«Здесь мне не хватает всего». Екатеринбурженка рассказала о плюсах и минусах переезда в Сочи

Анастасия — коренная екатеринбурженка. Она прожила в городе 25 счастливых лет. А потом одна небольшая поездка в постолимпийский Сочи изменила все ее планы. Девушка буквально влюбилась в море, горы, буйство зелени и яркие краски. Рассказываем о переезде в Сочи, а также о плюсах и минусах жизни на юге.

Переезд

По словам Анастасии, найти работу в Сочи действительно сложнее, чем на Урале. Она заранее начала мониторить вакансии, однако подошла только позиция HR-специалиста в отеле на Красной Поляне. Всё сошлось: интересные задачи, высокая зарплата и даже бесплатное жилье.