отняли бизнес
Дмитрий Потапенко — радиоведущий, блогер, экономист и бизнесмен. За свою карьеру он успел поработать в психбольнице и морге, торговал на «Горбушке» и фарцевал.
В большом интервью проекта «Москва — Россия?» главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой Дмитрий Потапенко рассказал, о чем он мечтает и почему в России стоит избавляться от бизнеса. А также о параллельном импорте и воспитании детей, сравнении
— Поскольку я увлекался музыкой, в первую очередь роком, соответственно, я начал менять пластинки. Параллельно я начал шить шапки-«пидорки», это такие «петушки». Из чего они делались? Покупались женские, соответственно, рейтузы, распарывались, складывались пополам, сшивались по контуру. Сверху накладывался трафарет, такой синий, и на нем набивался Adidas. Собственно говоря, не многие понимают, почему Abibas. Не потому, что китайцы не знали английского языка. Это мы не знали. Если возьмете синий трафарет — там нет английского текста. Мы хотели написать d и обратной стороной просто перепутали.
Можете прочитать и текстовую версию интервью с Дмитрием Потапенко. Для удобства мы разбили текст на несколько выпусков. В частности, он рассказал об экономическом будущем россиян — почитайте, начнется ли в стране голод и что будет с газовой проблемой. А в этом тексте бизнесмен откровенно признался, каково это — быть отцом трех девочек. Высказался Потапенко и о плюсах/минусах столицы. Угадаете, что его больше всего бесит в Москве?
Проект портала MSK1.RU «Москва — Россия?» — это серия видеоинтервью, в которых авторы пытаются разобраться, Москва — это все-таки Россия или нет? Здесь говорят о жизни в главном городе страны и о главном в жизни. Гостем первого выпуска стал редактор журнала MAXIM Александр Маленков. Он рассказал о главных болях коренного москвича и о письмах Жанне Фриске с зоны. А во втором выпуске Оксана Маклакова поговорила со спортивным блогером, мужем Ксении Шойгу Алексеем Столяровым. Он рассказал, закроют ли YouTube, о будущем российского спорта и семье.