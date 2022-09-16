Обалденные пышки и камерные концерты: за что россияне любят Санкт-Петербург (и гуляют в дождь)
Шесть отзывов путешественников, которые вдохновляют на поездку
Вряд ли настанет день, когда Санкт-Петербург перестанет быть любимым местом для путешествий. Сюда едут встречать Новый год и гулять в белые ночи, проводят двухнедельный отпуск или устраивают себе приключенческие выходные. Город для каждого разный: одни едут за гастрономическими приключениями, другие устраивают туры по дворцам, третьи просто гуляют по уютным улицам. Шесть россиян от Калининграда до Хабаровска рассказали, чем так влюбляет в себя Северная столица и почему на нее хочется тратить каждый свой отпуск.
Попробовать легендарные пышки и знаменитую корюшку
После путешествия в Санкт-Петербург люди в первую очередь рассказывают близким, какие блюда они в этот раз попробовали. Это могут быть легендарные воздушные пышки, которые рекомендуют запивать только сладким кофе с молоком. Или нежная жареная корюшка — визитная карточка столичной кухни.
— Гуляешь по Невскому проспекту, а из каждого угла пахнет свежеиспеченными булками. Как тут устоять? Я про все диеты забыла. Вообще на каждую поездку мой план следующий. Я каждый день посещаю два заведения: одно — уже известное и любимое, а другое — совершенно для меня новое. Так постепенно «съедаю» весь город. Что посоветовать? В «Севкабеле» — классные пиццерии и бургерные, на Рубинштейна — крутые авторские рестораны, между Аптекарским проспектом и Медиков — уютное место с разными кофейнями и пекарнями. Да в Санкт-Петербурге куда ни заглянете — от уголочка с шавермой и столовой с советским шиком до ярких кафе с необычными названиями, — везде накормят вкусно и с душой, — поделилась Валерия.
Устроить тур по дворцам и почувствовать связь с классиками
В перерывах между едой, конечно, все обожают гулять по городу и окрестностям, но каждый — со своей целью. Чаще всего Санкт-Петербург привлекает прогулками по историческим местам.
— Для меня Санкт-Петербург — музей под открытым небом. Он прекрасен и в солнце, и в дождь, и в снегопад. Представляю, как по тем же проспектам ходили Достоевский, Ахматова, Бродский. Постоянно поражаюсь, как строили замки, соборы, крепости, — это же тяжкий труд, но какое идеальное выражение человеческой мысли! Каждое здание — восторг! Я приезжаю сюда раз в год и устраиваю тур по дворцам. Мне кажется, в некоторых я уже сама могу экскурсии проводить. Мой любимый — небесного цвета Екатерининский дворец в Царском селе. Рекомендую съездить не только туда, а также в Гатчину и Петергоф. В самом Санкт-Петербурге — очень любопытный Аничков дворец возле известного моста с лошадьми и Михайловский замок, — прокомментировала
Гулять по красивым мостам и уютным улицам
Из-за огромного количества дворцов, завораживающих доходных домов и мостов Санкт-Петербург часто называют Северной Венецией и Пальмирой, потому что архитектура действительно уникальная — такого в стране больше нет. Другие российские города часто похожи друг на друга, поэтому утолить урбанистический голод получится только здесь.
— В моем телефоне — миллион фотографий зданий: я обожаю это всё. Сначала меня привлекали только исторические здания. Всегда нравилось, когда новые рестораны с трепетом относятся к архитектуре и ставят себе деревянные окна и двери, как во всём доме, где они открываются. Так город может жить практически в первозданном облике еще много лет. Потом я по-другому стал смотреть на «Лахта Центр» или новый Мариинский театр — в них тоже есть что-то особенное, такая новая страница истории, — отметил
Кататься на сапах и танцевать на концертах
Если история уже не цепляет, путешественники отправляются в Санкт-Петербург за северным рок-н-роллом. Сюда приезжают отдохнуть от рутинного рабочего ритма, найти новых друзей и ощутить сладкое чувство свободы. Именно так описывает свои впечатления от поездки
В этом году Ирина приезжала на фестиваль «Столица водного туризма. Петровская акватория», а точнее — на «Фонтанку SUP», где в костюме плыла по каналам вместе с тысячами смелых. В другие месяцы женщина тоже с радостью приезжает в город на Неве.
— Мы вроде тоже на севере живем, но атмосфера в Санкт-Петербурге, конечно, совсем другая. Обожаю вечерами гулять по Некрасова и Жуковского, там постоянно толпа людей, все необычные. Можно просто постоять с ними рядом и подслушать разговоры, это всегда какой-то космос. Помню, как пара обсуждала свои кандидатские диссертации, небольшая группа студентов планировала, когда будут снимать кино, парень с потертой жизнью футболкой рассказывал людям, с которыми только познакомился, как объездил полмира. Санкт-Петербург всех притягивает. Еще я обожаю ходить на концерты. Они могут проходить и на открытых площадках, и в модных клубах — везде по-своему атмосферно, — вспоминает Ирина.
Сходить с ребенком на спектакль и обойти все детские площадки
Весело проводить время в Санкт-Петербурге можно и по-семейному — вместе с детьми.
— У нас традиция: в первый день идем в «Новую Голландию», там крутая игровая площадка. Дочка обожает везде лазить и знакомиться с ребятами, она у нас очень общительная. Обязательно ходим на детские спектакли (бывают очень нестандартные постановки), в разные цирки. Не обойдется поездка и без парка аттракционов, музеев, которые объясняют разные физические или природные явления, необычных кафе — в одном блюда привозят маленькие поезда, зрелище завораживающее, — рассказал Сергей.
Больше рекомендаций о том, как нестандартно провести время в Северной столице, читайте в проекте «От(личный) Петербург». А составить маршрут с учетом ваших интересов, определиться с жильем и программой отдыха поможет сайт Visit-petersburg.ru.