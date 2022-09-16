«Сказала, что пенсионерка, — обеды и ужины в отеле мне подарили»: как 84-летняя туристка научилась бюджетно путешествовать по миру

Большинство современных пенсионеров если и копит в старости деньги, то в наследство внукам или на собственные похороны. Инна Николаевна приняла для себя другое решение. Ее самые близкие люди — муж и сын — уже ушли из жизни. Копить и беречь оказалось не для кого. А неугомонный характер и оптимистичный взгляд на жизнь не дали опустить руки и замкнуться в четырех стенах наедине с телевизором.

— У нас с мужем был большой дом в поселке, 85 квадратов. Мы его приватизировали: часть была оформлена на меня, а другая половина — на дочку мужа от первого брака. После его кончины мы имущество поделили, — вспоминает Инна Николаевна. — Да ведь дом дорого не продашь. Получилось по 300 тысяч каждому. Я с этими деньгами приехала в Красноярск, на родину. Весь город обшарила, даже на окраине за эти триста тысяч никакое жилье нельзя было взять.