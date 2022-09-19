«Здесь мне не хватает всего». Екатеринбурженка рассказала о плюсах и минусах переезда в Сочи
Наслаждаться жизнью среди моря и гор мешает внушительный список недостатков
Анастасия — коренная екатеринбурженка. Она прожила в городе 25 счастливых лет. А потом одна небольшая поездка в постолимпийский Сочи изменила все ее планы. Девушка буквально влюбилась в море, горы, буйство зелени и яркие краски. Рассказываем о переезде в Сочи, а также о плюсах и минусах жизни на юге.
Переезд
По словам Анастасии, найти работу в Сочи действительно сложнее, чем на Урале. Она заранее начала мониторить вакансии, однако подошла только позиция HR-специалиста в отеле на Красной Поляне. Всё сошлось: интересные задачи, высокая зарплата и даже бесплатное жилье.
— И у меня началась паника: как переезжать, что делать с мебелью и вещами, а что с ребенком — мы ведь только что получили путевку в детсад. Спасибо мужу, который в этот момент меня поддержал, сказав, что всё уладит, и я со спокойной душой улетела, — объяснила девушка.
Семья вот уже пять лет живет в Сочи. Два года назад супруги купили квартиру в Адлерском районе, а их ребенок уже ходит в школу.
Минусы
Как признается Анастасия, после Екатеринбурга ей в Сочи «не хватает всего». А именно:
1. Торговых центров
— Наверное, если бы я была из условной Нижней Туры, контраст бы ощущался не так разительно, но… Лишь два небольших торговых центра. Ничего подобного МЕГЕ вы здесь не найдете. Поэтому шопингом я занимаюсь в отпусках — в доковидные времена это была Европа, а сейчас — Москва и Екатеринбург.
2. Учреждений культуры
— С культурной жизнью здесь всё печально. Я нашла всего одну филармонию и один театр без собственной труппы. Работает он как гастрольная площадка. Никакого сравнения с Екатеринбургом, где так много самобытных площадок — например, Театр Коляды или Музкомедия.
3. Школ
— Социальная сфера — это очень больной вопрос. В прошлом году мой сын стал первоклассником, так в нашей школе было девять первых классов по 40 детей в каждом! Никакой продленки нет даже за деньги, для этого просто не хватает помещений. Что делать двум работающим родителям в такой ситуации — открытый вопрос, который никак не решается.
4. Больниц
— Система здравоохранения — по-моему, стыд и позор Сочи. После поликлиники в Академическом, где мы спокойно записывались онлайн, местные больницы привели меня в шок. Плавающее расписание, очереди на весь день даже при наличии записи, очень сомнительные представления о гигиене. Автомат с бахилами есть, но их никто не надевает, все проходят в верхней одежде. У меня полис ДМС от работодателя, но даже в коммерческих клиниках уровень врачей ниже, чем в Екатеринбурге. С ребенком мы сейчас ходим лечиться только платно, к участковому терапевту — исключительно за справкой о здоровье. Все близкие с мало-мальски серьезными проблемами со здоровьем ездят в Краснодар. Когда моему ребенку понадобился невролог и остеопат, мы обоих нашли в Екатеринбурге.
5. Детских садов
— Я помню, как приняли закон о том, что любой ребенок должен в три года получить место в детсаду. Но сады же не резиновые. Мне казалось, муниципалитеты должны были начать строить новые, но в Сочи вместо этого просто увеличили вместимость групп. Да, дети получили путевки, но… Но 40 детей на одного воспитателя и нянечку! Мне искренне жаль педагогов, я не представляю, как они справляются. Везде стоят двухъярусные кровати, по двое детей пользуются одним шкафчиком и так далее.
6. Высокого качества услуг
— Единственное исключение — отельная сфера, а так вы можете напороться на такси, которое не приезжает или отказывается везти по заявленной цене. Или зайти в кафе на побережье, где тебе нахамят и даже не обратят внимания на отзыв. Им не важны возвращающиеся клиенты, ведь приедет новый турист и всё равно к ним придет. В сфере красоты всё дороже и ниже качеством, чем в Екатеринбурге, в косметологии очень много непрофессионалов.
7. Общественного транспорта
— Дикие пробки, нехватка автобусов на маршрутах, переполненные салоны. В силу географических особенностей метро здесь не построить даже в теории. Зато тут есть «Ласточка» (электропоезд. — Прим. ред.), которую можно было бы запустить в формате трамвая, чтобы она ходила каждые 20 минут и стоила разумных денег. Она бы здорово разгрузила дороги. Но почему-то этого не делают. Ходит «Ласточка» редко, и в итоге все толпятся на дорогах.
8. Магазинов
— Крайне огорчает отсутствие супермаркетов вроде «Ленты» и «Метро». Продукты в местных сетях дороже, чем в Екатеринбурге, а ассортимент уже. В сфере ремонта очень грустно без «Оби» и «Леруа Мерлена». До закрытия ИКЕА я активно закупалась в ее краснодарском магазине, в Сочи ей просто нет аналогов. Не хватает аптечного сервиса, где можно посмотреть и заказать доставку лекарств.
Плюсы
Анастасия не строит иллюзий о жизни в Сочи и уверена, что это город не для всех. Однако сама она рада в нем оставаться. Этому способствуют:
1. Чистая вода
— Она чистейшая, ее можно пить прямо из-под крана. Теперь я воспринимаю ее как норму, а снова осознавать, как же мне повезло, начинаю после поездок в Екатеринбург. Там после каждого приема душа приходится выливать на себя тонну увлажняющих средств. В Сочи я просто забыла о лосьонах для тела, использую их только после загара.
2. Экология
— Воздух безо всяких выбросов. Леса, красивейшая природа. Здесь легко купить по-настоящему вкусные фрукты и овощи. Мне кажется, человеку свойственно переставать ценить то, что он видит и ощущает каждый день, но разница между Уралом с его заводами и Сочи с пляжами — просто невероятная.
3. Море
— До него не нужно лететь за 3000 километров, и от этого я до сих пор в восторге. Конечно, мы сейчас не проводим на пляже сутки напролет — в будни работаем, и в выходные есть другие дела, всё как у всех. Но я часто успеваю поплавать до работы, и это очень классно. Спокойная гладь моря, пустой пляж, чайки… Это не сравнить с условным отпуском в Турции, это совершенно другие ощущения.
4. Близкие по духу люди
— В Сочи много приезжают с севера, Урала, Сибири. Чуть меньше — из обеих столиц. Собственно, мой круг общения и состоит только из «понаехов». Это не сознательные ограничения, просто именно с приезжими мы совпадаем по интересам. С местными проблем не возникает. Чтобы заслужить звание «бздыха», нужно нарушать элементарные нормы приличия — например, ходить в купальнике без верхней одежды вне пляжа. Я такими вещами не страдаю.
5. Высокая зарплата
— По крайней мере, в отельном бизнесе платят больше, чем в Екатеринбурге. Так сложилось, что я работаю в горном кластере, и местных там немного — из-за двухчасовой дороги, высоких стандартов и требований. И мне в итоге платят больше.
Анастасия признается: ее первая влюбленность в Сочи уже прошла, однако плюсы местной жизни для нее до сих пор куда весомее, чем минусы.
Ранее екатеринбуржец, переехавший в Крым, рассказал, что такое жизнь на полуострове на самом деле. Он предупреждает: вы всегда должны быть готовы вернуться обратно. А вот девушка, уехавшая с Урала в Анапу, осталась от нее в восторге. По ее словам, жить и отдыхать в Екатеринбурге и в Анапе — это небо и земля.
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