«Сказала, что пенсионерка, — обеды и ужины в отеле мне подарили»: как
84-летняя туристка научилась бюджетно путешествовать по миру
Бывшая учительница географии уже объездила
84-летняя красноярка Инна Петрова объездила два десятка стран, и часть из них — уже после выхода на пенсию. Бывшая учительница географии смолоду грезила о теплых морях и экзотических пейзажах, но самые дальние и дорогостоящие рубежи, как ни странно, смогла покорить только в преклонном возрасте. Как ей это удалось? Рассказываем...
Большинство современных пенсионеров если и копит в старости деньги, то в наследство внукам или на собственные похороны. Инна Николаевна приняла для себя другое решение. Ее самые близкие люди — муж и сын — уже ушли из жизни. Копить и беречь оказалось не для кого. А неугомонный характер и оптимистичный взгляд на жизнь не дали опустить руки и замкнуться в четырех стенах наедине с телевизором.
— У нас с мужем был большой дом в поселке, 85 квадратов. Мы его приватизировали: часть была оформлена на меня, а другая половина — на дочку мужа от первого брака. После его кончины мы имущество поделили, — вспоминает Инна Николаевна. — Да ведь дом дорого не продашь. Получилось по 300 тысяч каждому. Я с этими деньгами приехала в Красноярск, на родину. Весь город обшарила, даже на окраине за эти триста тысяч никакое жилье нельзя было взять.
Пенсионерка узнала, что в государственном доме для инвалидов и престарелых «Ветеран» можно поселиться относительно недорого. Туда и отправилась на постоянное место жительства. Сейчас за малогабаритную однокомнатную квартирку в пансионате бабушка отдает 14 тысяч рублей. За эти деньги получает кров и необходимые коммунальные услуги. А те триста тысяч от продажи дома да остаток пенсии (12 тысяч рублей) она твердо решила потратить на главную страсть своей жизни — путешествия.
— Я ездить по миру начала еще на втором курсе педагогического института, училась на преподавателя географии. Первое путешествие случилось в Китай со студенческой делегацией. Меня тогда эта поездка так впечатлила, что я твердо решила вернуться в Поднебесную снова. Но второй шанс выпал только в 2009 году — мне было уже за 70! — рассказывает Инна Николаевна.
Главный принцип путешествий неугомонной туристки — экономия во всём. Поэтому из Красноярска в Пекин она отправилась на поезде. Конечно, долго. Но зато дешевле, чем на самолете. Из Пекина уехала в Далянь, где на месяц сняла номер с завтраком в недорогой гостинице.
— Вообще я в Китай поехала не только отдохнуть, посмотреть их быт, достопримечательности, но еще и подлечиться да зубы сделать. А когда начала подсчитывать свои финансы, смотрю, а на обеды и ужины моих сбережений уже не хватает. Ну я набралась храбрости и отправилась прямиком к шеф-повару ресторана при гостинице. Через переводчика и жестами объясняю ему: вот-де, я пенсионерка, возраст уже преклонный, денег почти не осталось. «Можно ли мне на обеды и ужины приходить бесплатно?» — спрашиваю. И знаете, мне разрешили! Только просили записываться в журнал, — делится воспоминаниями путешественница.
Самые яркие и запоминающиеся свои вояжи Инна Николаевна совершила уже на пенсии: начала с Кипра, затем проехалась по объединенной еще Югославии, побывала в Чехии и в Болгарии. А после 2010 года увлеклась жаркими странами: Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты.
— Я бы, может, и не решилась так далеко ехать. Но в те годы отовсюду была реклама Таиланда. К тому же о тропическом климате я только из учебников географии знала. А так хотелось самой его ощутить! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну я и уговорила свою подругу Зинаиду Семеновну. Мы обошли несколько туристических бюро. Выбрали, конечно, то, в котором нам сделали скидку. А отель взяли не пятизвездочный, а самый простой, дешевый, двухзвездочный, — объясняет пенсионерка.
На память у Инны Николаевны осталось несколько десятков атмосферных фотографий: вот она держит за хобот слона, тут бабушка сидит верхом на крокодиле, на третьем снимке — пьет кокосовый коктейль, на четвертом — стоит посреди бамбуковой рощи.
Когда поехала в Эмираты, тоже руководствовалась принципом экономии. Выбрала не модный Дубай, а бюджетную Шарджу. И отель взяла попроще, не на первой линии.
— В этих поездках я столько нового для себя открыла! Например, фрукты, необычные для нас. Впервые я там кокос попробовала за 25 рублей. Правда, он мне не понравился, ничего особенного, как березовый сок. Зато могу похвастать, что я во всех самых теплых морях плавала и в Индийском океане даже. Загорала на горячем песке. До сих пор вспоминаю, такого ощущения никогда у меня не было, — с горящими глазами говорит туристка.
После того как сбережения от продажи дома были потрачены, о заграничных вояжах пришлось забыть. Даже на поездки по России стало хватать с трудом. В этом году пожилой туристке удалось съездить в башкирский город Нефтекамск. Возобновить любимое увлечение пенсионерке помогла общительность и любознательность. Инна Николаевна познакомилась по объявлению в газете с 73-летней жительницей Башкирии. Начали переписываться, потом созваниваться. Оказалось, что у новой подруги есть похожие интересы и во многом совпадают взгляды на жизнь. Договорились о встрече, и вот энергичная путешественница уже покупает билет на поезд.
— Я подготовилась, заранее купила путевку за 34 тысячи рублей в тамошний профилакторий. И заодно съездила в гости к своей подружке. Вообще, я слышала, что эта республика богатая, а когда приехала, убедилась, что и благоустройство там хорошее, и дороги лучше, чем у нас в Сибири. Вокруг домики хорошенькие, цветные, рухляди нет, — делится впечатлениями Инна Николаевна.
Планы на будущее необычная бабушка предусмотрительно не озвучивает. Она каждый день ходит в библиотеку и штудирует раздел объявлений в газетах: вдруг родится идея о новом приключении.
— Конечно, сейчас мне уже о зарубежных поездках и мечтать не приходится. Вы посмотрите, как взлетели цены! За путевку в самый дешевый отель и только на одну неделю 100 тысяч просят! Откуда у меня такие деньги? — жалуется пенсионерка. — И всё равно я не могу без путешествий. Вот на днях посмотрела газету, а там объявление: на 10 дней можно поехать оздоровиться. Я выбрала путевку в Нижегородскую область, там в санатории есть и массажи, и лекции — 20 тысяч рублей всего лишь. Ну плюс дорога 12 тысяч, да еще расходы непредвиденные обычно бывают.
Опытная туристка советует всем и каждому не зацикливаться на собственном маленьком мире, а по возможности смотреть большой.
— Особенно старшему поколению хочу пожелать. Если есть здоровье и настроение, обязательно нужно ехать. Но здоровье, выносливость, способность долго ходить самостоятельно — это очень важно. А если есть желание, обязательно получится мобилизовать все силы, чтобы сэкономить, а может, и подзаработать деньги на поездку. Я, например, в свое время приторговывала пирожками и урожаем с огорода, — делится секретами путешественница.
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