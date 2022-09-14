Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Кроме журналистики Владимир Сунгоркин занимался общественной деятельностью. С 2006 года он был членом Общественных советов при Минобороны РФ, МЧС, Минтрансе, ФСКН. Был постоянным членом исполнительного совета Всемирной организации редакторов газет. С 26 августа 2013 года — член Совета по присуждению премий правительства РФ в области СМИ.