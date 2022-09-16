Обалденные пышки и камерные концерты: за что россияне любят Санкт-Петербург (и гуляют в дождь)

— Для меня Санкт-Петербург — музей под открытым небом. Он прекрасен и в солнце, и в дождь, и в снегопад. Представляю, как по тем же проспектам ходили Достоевский, Ахматова, Бродский. Постоянно поражаюсь, как строили замки, соборы, крепости, — это же тяжкий труд, но какое идеальное выражение человеческой мысли! Каждое здание — восторг! Я приезжаю сюда раз в год и устраиваю тур по дворцам. Мне кажется, в некоторых я уже сама могу экскурсии проводить. Мой любимый — небесного цвета Екатерининский дворец в Царском селе. Рекомендую съездить не только туда, а также в Гатчину и Петергоф. В самом Санкт-Петербурге — очень любопытный Аничков дворец возле известного моста с лошадьми и Михайловский замок, — прокомментировала 50-летняя учительница из Хабаровска Марина.

