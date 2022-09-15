Зарубили окно в Европу: куда можно улететь из России по новым визовым правилам
Рассказываем, в какие страны можно въехать с туристической визой (и не только). Список обновляется
С 12 сентября Евросоюз остановил соглашение об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что оформление виз во многие страны Европы для россиян теперь будет проходить дольше и дороже. Некоторые страны (Эстония, Литва, Латвия и Польша) и вовсе запретили россиянам въезд на свою территорию, кроме отдельных категорий граждан. Куда теперь вообще можно ездить из России? Где выдают визы, а где можно и вовсе обойтись без нее? Приводим полный расклад по странам — материал обновляется при поступлении новой информации.
Абхазия
Добраться до Абхазии очень просто: достаточно доехать до Сочи, а оттуда на автобусе или такси — до границы. Для въезда гражданам России не нужно сдавать ПЦР-тест, не требуется и справка о вакцинации. По возвращении на родину санврачи у вас также не попросят тест. Виза не нужна, въехать на территорию страны можно по российскому паспорту.
Австрия
Страна принимает туристов из России, но воздушное пространство для наших самолетов закрыто. Заявку на туристическую визу можно подавать в визовые центры VFS Global, но стоит помнить о том, что правила получения шенгена для россиян серьезно усложнились. Все ковидные ограничения в Австрии сняты.
Азербайджан
Авиасообщение с Азербайджаном открыто, из Москвы до Баку есть прямые рейсы от «Аэрофлота», «ИрАэро», Utair и азербайджанских авиакомпаний. Виза не нужна, но принимают только привитых от COVID-19 туристов (или переболевших коронавирусом). Из российских вакцин одобрена только «Спутник V». С 15 апреля при въезде не надо предъявлять результаты ПЦР-теста, это правило отменено и при перелетах внутри страны.
Албания
С 2022 года для россиян действуют следующие правила — с 1 мая по 30 сентября на территории Албании действует безвизовый режим. Находиться в стране можно до 90 дней в течение полугода. А для поездок с 1 октября по 30 апреля визу оформлять придется. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто, но все ковидные ограничения сняты.
Аргентина
Прямых авиарейсов в Аргентину из России нет. Если поездка туристическая, то виза вам не понадобится, кроме того, в Аргентине сняты почти все ковидные ограничения. Приезжающим нужно лишь заполнить специальную форму.
Армения
Страна ждет туристов без визы и загранпаспорта, прямые рейсы есть из Москвы и других регионов. Все ковидные ограничения сняты.
Багамские острова
Прямых рейсов на Багамы из России нет, есть только перелеты со стыковками в США (для этого понадобится американская виза). Кроме того, путешественники должны подать заявление на получение туристической медицинской визы (Bahamas Travel Health Visa).
Для въезда на Багамы нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 5 дней до прибытия. Дети с 2 до 11 лет могут сдать экспресс-тест на антиген, также это могут сделать пассажиры, прошедшие полную вакцинацию (только вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson или AstraZeneca). Непривитые туристы (или привитые российскими вакцинами) должны также сдавать тест на антиген при перемещении между островами.
Бахрейн
Бахрейн — самое маленькое арабское государство. Все ковидные ограничения здесь сняты, прямые рейсы из Москвы и регионов осуществляет авиакомпания Gulf Air. У Бахрейна с Россией действует упрощенный визовый режим — на поездки меньше двух недель можно оформить однократную визу по прибытии. Если срок поездки превышает 2 недели, то виза оформляется в консульстве Бахрейна, загранпаспорт в таком случае должен быть действителен не менее 3 месяцев с даты окончания поездки.
Белоруссия
Для поездки в Белоруссию не нужны виза и загранпаспорт. Из Москвы и регионов есть регулярные авиарейсы, открыта наземная граница, есть ж/д сообщение. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Бельгия
Бельгия принимает российских туристов, все ковидные ограничения в стране сняты. Но для посещения нужна шенгенская виза другой страны, туристические визы в Бельгию в нашей стране сейчас не выдаются. Воздушное пространство над Бельгией закрыто для российских самолетов.
Болгария
В Болгарию можно попасть как по местной национальной визе, так и по шенгенской визе другой страны (Болгария не входит в шенгенскую зону). Выдачу болгарских виз в России возобновили 5 мая. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Босния и Герцеговина
Прямых рейсов в страну нет, можно добраться с пересадками в Белграде или Стамбуле. Виза для посещения Боснии и Герцеговины не нужна, все ковидные ограничения в стране сняты.
Бразилия
Попасть в Бразилию можно будет только с пересадками, виза для посещения страны не нужна. Но все непривитые туристы должны будут отправиться на пятидневный карантин, перед его окончанием нужно сделать ПЦР или антиген-тест. Вакцинированные туристы от карантина освобождаются — принимаются все вакцины, одобренные в стране отправления.
Всем туристам понадобится ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки на рейс в Бразилию. Вместо него можно сделать антиген-тест (но за 24 часа до посадки). Детям до 12 лет, летящим с родителями, у которых есть отрицательный тест, справка не нужна. Кроме того, всем пассажирам надо заполнить декларацию здоровья до вылета.
Великобритания
Для путешествия по стране нужна виза Великобритании. У россиян пока есть возможность получить туристические визы. Ковидные ограничения в стране сняты, воздушное пространство для российских самолетов — закрыто.
Венесуэла
В Венесуэлу отправляются прямые регулярные рейсы из Москвы с посадкой в Тегеране, виза для посещения страны не нужна. Туристам нужно сделать ПЦР-тест (не ранее, чем за 72 часа до прибытия, справка — на английском, заверенная синей печатью лаборатории). Перед вылетом все иностранные граждане должны зарегистрироваться на этом сайте, чтобы получить персональный QR-код, который необходимо предъявить в аэропорту.
По прилету пассажиры дополнительно проходят и оплачивают тест на COVID-19 (60 долларов США, оплата только наличными), предварительно предъявив персональный QR-код. Результат теста отправят на личный e-mail путешественника, также он будет доступен на сайте.
Венгрия
Для поездки в Венгрию нужна шенгенская виза — для туристов их начали выдавать со 2 августа, но только однократные. Все ковидные ограничения в стране сняты, воздушное пространство для российских самолетов — закрыто.
Вьетнам
Прямых рейсов во Вьетнам нет — только с пересадками. Кроме того, в стране приостановлен безвизовый режим, авиакомпании продают билеты только тем пассажирам, у кого есть въездная виза. Все ковидные ограничения во Вьетнаме сняты.
Греция
Греция выдает шенгенские туристические визы россиянам, но воздушное пространство для самолетов нашей страны закрыто. Все ковидные ограничения в Греции сняты.
Германия
Германия выдает туристические визы для россиян, но с 12 сентября это происходит по усложненным правилам. Все коронавирусные ограничения сняты, воздушное пространство для российских самолетов закрыто.
Грузия
Грузия принимает российских туристов без визы. Прямых авиарейсов в страну нет (только пересадки), но для туристов открыта и наземная граница. Все ковидные ограничения в Грузии сняты.
Дания
Дания не выдает туристических виз россиянам, поэтому попасть туда можно только с шенгеном другой страны. Все ковидные ограничения сняты, воздушное пространство для российских самолетов закрыто.
Джибути
В Джибути можно добраться только с пересадками, россиянам нужна электронная виза. Всем пассажирам, начиная с 12 лет, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Его надо сдать не ранее, чем за 72 часа до старта первого сегмента полета в Джибути, и не ранее, чем 120 часов до прибытия в страну.
По прибытии в Джибути туристы должны сдать еще один платный тест.
Кроме того, невакцинированные пассажиры проходят 10-дневный карантин за свой счет. Вакцина «Спутник V» одобрена в Джибути.
Доминикана
Прямых рейсов в Доминикану пока не выполняется, но авиасообщение открыто. Виза для посещения страны не нужна, все ковидные ограничения сняты.
Египет
На курорты Египта есть прямые рейсы из регионов. Платная виза (25 долларов) оформляется по прибытию в страну, только в Шарм-эль-Шейхе в загранпаспорт бесплатно ставится «синайский штамп». Все ковидные ограничения в Египте сняты.
Зимбабве
Прямых рейсов в Зимбабве нет, только пересадки. Виза для путешествия не нужна, но туристы должны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до вылета.
Израиль
В Израиль отправляются прямые рейсы из Москвы, Сочи и Минеральных Вод. Виза для посещения Израиля не нужна. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Индия
Прямых рейсов в Индию нет, для поездки в страну нужна виза. Вакцинированные въезжают с ПЦР-тестом и дальше свободно путешествуют по стране без проблем. Невакцинированные тоже могут въехать с ПЦР-тестом, но без свежего теста их не посадят на внутренние рейсы, автобусы и поезда (тест каждый раз должен быть не старше 72 часов).
Перед поездкой в Индию все путешественники должны заполнить форму на сайте Air Suvidha, куда нужно загрузить отрицательный результат теста на COVID-19 (сделан за 72 часа до поездки) или сертификат о полной вакцинации.
Индонезия
Прямых рейсов в Индонезию нет, виза оформляется по прибытию на 30 дней (можно продлить один раз еще на 30 дней). Непривитым туристам въезжать в Индонезию нельзя, для вакцинированных же отменены все ПЦР-тесты. Туристу из России потребуется иметь при себе следующие документы:
- сертификат о полной вакцинации («Спутник V» или западные вакцины). С даты последней прививки до въезда должно пройти не менее 14 дней. Для несовершеннолетних в сопровождении вакцинированных родителей наличие прививки необязательно;
- загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент въезда;
- страховка, покрывающая случай заболевания COVID-19 на сумму не менее 25 тысяч долларов США;
- обратный билет или билет в другую страну.
Иордания
Авиасообщение с Иорданией открыто, напрямую туда можно улететь чартерным рейсом из Сочи. Виза оформляется по прибытию. Обязательные требования для туристов: загранпаспорт, действующий минимум 6 месяцев после возвращения из путешествия, подтверждение проживания в отеле и обратные билеты или приглашение принимающей стороны. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Иран
Есть прямые рейсы в Тегеран из Москвы, Иран выдает туристические визы. Для их оформления нужно предоставить распечатанную анкету Visa Grant Notice, оригинал загранпаспорта и страховой полис на время пребывания в Иране. Для въезда в страну понадобится QR-код вакцинации от COVID-19 (детям до 12 лет не нужен), а также ПЦР-тест (не ранее 72 часов до поездки).
Ирландия
Для путешествия в Ирландию нужна или местная туристическая виза, или виза Великобритании (в случае въезда с территории Великобритании). Воздушное пространство закрыто для российских самолетов, все ковидные ограничения сняты.
Исландия
Туристические визы для россиян Исландия не выдает, туда можно попасть только с шенгеном другой страны. Воздушное пространство закрыто для российских самолетов, все ковидные ограничения сняты.
Испания
Испания выдает туристические визы для россиян, но с 12 сентября это происходит по усложненным правилам. Также для въезда на территорию страны нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия (справка на английском, французском или испанском языках, детям до 6 лет не нужно). Можно сделать и тест на антигены (не раньше, чем за 24 часа до прибытия). До вылета надо заполнить онлайн-форму и получить QR-код.
Италия
Италия продолжает выдавать туристические визы россиянам, но с 12 сентября это происходит по усложненным правилам. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто, все ковидные ограничения сняты.
Казахстан
В Казахстан отправляются прямые регулярные рейсы из Москвы и других регионов, открыта наземная граница. Виза для посещения страны не нужна, все ковидные ограничения сняты.
Камбоджа
Прямых рейсов в Камбоджу нет (только со стыковками), туристам нужно будет оформить электронную визу. Непривитым потребуется ПЦР-тест (не ранее 72 часов до прибытия) и еще один экспресс-тест, который сделают в аэропорту.
Канада
Страна не принимает туристов из России, только отдельные категории граждан, туристические визы не выдаются. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто.
Катар
Из России в Катар есть прямые регулярные рейсы. Туристам нужно получить электронную визу, а также иметь с собой один из двух документов — отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест с отрицательным результатом. Также всем туристам для поездки в Катар необходимо зарегистрироваться в онлайн-системе и установить приложение EHTERAZ.
Кения
Прямых рейсов из России нет, только с пересадками. Электронную визу можно оформить онлайн или по прилету. Въехать могут только привитые, при этом понадобится ПЦР-тест (сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия), а также доказательство наличия не менее 500 долларов США для расходов. Нужно также заранее заполнить онлайн-форму.
Кипр
Россиянам можно оформить только местную национальную визу (въехать можно и при наличии действующего многократного шенгена), воздушное пространство для самолетов из нашей страны закрыто. Все ковидные ограничения на Кипре сняты.
Киргизия
В Киргизию осуществляются регулярные авиарейсы из нескольких городов России. Виза и загранпаспорт не нужны, можно въезжать по российскому паспорту. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Китай
Туристов из России Китай не принимает, только отдельные категории граждан. Безвизовый обмен между странами приостановлен, туристические визы не выдаются.
Колумбия
Прямых рейсов из России нет, только со стыковками. Виза для поездки в Колумбию не нужна, надо только сделать ПЦР-тест (не ранее, чем за 96 часов до отправления). Кроме того, все пассажиры должны заполнить онлайн-форму за 24 часа до вылета и иметь туристическую страховку, покрывающую COVID-19.
Куба
Прямое авиасообщение с Кубой приостановлено (с октября появятся рейсы из Москвы). Без визы на территории Кубы можно находиться до 90 дней. Для въезда в страну потребуются загранпаспорт, авиабилеты на Кубу и обратно в Россию, страховка, ваучер, иммиграционная карта, которую нужно заполнить онлайн. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Латвия
С 19 сентября страна запрещает въезд на территорию своей страны россиянам с шенгенскими визами любых стран ЕС. Исключения по въезду сделают лишь для водителей фур, дипломатов, а также тех, кто въезжает на территорию Прибалтики по семейным и гуманитарным причинам.
Ливан
Прямых рейсов из России в Ливан нет, только со стыковками. Визу на срок до 30 дней можно бесплатно получить по прилете в аэропорту Бейрута или платно на других КПП (морских или сухопутных). Условием получения визы по прибытию является отсутствие в паспорте израильских штампов, у прибывающих с собой должно быть подтверждение брони отеля или туристический ваучер.
Пассажиры старше 12 лет должны предъявить на выбор один из следующих документов: отрицательный результат ПЦР-теста (сделан не ранее 48 часов до прибытия), сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит) не старше 6 месяцев или подтверждение наличия бустерной дозы вакцины. До вылета надо заполнить форму, загрузить мобильное приложение covidlebtrack (проверяют в аэропорту). Также необходимо иметь страховку, покрывающую ковид.
Литва
С 19 сентября страна запрещает въезд на территорию своей страны россиянам с шенгенскими визами любых стран ЕС. Исключения по въезду сделают лишь для водителей фур, дипломатов, а также тех, кто въезжает на территорию Прибалтики по семейным и гуманитарным причинам.
Люксембург
Страна не принимает туристов из РФ, только отдельные категории граждан (ВНЖ, члены семей в ситуации с острой необходимостью, студенты, дипломаты, а также визит к партнеру, с которым еще не заключен брак). Воздушное пространство для российских самолетов закрыто.
Маврикий
Прямых рейсов на Маврикий нет (только со стыковками), виза не нужна (на срок до 60 дней). Все ковидные ограничения сняты. Перед вылетом нужно заполнить форму All-in-One, а во время полета — иммиграционную карту.
Малайзия
Прямых рейсов в Малайзию нет, только с пересадками, виза не нужна (на срок до 30 дней). Все ковидные ограничения на въезд сняты.
Мальдивы
На Мальдивы есть прямые рейсы из Москвы, виза не нужна — туристы по прилете получат бесплатную на 30 дней и могут находиться в стране в течение месяца со дня въезда. Необходимо иметь на руках распечатанные копии ваучера с подтвержденным размещением, подтвержденных авиабилетов в обе стороны и медицинского страхового полиса. В течение 48 часов до вылета нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья.
Мальта
Мальта приостановила выдачу туристических виз для россиян. Визы выдаются только членам семей граждан ЕС/ЕЭЗ, на долгосрочные визы D и по заявлениям граждан Мальты, имеющих двойное гражданство. Кроме того, на Мальту можно въехать по шенгенской визе другой страны. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто.
Марокко
Прямых рейсов из России нет, только с пересадками, виза не нужна. Туристам понадобится сертификат вакцинации («Спутник V» или «Спутник Лайт») или отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее, чем за 72 часа до вылета), а также заполненная форма.
Мексика
Прямых рейсов в Мексику из России нет, только с пересадками. Туристам нужно получить электронное разрешение на въезд. Разрешенный срок пребывания – не более 180 дней, точный срок пребывания будет установлен при въезде. Все ковидные ограничения отменены.
Молдова
Виза для путешествия в Молдову не нужна, находиться на территории страны можно не более 90 дней. Воздушное пространство над страной закрыто частично — прямого авиасообщения с Россией нет, но действуют рейсы в Румынию. Все ковидные ограничения в Молдове сняты.
Монголия
Прямые рейсы в Монголию есть только из Улан-Удэ, остальные — с пересадками, также открыта наземная граница. Виза для путешествия не нужна, на территории страны непрерывно можно находиться не более 30 дней. При этом суммарный срок пребывания россиян на территории Монголии без виз не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Нидерланды
Страна не выдает туристические визы для россиян, попасть в Нидерланды можно только с действующим местным шенгеном (либо шенгеном другой страны). Воздушное пространство для российских самолетов закрыто.
Новая Зеландия
С 22 июля страна возобновила выдачу туристических виз для россиян. Прямых рейсов в Новую Зеландию нет, только с пересадками. В аэропорту все прибывающие будут получать бесплатные экспресс-тесты, рекомендовано сделать тест в день прибытия, а также на 5 или 6 день. Остальные ковидные ограничения сняты.
Норвегия
Воздушное пространство для российских самолетов закрыто. Документы на визу в Норвегию можно подать в одно из трех норвежских консульских загранучреждений: в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске. Также это можно сделать в норвежских визовых центрах в Новосибирске, Краснодаре, Казани, Архангельске и Екатеринбурге. Все ковидные ограничения сняты.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
В ОАЭ из Москвы и регионов есть прямые регулярные рейсы. Виза не нужна (на срок до 90 дней). Ковидные ограничения разные в зависимости от города.
Дубай:
- Сертификат о вакцинации (из российских одобрен только Спутник V), справку о перенесенном заболевании (после выздоровления должно пройти не больше 1 месяца) или отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 48 часов);
- Всем путешественникам необходимо загрузить приложение COVID19–DXB Smart App (из Apple App Store или Google Play Store);
- После паспортного контроля граждан РФ ждет обязательный бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Результат теста появится в приложении COVID19–DXB Smart App.
Абу-Даби:
- Сертификат о вакцинации (из российских одобрен только Спутник V), справку о перенесенном заболевании (после выздоровления должно пройти не больше 1 месяца) или отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 48 часов);
- По прибытии в Абу-Даби рекомендуется сдать ПЦР-тест в аэропорту, он бесплатный. Далее его можно загрузить в приложение ALHOSN и получить Green pass для посещения достопримечательностей.
Шарджа:
- До вылета в Шарджу необходимо скачать приложение ALHOSN;
- По прибытии необходимо сдать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения результата теста.
Оман
Прямых рейсов в Оман нет, только с пересадками. Без визы Оман можно посещать на срок до 10 дней, во всех остальных случаях нужно оформлять электронную визу. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Польша
С 19 сентября страна запрещает въезд на территорию своей страны россиянам с шенгенскими визами любых стран ЕС. Туристические визы для россиян не выдаются, воздушное пространство для самолетов закрыто.
Перу
Прямых рейсов в Перу нет, только с пересадками. Без визы на территории страны можно находиться до 90 дней. За 72 часа до вылета нужно заполнить онлайн декларацию о состоянии здоровья и геолокализации на английском или испанском языке, а также скачать на телефон приложение миграционной службы для ускорения процесса паспортного контроля на месте и заранее ввести туда свои данные, получив QR-код.
При себе нужно иметь сертификат об отрицательном результате ПЦР или антигенного теста, выданный не более, чем за 72 часа до вылета в Перу (на испанском или английском языке). Детям до 12 лет ПЦР-тест необязателен, достаточно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья (на испанском или английском языке).
Португалия
Посольство Португалии в Москве возобновило оформление краткосрочных шенгенских виз. Для подачи документов нужно получить письменное подтверждение от консульского отдела посольства Португалии — для этого надо отправить запрос на электронный адрес отдела, указав свои данные, цель поездки и приложив копии документов. Воздушное пространство закрыто для российских самолетов, все ковидные ограничения сняты.
Румыния
Страна продолжает выдавать туристические визы россиянам, но с 12 сентября это происходит по усложненным правилам. Воздушное пространство закрыто для российских самолетов. Перед прилетом в Румынию больше не нужно заполнять декларацию PLF, не нужны и результаты ПЦР-тестов.
Саудовская Аравия
Прямых рейсов в Саудовскую Аравию нет, только с пересадками. Саудовская Аравия ввела туристические визы для иностранных граждан, они оформляются в электронном формате. Все ковидные ограничения сняты.
Северная Македония
Для путешествия в Северную Македонию нужно будет оформить местную национальную визу. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто, все ковидные ограничения сняты.
Сейшельские острова
Прямые регулярные рейсы из России открыл «Аэрофлот». Виза не нужна (на срок до 30 дней). Для въезда также понадобятся сертификат о вакцинации (из российских вакцин одобрен «Спутник V»), отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или тест на антиген не старше 24 часов. Кроме того, нужно заполнить заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.
Сербия
Авиасообщение с Сербией восстановлено, действуют прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Виза не нужна (на срок до 30 дней). Все ковидные ограничения сняты.
Сингапур
Прямых рейсов в Сингапур из России нет, нужны пересадки. Туристам понадобится оформить визу, а также заполнить декларацию о состоянии здоровья. Кроме того, нужно предоставить сертификат о вакцинации, одобренный ВОЗ, или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение 48 часов до вылета в Сингапур. Детям до 12 лет эти документы предоставлять не нужно.
Словакия
Страна не выдает туристические визы россиянам, попасть можно только по шенгену других стран, а также отдельным категориям граждан (родственники, ВНЖ и прочее). Воздушное пространство для российских самолетов закрыто. Практически все ковидные ограничения сняты (за исключением масочного режима в помещениях и транспорте).
Словения
Страна выдает туристические визы россиянам, действуют также и шенгенские визы других стран. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто, все ковидные ограничения сняты.
США
Для поездки в США нужна виза, но сейчас страна не выдает туристические визы россиянам. Посольство США в Москве в настоящее время обрабатывает лишь ограниченное число заявлений на визы C1/D, F, M, P-1 и P-4 без собеседования. Заявления на другие категории иммиграционных и неиммиграционных виз не принимаются. В консульстве Екатеринбурга и Владивостока предоставление консульских услуг приостановлено.
Также для въезда понадобится отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или сертификат о прохождении полного курса вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ или FDA («Спутник V» в США не признан). Дети до 18 лет и люди с медотводом освобождаются от требования предоставить сертификат о вакцинации, но им необходимо сдать ПЦР-тест в течение одного дня до поездки.
Таджикистан
В Таджикистан из России есть множество регулярных и чартерных рейсов. Виза для туристов не нужна (на срок до 90 дней), но понадобится сертификат о вакцинации (из российских принимается только «Спутник V») или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия.
Таиланд
Прямых рейсов в Таиланд нет, только с пересадками. Виза не нужна (на срок до 30 дней, с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года — на срок до 45 дней). Также туристам нужен будет сертификат о прохождении полного курса вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ (либо «Спутник V»/«Спутник Лайт»). Полный курс вакцинации должен быть завершен не ранее 14 дней до въезда в Таиланд. Невакцинированные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 72 часов).
Танзания
Прямых рейсов в Танзанию нет, только с пересадками. Россиянам нужно оформить визу — это можно сделать на портале иммиграционной службы Танзании либо по прилете в пунктах въезда в страну. Все иностранцы должны заполнить онлайн-форму максимум за 24 часа до планируемого прибытия (включая транзитных пассажиров), кроме того, с собой нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия, или сертификат о вакцинации (одобрены ВОЗ-вакцины и «Спутник V»).
Тунис
Прямых рейсов из России в Тунис нет, только пересадки, виза не нужна (на срок до 90 дней). Для въезда также понадобится заполненная анкета, а также отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее 48 часов до прибытия), экспресс-тест (не ранее 24 часов до прибытия) или сертификат о вакцинации (подходят все российские вакцины).
Турция
Прямые рейсы в Турцию есть из многих городов России, виза для посещения страны не нужна. Все ковидные ограничения сняты.
Узбекистан
Из России в Узбекистан выполняются регулярные рейсы в несколько городов (Бухара, Ташкент, Самарканд, Наманган, Термез и некоторые другие). Виза для приезда не нужна (на срок до 60 дней), все ковидные ограничения на въезд сняты.
Филиппины
Прямых рейсов из России на Филиппины нет, только с пересадками. Безвизовый режим восстановлен только для вакцинированных, остальным нужно будет получать визу. Также перед въездом нужно будет заполнить онлайн-форму, необходим ПЦР-тест (не ранее 48 часов до въезда) или сертификат о вакцинации («Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрены).
Финляндия
Воздушное пространство для российских самолетов закрыто, наземная граница открыта с 15 июля. С 1 сентября процесс получения финских виз для россиян ограничен — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Франция
Страна продолжает выдавать туристические визы россиянам, но с 12 сентября это происходит по усложненным правилам. Воздушное пространство закрыто для российских самолетов. Все ковидные ограничения сняты.
Хорватия
Страна продолжает выдавать туристические визы россиянам, но с 12 сентября это происходит по усложненным правилам. Воздушное пространство закрыто для российских самолетов. Все ковидные ограничения сняты.
Черногория
Для путешествия в Черногорию виза не нужна (на срок до 30 дней), но глава МИД страны предложил ввести визовый режим для россиян. Воздушное пространство закрыто для российских самолетов, все ковидные ограничения сняты.
Чехия
Страна приостановила выдачу туристических виз для россиян, но по шенгену других стран въехать можно. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто, все ковидные ограничения сняты.
Чили
Прямых рейсов из Россию в Чили нет, добраться можно только с пересадками. Виза не нужна (на срок до 90 дней). Также понадобится сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит) или отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее 48 часов до прибытия). По прилете возможны выборочные тестирования туристов на COVID-19. Рекомендуется иметь страховку, покрывающую лечение от ковида.
Швейцария
Швейцария выдает национальные туристические визы для россиян, также можно использовать шенгенскую визу другой страны. Воздушное пространство для самолетов нашей страны закрыто. Все ковидные ограничения в Швейцарии сняты.
Швеция
Страна продолжает выдавать туристические визы россиянам, но с 12 сентября это происходит по усложненным правилам. Воздушное пространство закрыто для российских самолетов. Все ковидные ограничения сняты.
Шри-Ланка
Прямых рейсов на Шри-Ланку нет, добраться можно только с пересадками. Визу можно оформить предварительно онлайн на портале Департамента иммиграции Шри-Ланки. Невакцинированным туристам нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее 72 часов до въезда), а вакцинированным (подходит любая российская вакцина) достаточно сертификата.
Эфиопия
Прямых рейсов в Эфиопию нет, только с пересадками. Туристическую визу можно оформить по прибытию в аэропорт Аддис-Абебы. С собой также нужно иметь один документ на выбор: отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее 72 часов до вылета), тест на антиген (не ранее 24 часов до вылета), сертификат о вакцинации (только ВОЗ-вакцины) или сертификат переболевшего коронавирусом (не старше 90 дней). Путешественников могут отправить на семидневный карантин. Также рекомендовано иметь медицинскую страховку.
Эстония
С 19 сентября страна запрещает въезд на территорию своей страны россиянам с шенгенскими визами любых стран ЕС. Исключения по въезду сделают лишь для водителей фур, дипломатов, а также тех, кто въезжает на территорию Прибалтики по семейным и гуманитарным причинам.
ЮАР
Прямых рейсов в ЮАР нет, только с пересадками. Виза не нужна (на срок до 90 дней). Перед поездкой в ЮАР нужно заполнить форму о состоянии здоровья, также рекомендуется иметь страховку. Все ковидные ограничения в стране сняты.
Южная Корея
Прямых рейсов в Южную Корею нет, только с пересадками. Безвизовый режим с Россией для туристов возобновлен с 1 апреля (до 60 дней), нужно подать заявку на электронное разрешение на въезд (K-ETA). Получить это разрешение нужно как минимум за 72 часа до вылета, оно действительно в течение двух лет с момента получения. Практически все ковидные ограничения отменены, но в течение первых 24 часов после прибытия в страну нужно пройти ПЦР-тестирование.
Япония
Авиасообщение с Японией частично восстановлено — есть как прямые рейсы, так и с пересадками. Россиянам для въезда в Японию требуется виза. Для подачи документов нужно получить приглашение от японской туристической компании (можно получить через туристические компании, оформляющие туры в Японии — они связываются со своими японскими партнерами и запрашивают пригласительные документы). Подробнее обо всех необходимых документах можно узнать на сайте посольства Японии в России.
Кроме того, для поездки нужно будет оформить медицинский полис (включающий риск заражения коронавирусом), а также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста в определенном формате. Его нужно будет загрузить в приложение MySos. Российские вакцины не входят в число признанных в Японии, поэтому для туристов из нашей страны тест обязателен. Также нужно получить QR-код на сайте Visit Japan.