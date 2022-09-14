Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
Ему было 68 лет
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте «КП». Уточняется, что медаменеджер скончался в Приморье во время экспедиции. Причиной смерти стал инсульт.
Трагедия, по информации «Комсомольской правды», случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. В «Комсомольской правде» он строил карьеру с 1985 года. Был заместителем редактора отдела рабочей молодежи и главным редактором. С 1992 года — главный исполнительный директор акционерного общества «Комсомольская правда». В 1993 году общим собранием акционеров Сунгоркина избрали исполнительным директором АОЗТ «Комсомольская правда». С 2002 года совмещал две должности: генерального директора и главного редактора издательского дома «Комсомольская правда». Сам он считал, что «все мультимедийные дома должны иметь жесткую вертикаль власти, которая замыкается на одном человеке».
В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин, по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд», вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России.
В 2018 году стал Заслуженным журналистом Российской Федерации.
Кроме журналистики Владимир Сунгоркин занимался общественной деятельностью. С 2006 года он был членом Общественных советов при Минобороны РФ, МЧС, Минтрансе, ФСКН. Был постоянным членом исполнительного совета Всемирной организации редакторов газет. С 26 августа 2013 года — член Совета по присуждению премий правительства РФ в области СМИ.