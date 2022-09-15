Зарубили окно в Европу: куда можно улететь из России по новым визовым правилам

Болгария



В Болгарию можно попасть как по местной национальной визе, так и по шенгенской визе другой страны (Болгария не входит в шенгенскую зону). Выдачу болгарских виз в России возобновили 5 мая. Все ковидные ограничения в стране сняты.

Босния и Герцеговина



Прямых рейсов в страну нет, можно добраться с пересадками в Белграде или Стамбуле. Виза для посещения Боснии и Герцеговины не нужна, все ковидные ограничения в стране сняты.

Бразилия



Попасть в Бразилию можно будет только с пересадками, виза для посещения страны не нужна. Но все непривитые туристы должны будут отправиться на пятидневный карантин, перед его окончанием нужно сделать ПЦР или антиген-тест. Вакцинированные туристы от карантина освобождаются — принимаются все вакцины, одобренные в стране отправления.

Всем туристам понадобится ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки на рейс в Бразилию. Вместо него можно сделать антиген-тест (но за 24 часа до посадки). Детям до 12 лет, летящим с родителями, у которых есть отрицательный тест, справка не нужна. Кроме того, всем пассажирам надо заполнить декларацию здоровья до вылета.