В Крыму на свадьбе включили украинскую песню. После этого гостей наказали штрафами, а диджея отправили под арест
В суде отметили, что песня «Червона калина» используется украинскими националистами
В Крыму привлекли к ответственности организаторов и участников свадьбы, во время которой прозвучала песня на украинском языке «Червона калина». Как сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда, песню включили 10 сентября во время празднования свадьбы в банкетном зале «Арпат». Согласно заключению специалиста, произведение «является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации».
По данным РИА Новости, владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, мать жениха — 5 суток, мать невесты — штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана — в 50 тысяч рублей. Их привлекли к ответственности по статьям «Пропаганда экстремистской организации» и «Дискредитация ВС РФ» КоАП РФ. Сам ресторан на время проведения проверки закрыли.
Также владелец ресторана извинился за произошедшее, выразил поддержку спецоперации ВС РФ на Украине и готовность материально поддерживать военных.
Вице-премьер республики Крым Михаил Назаров после случившегося заявил, что это «не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность».